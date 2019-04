El Cádiz enviará al Xerez DFC 100 entradas para el partido del domingo

El Cádiz CF ha comunicado al Xerez DFC que le entregará 100 entradas para el derbi del domingo (17:00) en El Rosal ante su filial. La entidad amarilla argumenta que no puede enviar más localidades para este encuentro tanto por el reducido aforo de las instalaciones (1.000 espectadores) como por motivos de seguridad.

El Xerez DFC recibirá las entradas en las próximas horas y las pondrá a la venta en la jornada de este miércoles única y exclusivamente para sus socios, que deberán presentar su carnet correspondiente a esta temporada. Cada abonado, por orden de llegada, sólo podrá retirar un máximo de dos presentando la documentación debida.

El Cádiz también ha hecho saber al club azulino que no se van a poner entradas a la venta -sus socios tienen acceso gratis y son más de quince mil, aunque no aunque no suelen acudir en gran número-, por lo que el domingo no podrán adquirir ninguna en las taquillas del campo. Igualmente, les ha indicado que los aficionados que acudan a la cita tendrán que ubicarse en la zona acotada para ellos, detrás de una de las porterías del campo.

El club xerecista lamenta no poder atender las peticiones de todos los socios y aficionados para este encuentro pero también agradece el gesto del Cádiz, diferente al del Betis hace un par de jornadas, que no le envió ninguna y los seguidores xerecistas tuvieron que seguir el encuentro por televisión.