Beto Plaza y Carri, bajas por sanción en el Xerez DFC frente a La Palma

Problemas para David Sánchez, técnico del Xerez DFC, de cara a la cita de este domingo ante La Palma en el Municipal, que ha sido fijado por el club condal a las 17:30 porque por la mañana se disputan en sus instalaciones partidos de la Copa Covap. El entrenador azulino va a perder para este importante compromiso, correspondiente a la 21ª jornada del Grupo X de Tercera, a Carri y Beto por sanción. Los dos xerecistas vieron la quinta cartulina amarilla el pasado domingo en la cita que su equipo ganó al Sevilla C en Chapín por 2-1 y serán castigados con un encuentro.

Los azulinos han llevado a cabo este lunes una sesión de trabajo de recuperación, este martes tienen el día libre y regresarán el miércoles a los entrenamientos para seguir con su puesta a punto de cara a este cita frente al décimo clasificado con 27 puntos, que el domingo se impuso en el derbi condal al Bollullos por 1-3.

El preparador azulino estará también durante esta semana muy pendiente de la evolución de sus jugadores con problemas. Rafa Parejo, que no pudo finalizar el choque ante el Bollullos por un fuerte golpe en el hombro, aún arrastra secuelas y los técnicos optaron por no forzarle contra el filial sevillista. Se quedó fuera de la convocatoria y es duda. Mientras, Oca es complicado que llegue por sus problemas musculares y Beny continúa apartado de la dinámica del equipo por motivos de salud. El canterano acudió el domingo a Chapín y celebró junto a sus compañeros el triunfo ante el Sevilla C.

Mientras, los onubenses también un jugador sancionado, que es una pieza importante para el técnico Nacho Molina. El lateral derecho Juan Becken también vio en el Eloy Ávila de Bollullos la quinta amarilla y será castigado.