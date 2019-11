Rafael Coca y Edu Villegas arropan a Josu Uribe en su presentación como nuevo entrenador del Xerez DFC

Rafael Coca y Edu Villegas arroparon a Josu Uribe en su presentación como nuevo entrenador del Xerez Deportivo FC. El presidente y el director deportivo abrieron la comparecencia del nuevo técnico, agradeciéndole que se haya involucrado en el proyecto de ascender a Segunda B.

Rafael Coca, presidente del Xerez DFC, explicó que Uribe "es lo suficientemente conocido a nivel profesional como para que yo tenga que hacer una loa de él. Sabéis que a partir del jueves aquel que Tébar decidió su dimisión irrevocable ya Edu, a pesar del impacto, al día siguiente ya estaba intentando buscar una persona que dirigiera el club y nos puso en alerta a la comisión deportiva y a la junta directiva en pleno de lo que iba a tratar de hacer. Y desde aquí, lo único que digo es que la persona que se va a ocupar de dirigir el club técnicamente es suficientemente conocida, tiene una gran profesionalidad y le agradezco la prontitud con que nos aceptado la oferta que le hemos hecho. Es muy loable por su parte venir a un equipo de Tercera División, capítulo que tiene suficientemente superado. Venir aquí a esta ciudad y a este equipo en Tercera División para mí es una satisfacción muy grande, me dice mucho y habla mucho en favor de Josu Uribe y de lo que va a intentar hacer con nosotros".

El presidente añadía que Edu Villegas le ha explicado a Uribe "todo el proyecto que tenemos y creo que Josu se va a implicar todo lo que pueda para que consigamos nuestro proyecto, que no es otro que subir a Segunda B. Yo le deseo toda la suerte del mundo, que no creo que haya que desearle suerte porque la profesionalidad que tiene es relevante como para eso. Así que lo único que le digo es que aquí es muy bienvenido, que disfrute de esta ciudad, que disfrute de este club y que pueda lograr lo que tanto deseamos, que es subir a Segunda B".

Edu Villegas, director deportivo azulino, desveló que tras la marcha de Tébar "yo tenía claro y en mente que el perfil idóneo para nosotros era y es Josu Uribe. Así se lo comunique a la comisión deportiva y al presidente y me puse manos a la obra", añadiendo que "en España hay 47 millones de habitantes, unas 120.000 licencias federativas de entrenadores y estamos hablando de que Josu Uribe puede estar entre los 100, 150, 80 o 200 mejores entrenadores de este país. No lo digo yo, lo dicen sus números, su trayectoria, su currículum, y evidentemente viene a un club grande pero un club de Tercera División. La semana pasada tenía dos ofertas concretadas de Segunda División B y ha decidido rechazarlas por venir aquí: para mí, como director deportivo, es un honor haber podido convencerle con el proyecto, con la pasión, con el xerecismo, con la implicación, con todo ese tipo de requisitos en los que somos los número uno, para que pueda venir un entrenador del perfil de Josu Uribe".

Villegas proseguía diciendo que "profesionalmente quería un entrenador ofensivo, un entrenador que supiera dónde viene, un entrenador que fuera capaz de gestionar un club con una magnitud importante, con una presión, con una exigencia. Somos el Xerez y debemos y tenemos que ir a ganar a todos los campos y además de todo esto, cuando le explico todo el proyecto también le explico que dentro de la magnitud de la exigencia y de la presión que existe, eso no es compatible económicamente con cantidades industriales".

El director deportivo, que recordó que en su etapa como portero se enfrentó con el Estepona a la Cultural Leonesa entrenada por Uribe, subrayó que "este club está creciendo paso a paso, a pasos agigantados, con muchísima ilusión, con muchísima humildad y con muchísima transparencia. Tengo que decir también que dentro de la dificultad, todo ha sido fácil porque el club me respaldó", matizando que "un proyecto de esta magnitud y la situación en la que estábamos necesitaba poner esto en un entrenador de élite que fuera acorde a todas nuestras exigencias. Así fue y a raíz de ahí ha sido fácil, solo hay que ver hoy las caras de los jugadores en el vestuario, la predisposición, la forma de trabajar, la forma de ver el fútbol, de entenderlo. Me ha impactado desde el primer momento y simplemente desearle lo mejor. Por trabajo no va a ser, le trataremos como en su casa, le daremos cariño, le daremos todo porque entre otras cosas este es un club popular y ya le he explicado la idiosincrasia que tenemos".