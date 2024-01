Cobos, técnico del Pozoblanco: "El Xerez DFC es uno de los mejores equipos del grupo y el que mejor fútbol hace"

El CD Pozoblanco es el equipo revelación del Grupo X, es tercero con 29 puntos y al frente de la nave está por tercera campaña consecutiva Antonio Jesús Cobos, un técnico cordobés de 49 años que está sacando el máximo rendimiento a su plantilla. El domingo, su equipo recibe en el Municipal (12:00) al Xerez DFC y lo tiene claro. "Nos medimos a uno de los mejores equipos de la categoría y al que mejor fútbol hace", subraya, destaca el talento del bloque de David Sánchez y la solvencia defensiva que ha ganado en los últimos encuentros y espera un partido difícil e imprevisible después de que ambas escuadras cerraran el año con siete jornadas sin perder.

–Cinco triunfos consecutivos y siete jornadas sin perder es la carta de presentación de su Pozonlanco...

–Nuestra última derrota llegó el cuatro de noviembre con el Ceuta B, que es el único equipo que no ha perdido en casa y es de los que más me han gustado. Después de terminar el partido con ellos en el Martínez Pirri pensé, a esos no hay quién les gane esta temporada aquí. Nos ganaron 3-0 y nos pudieron hacer cinco. A partir de ahí, crecimos. Nos pasa lo que al Xerez DFC, tenemos un equipo muy joven, aunque también contamos con algunos futbolistas veteranos. Poco a poco, hemos empezado a ganar y a creer cada vez más y los chavales se sienten fuertes. Es el lado bueno de la juventud, pero también tenemos la parte negativa, que al no ser un bloque tan veterano, tan hecho, nos falta esa capacidad para reponernos.

–(...)

–Justo eso es lo que pienso que le ha sucedido al Xerez DFC, que al principio le costó, pero una vez que ha empezado a darse cuenta de que podía competir con el talento que tienen pues ahora mismo es el equipo que mejor fútbol hace en la categoría por lo que le visto. De todos modos, la competición es un mundo y es muy complicado de descifrarla. Aquí puede pasar cualquier cosa en cualquier partido, es imprevisible.

–¿Teme que cambie la dinámica tras el parón?

–Mucha gente me lo decía, que era una pena parar ahora que estábamos bien. Nos fuimos con buenas sensaciones y creo que vamos a volver bien, pero también es una incógnita. Nuestro rival justo estará pensando lo mismo, qué pena parar con la dinámica que llevábamos. El calendario es así y nos tenemos que adaptar y ya está.

–Su equipo es uno de los mejores en casa y aún no ha empatado, ¿se atreve a dar un resultado?

–Soy muy malo para hacer pronósticos nunca se sabe y es lo que he comentado antes, en cualquier partido puede suceder cualquier cosa y la mayoría de encuentros se deciden por marcadores ajustados, con pocos goles, aunque eso no quiere decir que no se generen muchas ocasiones y que los equipos no sean ofensivos... De todos modos, igual llega el domingo y sale un choque muy roto, con muchos goles para uno y otro... En casa nos estamos mostrando muy solventes y seguros y gran parte de nuestra fortaleza está ahí, que es donde tiene que estar, ya el año pasado fue así. Nuestro objetivo sea el que sea al final se tiene que basar en eso, en nuestra fortaleza en casa. Vamos a intentar que el domingo sea así, aún sabiendo que nos vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos del grupo.

Objetivo Tenemos que intentar que no sientan cómodos con la pelota y adelantarnos en el marcador

–Bajo su punto de vista, ¿qué puntos fuertes tiene el Xerez DFC?

–Aunque pueda resultar extraño, lo que está haciendo que el Xerez DFC esté manteniendo esta buena dinámica es su solvencia atrás, ha encajado sólo un gol en los últimos cinco partidos y en el momento que resolvió ese problema, ha comenzado a ganar y a empatar partidos. Ahora, en el mercado de invierno está mirando para reforzar la parte de arriba y esa falta de gol la ha solventado, sin perder su identidad de ser un bloque ofensivo, no encajando. Si somos capaces de abrirles la lata y de ponernos por delante, les colocaremos en una situación que les costaría resolver. La gran fortaleza de este equipo es la confianza que tiene, el modelo de juego y lo que hace en todos los campos, que si les sale bien...

–¿Dónde colocaría la clave del partido?

–Tenemos que intentar que no se sientan cómodos cuando tengan la pelota, que los jugadores con más talento del equipo, que los tienen en todas las líneas, sufran, que comprueben que les podemos hacer daño en cualquier momento, que noten esa presión de encajar un gol en un descuido. Y, al revés, claro, que sientan que cuando el balón sea nuestro somos peligrosos en cualquier situación. Tanto en un equipo como en otro hay muchísima juventud, mucho talento y el equipo que sea capaz de desplegar ese talento sobre el campo tendrá mucho ganado. Insisto, cada partido es un mundo y por eso está bonita esta temporada la competición, cualquiera le puede ganar a cualquiera. Habrá que esperar a ver cómo está el campo, qué temperatura hace...

–¿Tiene su equipo 'Abrahamdependencia' con los diez goles que lleva anotados?

–Para nosotros está siendo absolutamente determinante porque lleva ya diez goles, pero son tantos de los que dan puntos, que es lo importante para un delantero. Abraham este año, además de marcar goles importantes, tiene muy claro su rol y trabaja muchísimo, como en todos los equipos en los que ha estado. No sé si dependemos de él o no, pero lo que está claro es que es un gran futbolista y nos está ofreciendo un rendimiento muy alto.