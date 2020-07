Christian Toboso (Cuenca, 10/07/95) no lo ha tenido fácil en el Xerez DFC. Le ha costado ganarse un puesto en el once pero finalmente lo logró a base trabajo y esfuerzo. Se estrenó con Andrés García Tebar en la cuarta jornada de Liga frente al Pozoblanco (1-3) y no volvió a jugar hasta que los azulinos se enfrentaron al Xerez CD en el derbi de La Granja (0-2).

Tuvo una excelente actuación y se mantuvo durante seis partidos seguidos entre los titulares, una parte con el entrenador manchego y el resto ya con Josu Uribe al mando de la nave. Después de la derrota del equipo ante el Sevilla C (1-0) perdió el puesto. Y justo antes del parón había recuperado su mejor versión y acumulaba tres choques saliendo de inicio, Los Barrios, Utrera y Xerez CD.

Ahora, con cambio de 'look' radical -ha cambiado sus largas rastas por un corte de pelo cortito-, ha vuelto "con muchas ganas, después de tantos entrenamientos seguidos ya estamos locos por competir. Nos hubiese gustado jugar amistosos pero no ha podido, ser y esperamos con ganas al Ciudad de Lucena", admite.

-¿Cómo afrontan este atípico 'play-off'?

-Ya nos hemos hecho a la idea de que esto va a ser así, diferente a todo y lo que tenga que venir vendrá. Tenemos que trabajar en las circunstancias que hay. No está en nuestra mano cambiar las cosas y no merece la pena echar la vista atrás. Nos dedicamos a entrenar, a disfrutar del día a día con los compañeros, del club, de Chapín y a hacerlo lo mejor posible.

-El partido está a la vuelta de la esquina, ¿empieza a notarse?

-Por supuesto que sí, queda muy poquito y cuanto más se acerca el día, más larga se hace la espera, todo se hace eterno y el día del partido aún será peor. Espero que nos lo pongan a las nueve o después porque hace calor.

"El choque será complicado, tienen un equipo serio y les gusta jugar la pelota"

-¿Qué opinión tiene sobre la eliminatoria ante el Ciudad de Lucena?

-Si a doble vuelta los partidos los marcan mucho los detalles, a un partido sólo mucho más. Lo que tenemos que hacer es trabajar lo mejor posible e intentar minimizar los errores para que esos detalles favorables de los que hablo caigan de nuestro lado. Al día del encuentro tenemos que llegar lo mejor preparados posible. Sabemos que va a ser complicado porque tienen un equipo serio, que le gusta tener la pelota. Todo se puede decidir por errores defensivos o aciertos ofensivos, ahí van a estar las claves

-¿Puede influir conocer al rival al jugar en el mismo grupo?

-Creo que los cuatro equipos de este grupo no hemos salido beneficiados con este formato porque el nuestro es de los más fuertes de España. Por mi experiencia, jugué con el Socuéllamos contra el Algeciras, que era cuarto, y nos metió cuatro y eso que nosotros fuimos primeros. Considero que no nos beneficia enfrentarnos entre nosotros mismos porque el nivel de los equipos es superior. Durante la temporada, competimos contra ellos y sabemos lo que tenemos que hacer para meterles mano pero no va ser fácil, ellos estuvieron primeros mucho tiempo, eso es por algo, y también van a tener sus recursos.

-Al Ciudad de Lucena le vale el empate, ¿ventaja o arma de doble filo?

-Nosotros tenemos que salir a ganar. En principio, esos del empate no es una ventaja para nosotros lógicamente, eso en este tipo de partidos puede ser un arma de doble filo. Puedes salir al campo con una mentalidad y si les marcamos pronto ya le trastocamos los planes y le planteamos un escenario diferente. Hay que saber manejar eso. Tenemos gente veterana con experiencia y eso lo podemos llevar bien.

-Edet no podrá jugar por sanción, ¿se ve en el once titular?

-Que no esté Edet no nos beneficia en nada porque es un jugador que nos ha dado mucho durante el año. Mi idea siempre es la de jugar y prefiero la competencia con todos porque es bueno para el equipo y así el míster tiene más dónde elegir. He vuelto con buen nivel, con ganas, y me veo con opciones, aunque el nivel de Joaqui es muy alto. Confío en mí mismo y venía preparado. El confinamiento quedó muy atrás por suerte. El primer mes lo pasé aquí solo y luego ya me pude marchar a Cuenca con la familia. No fueron meses buenos para nada. Con todo el tiempo que nos hemos llevado encerrados tenía ganas de volver y me he preparado bien para ello.

"Una cita de tanta tensión sin público será rara, nos gustaría tener a los nuestros en la grada"

-Es central y no ha marcado esta campaña, ¿ha pensado en lo que puede suponer lograr el gol de ascenso?

-Todos los años consigo goles pero esta temporada es cierto que no he tenido la oportunidad, me estoy reservando para el gran momento. Me toca... Tengo la experiencia de haber marcado un gol que nos daba un ascenso con el Conquense. Lo hice en el minuto ochenta y al final nos empataron y no pudo ser pero la sensación la tengo y fue realmente bonita. Ojalá pueda repetir. Habíamos empatado a cero en la ida, hice el 1-0 en casa y al final nos igualaron.

-¿Cómo se imagina ese partido tan importante sin público?

-Ni lo he pensado. De momento, no tengo ni idea cómo vamos a reaccionar porque no he jugado nunca sin aficionados. Imagino que un partido de tanta tensión sin público pues será raro. Nos hubiese gustado que hubiese gente porque para nosotros nuestros seguidores son muy importantes y nos ayudan muchísimo pero nos tenemos que centrar.

-¿Y una celebración?

-No sería igual pero el logro estaría ahí y ya veríamos. Seguro que los aficionados se buscan la mejor fórmula para celebrar algo así tan importante y lo comparte con nosotros, aunque existan medidas sanitarias.