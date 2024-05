El Xerez DFC busca en Ceuta otra llave para el ascenso

El Xerez DFC afronta este sábado (18:30) en el Martínez Pirri ante el Ceuta B otro partido vital en su lucha por regresar a Segunda RFEF. Los azulinos se enfrentan a los caballas en el partido de ida de la segunda eliminatoria del play-off de ascenso en una cita que se presenta tan abierta como emocionante y en la que el objetivo no es otro que lograr el mejor resultado posible para encarar la vuelta en Chapín con las máximas garantías. No obstante, como siempre dice David Sánchez, técnico xerecista, "esto fútbol y en un minuto puede pasar de todo".

Ambas escuadras cerraron la liga regular en un buen momento y en la primera ronda del play-off confirmaron que son capaces de superar cualquier reto. Los azulinos se deshicieron al Pozoblanco, con un triunfo en el campo Nuestra Señora de Luna y un empate en Chapín, y los blanquillos dieron la campanada superando al Ciudad de Lucena, subcampeón del grupo, con tablas en tierras norteafricanas y victoria en feudo cordobés.

En liga, el Xerez DFC de David Sánchez se convirtió en uno de los primeros equipos que tumbaba al de Mohamed y Perita, se impuso por 1-2 en un notable partido con goles de Ilias y Carri y se apuntan a repetir gesta. Y es que los xerecistas tienen también a favor en esta semifinal el factor campo y el beneficio de la mejor clasificación en caso de empate. Los azulinos fueron terceros y los ceutíes, quintos.

El árbitro

Este importante compromiso será arbitrado por el malagueño José Antonio Bueso Jiménez, que esta temporada ha pitado ya a los dos equipos. A los xerecistas les dirigió en el Antonio Puerta contra el Gerena, en un duelo que terminó con victoria azulina por 0-1 con gol de Carri, y a los blancos les arbitró en Pozoblanco en una cita que acabó en tablas (1-1).

Carri, duda y lista de 19

De cara a este partido, Sánchez ha recuperado a Javi Díez, ausente en los tres últimos choques, y a Teté, que recibió un fuerte golpe el domingo ante el Pozoblanco, pero mantiene la duda de Carri, que arrastra una fuerte lumbalgia que le ha mantenido sin entrenar con el grupo en los últimos días. Ha viajado, pero su concurso estará en el aire hasta última hora.

El entrenador se lleva a Ceuta a todos los disponibles de la primera plantilla -Álvaro Martínez es el único ausente- y también ha apostado por el canterano Juan Chaves. Viajan 19, por lo que uno de los jugadores finalmente tendrá que ver el encuentro desde a grada.

La alineación es probable que registre pocos cambios respecto a la que salió de inicio el domingo contra los cordobeses en Chapín y casi todo va a depender de la recuperación o no de Carri. Si está bien, entrará por Cheikh y si no lo está, es probable que Pablo González sea el referente y Teté haga de Carri. Alberto Durán están cumpliendo bastante bien en la medular y tiene todos los números para repetir en esa posición.

El Ceuta B, con todo

El filial, pletórico tras su 0-4 ante el Ciudad de Lucena, tiene a toda la plantilla disponible y su reto es lograr también el mejor resultado posible para soñar con una campanada en Chapín y plantarse en la final por el ascenso.

Mohamed y Perita terminaron muy satisfechos con el rendimiento de sus jugadores en Lucena y también se plantean apostar por un once similar al del domingo. Contra el cuadro de Rafael Carrillo salieron de inicio Rodín, Jacobo, Moyano, Taufek, Víctor Corral, Cheíto, Pol Plá, Sergio Rivera, Sixtus, Cobo y Elías.

El viaje, complicado

El desplazamiento a Ceuta no es fácil ni para el equipo, que no tiene ni hotel para descansar, ni para los aficionados, pero la hinchada azulina no dejará solo a su equipo y se esperan al menos 200 xerecistas, que tendrán acceso gratis al campo. El Ceuta ha optado por no cobrar las entradas.