Camacho se despide del Xerez DFC entre lágrimas

José Manuel Camacho, portero del Xerez DFC durante las últimas cinco temporadas, se ha despedido del club entre lágrimas en una rueda de prensa ofrecida este lunes en Chapín, rodeado de directivos, técnicos, compañeros y amigos, en la que se ha mostrado especialmente cariñoso con la afición y ha lamentado su salida tras ceder el pasado mercado de invierno su ficha para la contratación de Marc Fraile.

Álvaro Richarte, jefe de prensa azulino, ha dedicado unas bonitas palabras al roteño, un pequeño discurso en el que ha repasado sus momentos más importantes en la entidad antes de proyectar un vídeo con sus mejores paradas. "Los porteros son de esos jugadores que nunca o casi nunca acaparan los focos en los éxitos de un equipo, sin embargo, Camacho es historia viva del Xerez DFC y como leyenda se marcha. Es el mejor portero que ha defendido nuestra portería en sus diez años de historia".

Recordó que "llegó haciendo mucho ruido, después de haberse consagrado como el portero menos goleado en todos los grupos de Tercera y en muy poco tiempo supo ganarse el cariño y la admiración de una afición que siempre le reconoció sus hazañas bajo los palos" y subrayó: "Contribuyó de forma sobresaliente a lograr el ascenso a Tercera División y un año después sufrió un percance que a muchos le hubiese invitado a abandonar la práctica deportiva, pero los que le conocen saben que Camacho es capaz de romperse la cara por todos y a base de tesón logró demostrar que le quedaba cuerda para rato, aunque aquel año no gozó de muchas oportunidades".

Definió a Camacho como "una persona diez en todos los sentido, reservado, tímido e introvertido, pero un profesional como la copa de un pino" y detalló como esas cualidades le volvieron a brindar la oportunidad de "ganarse la titularidad en una de las porterías más exigentes de la categoría, llevándonos a disputar aquel play-off de ascenso en Marbella previo a la pandemia", para luego "disfrutar de su gran momento. Nos brindó un año histórico, la portería tuvo un protagonismo inesperado y sus paradas valieron tanto o más que los goles de Máyor o Antonio Sánchez. Se ganó una renovación tan justa como merecida que le devolvió la oportunidad de volver a jugar en una categoría en la que un jugador de su nivel se merece".

Por último, se refirió al pasado curso, un ejercicio en el que "por cuestiones del destino tuvo una temporada complicada en lo deportivo, pero su corazón le hizo tener un gesto deportivo y humano a finales del pasado mes de enero pero deja bien claro el tipo de personas que hoy despedimos. El fútbol y, particularmente el xerecismo, te estarán eternamente agradecidos Camacho. Te vas siendo historia de este club. Ojalá esta despedida sea un hasta pronto porque de muchos deportistas como tú debe rodearse el mundo del fútbol. El Xerez es y seguirá siendo tu casa".

Decepcionado

Mientras, el meta ex xerecista recordó que "el pasado 30 de mayo mi etapa en el Xerez DFC acabó y comparezco a petición de mi afición, a la que le debo tanto y no le podía fallar", detalló que "después de cinco años defendiendo estos colores llega el día más duro y difícil desde que llegué. Me toca despedirme públicamente de la que considero mi casa, mi equipo y mi afición".

Y no dudó al explicar que "las despedidas siempre son difíciles y más si la forma en la que acaban no son las imaginadas. Después de haber estado tantos aquí me hubiese gustado recibir una propuesta acorde con mi compromiso, profesionalidad, dedicación y pasión por este escudo. Nunca pensé que mi etapa en el Xerez DFC iba a acabar de esta manera, lesionado gravemente en un partido y no volviendo a tener una oportunidad".

Camacho se mostró dolido, en ningún momento se refirió ni a Pérez Herrera ni a ningún integrante de la junta directiva, y puntualizó: "Esta decepción no me impide dar las gracias a los que siempre me habéis apoyado y estado ahí durante estos maravillosos años. Gracias a Edu Villegas, llegué de su mano y su amistad, profesionalidad y lealtad siempre se las agradeceré. Gracias a José Luis González por aguantarme estos cinco años día a día y por su experiencia, profesionalidad y cariño que tanto me hicieron crecer. Gracias a José Granados, por su trato, amistad y profesionalidad. Gracias a Miguel Luque, Dani Herrera, Rubén Ramírez, Jaime, Álex y a todos los que me ayudaron con su gran corazón y profesionalidad".

Mención a sus compañeros

Igualmente dio las gracias a "todas esas personas que trabajan por y para el club, a la prensa, a los celadores, a los jardineros, a todos... y a todos mis compañeros de estos cinco años porque les voy a echar mucho de menos. Gracias de corazón por valorarme y hacerme sentir tan querido y, en especial, doy las gracias a mi capitán Antonio Bello. Y, por su puesto, gracias afición. Su cariño desde el primer día hasta el último jamás podré olvidarlo, especialmente el del Kolectivo Sur y el del Komando Infierno".

Además, quiso "pedir perdón porque seguramente hay mucha gente que no nombré y también le tengo mucho que agradecer. Muchas gracias a todos de corazón" recordó sus mejores momentos, como "el día del debut en La Algaba, el ascenso a Tercera en Chapín aquel domingo de Feria, el estreno en Segunda RFEF, la Copa del Rey y, por supuesto, el partido al que más cariño le tengo, el ascenso en Puente Genil. Seguramente, acaba la que ha sido la mejor etapa de mi humilde y larga carrera deportiva, en la que siempre traté de ser siempre un buen compañero, una buena persona y un buen capitán".

Por último, advirtió: "Me voy con la cabeza bien alta, orgulloso y con la satisfacción de haberlo dado todo. Se va un xerecista que siempre os llevará en el corazón. y que ojalá algún día pueda volver. Gracias afición, ¡Forza Xerez DFC!".