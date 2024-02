Alberto Durán y Álvaro Garrido apuestan por el play-off

Alberto Durán y Álvaro Garrido, dos de los últimos fichajes del Xerez DFC, antes del cierre del mercado el pasado 1 de febrero han debutado ya con la camiseta azulina, pero este lunes ha tenido lugar su presentación oficial a las puertas del Teatro Villamarta. Los dos futbolistas han estado acompañados por Jesús Viloita, presidente azulino, y Alejandro García y Sergio Cabrera, presidente y secretario de Teletaxi, uno de los patrocinadores del club. Ambos jugadores han asegurado sentirse felices por su llegada a la entidad, han valorado el potencial y la juventud del equipo y se han mostrado ambiciosos, apostando por disputar el play-off de ascenso a Segunda RFEF.

Alberto Durán conoce a la perfección la casa, ya que fue futbolista azulino durante temporada y media en Segunda RFEF, se estrenó ante el Salerm Puente Genil y ha disputado ya tres encuentros tras su paso por Salamanca. Se encuentra "cómodo. Una de las cosas por las que decidí volver es porque aquí me siento como en mi casa y se refleja en mi juego, eso es un plus más a la hora de rendir".

El equipo rompió el domingo ante el Sevilla C su racha de cuatro empates seguidos y se reencontró con un triunfo (2-1) que les ha permitido entrar en play-off. El central admite que "la victoria nos ha reforzado, estamos bastante contentos. Tenemos un equipo muy joven pero ambicioso. Llevábamos cuatro empates, pero estábamos demostrando que queríamos más y lo demostramos sobre el campo".

La segunda vuelta acaba de comenzar, el grupo de cabeza está muy apretado y el Xerez DFC se ha colocado quinto. Durán no "miro demasiado la clasificación porque nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y no mirar al resto. Vamos por el buen camino y eso es lo importante. Creo que nos va a llegar para acabar en play-off. Me marché a Salamanca, pero siempre he estado pendiente del equipo y hay mimbres. Insisto en lo que he comentado antes, tenemos un equipo joven pero ambicioso y tanto el míster como los jugadores que han llegado aportan los suficiente como para meternos".

Álvaro Garrido "Me he encontrado con un buen vestuario y voy a intentar aportar mi granito de arena para lograr el objetivo"

Álvaro Garrido, por su parte, llegó y con apenas dos sesiones de entrenamientos debutó en Chapín ante la que ya es su nueva afición contra el segundo filial sevillista. "Me sentí muy a gusto en el campo. Desde que llegué el viernes, he sentido a los compañeros encima, me han arropado, me he encontrado con un buen vestuario, integrado por muchos jóvenes. Los que somos un poco más veteranos tenemos que aportar experiencia, estoy contento".

Además, detalla: "No me esperaba el fichaje, estaba contento y muy a gusto en Azuaga, pero la pasada semana después del partido se torció todo. Llegamos a un acuerdo, rescindimos y apareció el Xerez. Estoy agradecido al club y a todo el mundo, me siento feliz y vamos a pelear por el objetivo".

Una de las asignaturas pendientes del equipo es el gol. El mediapunta de Bornos espera "aportar mi granito de arena en ese aspecto. Hasta ahora, había marcado cinco y espero sumar aquí más y también contribuir con asistencias, todo lo que sirva para ayudar es positivo".

Garrido acumula una amplia experiencia tanto en Tercera como en Segunda RFEF, pero hace varias campañas que no juega en el Grupo X. De todos modos, tiene claro que "este grupo de Andalucía occidental y Ceuta siempre ha sido difícil, hay equipos correosos y hay campos pequeñitos en los que te lo ponen complicado, pero tenemos que sacar carácter y tirar de experiencia para sacar adelante los partidos".

El azulino se mostró encantado con el apoyo de la afición y la anima a "seguir acudiendo al estadio para arroparnos porque eso es un plus. Cuanta más gente haya, mejor".