Trabajado empate para que Chapín dicte sentencia (0-0)

Chapín dictará sentencia. El Xerez DFC ha logrado un trabajado empate a cero en el Martínez Pirri frente al Ceuta B en el partido de ida de la segunda eliminatoria del play-off de ascenso a Segunda RFEF. Los azulinos con otras tablas en casa estarán en la final de la fase de ascenso por su mejor clasificación.

El partido no fue fácil para los xerecistas, que en la primera parte solventaron la papeleta con solvencia, pero que en la segunda sufrieron, especialmente en la recta final, se tuvieron que poner el mono de trabajo y se libraron de encajar algún gol gracias al acierto de Matías Ramos y de la precipitación de un filial compacto, que se fue creciendo y que ganó mucho con los cambios. El resultado es positivo, pero este Ceuta B va muy en serio y ya demostró en Lucena de lo que es capaz. Eso sí, los azulinos deben agarrarse a su feudo, un estadio en el que no han perdido durante la temporada regular y que les puede encumbrar.

Dos cambios en el once

David Sánchez durante la semana escondió sus armas, muy pendiente de la evolución de sus futbolistas tocados. Carri, que era la gran duda, finalmente dejó atrás su lumbalgia y salió de inicio. En la punta de lanza, Teté se quedó en el banco de salida y el titular fue el ariete Pablo González. Fueron los dos cambios en el once inicial respecto al que empató a uno ante el Pozoblanco en Chapín. Además del mediapunta sevillano, Cheikh se quedó en el banco. Por su parte, el filial presentó el mismo once con el que vapuleó al Ciudad de Lucena por 0-4. Lo que funciona, mejor no tocarlo fue la opción de Mohamed y Perita.

Con algo de viento y minutos de tanteo, el partido comenzó con respeto mutuo y dos equipos que no querían cometer errores porque sabían perfectamente que cualquier fallo les podía costar muy caro. La presión alta clásica de los xerecistas impedía a los locales progresar y las opciones de gol brillaban por su ausencia, aunque Carri intentó marcar territorio pronto.

Con pocos espacios, era complicado generar y las interrupciones marcaban el juego. Las acciones a balón parado ganaban importancia, pero ni unos ni otros estaban acertados. Un saque de esquina forzado por Pablo González que botó Carri a los 13 minutos no tuvo consecuencias. El crono avanzaba, pero en el verde sucedían pocas cosas.

Cautela máxima

El filial no se encontraba cómodo ni la forma de hacer daño a los azulinos y ralentizaba el juego apoyándose siempre atrás, buscando incluso que su portero Rodin iniciase las acciones de ataque, con lo que sus futbolistas más adelantados lo tenían complicado. Rivera, en el minuto 26, probó fortuna por primera vez, pero su disparo lo atajó Matías Ramos sin problemas y justo después fue Taufek el que lo intentó.

El juego directo predominaba y otra vez el Xerez DFC la buscó con un desplazamiento en largo de Alberto Durán para Pepe Rincón, que estuvo a punto de sorprender a un Rodin que se confío, falló y se vio obligado a rectificar sobre la marcha para mandar el balón a la esquina (30'). El córner lo lanzó Carri y la defensa solventó la situación de peligro con contundencia. Y contundente se mostró Cheíto para frenar a Ilias y la acción le costó la amarilla.

El cuadro azulino mantenía el tipo, pero el Ceuta B poco a poco ganaba metros y en el 40' reclamó penalti por una caída de Taufek en una pugna con David León tras un centro de Sixtus, que se fajó bien con Oca y le ganó la partida.

Un primer acto muy equilibrado y de mucha batalla llegó al final con un filial más asentado, que forzó un saque de esquina, y un cuadro xerecista que tampoco conseguía llegar arriba. Pablo González no lo tenía nada fácil.

Segundo acto movido

Ambas escuadras regresaron al verde con las pilas cargadas y un Ceuta B que dio un paso al frente. Sabía que el empate no le beneficiada porque en caso de tablas al final de las dos eliminatorias quedaba eliminado. En el 54', a balón parado, la tuvo Pol saque de Plá, pero su remate de cabeza se le fue alta y en el 60', la más clara para los de Perita. Larguerazo de Sergio Rivera tras una falta.

David Sánchez no tardó en reaccionar y retiró a un cansado Carri para apostar por Teté. Y el mediapunta acarició el 0-1 nada más pisar la hierba. Recogió un bonito servicio de Pepe Rincón, pero su lanzamiento lo detuvo seguro abajo Rodin. El encuentro se animaba y para que no faltase de nada, polémica. Ilias fue agarrado dentro de área, cayó y el árbitro no quiso saber nada, igual que en el primer tiempo en el área azulina. El extremo se enfadó bastante, pero de nada sirvieron sus protestas porque el trencilla malagueño no consideró pena máxima su caída.

Perdona Sixtus

Y tras el respiro, susto. Sixtus, tras un despiste de Oca, recogió un buen balón que intentó mandar dentro con una vaselina cuando lo más fácil hubiese sido cederle la pelota a Hoyos, que acaba de ingresar en el campo. El filial, más entero, echaba el resto, pisaba el acelerador y generaba bastante peligro ahora sí sobre el portal de un Matías Ramos, que tenía que tirar de reflejos para salvar a su equipo casi sobre la campana. Los caballas mejoraron con los cambios y los xerecistas, justos, defendían con todo, apretaban los dientes y eran solidarios. Adil cayó y también reclamó penalti, pero ya el árbitro no quería saber nada ni la acción era tan clara como para decretar pena máxima.

El partido terminó con unas tablas muy trabajadas -con un David León y un Pepe Rincón sobresalientes- porque las oportunidades más claras fueron para un Ceuta B que demostró su potencial en casa. De todos modos, la igualada vale su peso en oro.