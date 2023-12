Adiós a la maldición: primer triunfo en el Pérez Ureba (0-1)

Sí se puede. En el fútbol, como en cualquier aspecto, siempre hay una primera vez para todo y en esta oportunidad lo fue para que el Xerez DFC se despidiera del maleficio en el Pérez Ureba y lograra su primer triunfo. Los azulinos, en un partido más práctico que vistoso, han sumado tres puntos de oro, que les colocan quintos en la tabla y dentro del ansiado play-off. Un gol de Ilias, en un momento dulce igual que el equipo, ha dado al combinado xerecista el máximo botín. El cuadro de David Sánchez está lanzado, tres triunfos seguidos y seis jornadas sin perder.

Con el regreso de Teté tras su presencia el pasado fin de semana con la selección andaluza, el atacante sevillano estaba cantado que iba a regresar al once y fue el único respecto al que se impuso en Chapín al Cartaya por 2-0. El sacrificado fue el chiclanero Carri. El resto de jugadores, los de siempre, esa alineación que ya los aficionados xerecistas comienzan a aprender de memoria. En la portería Matías; en la defensa, Beto, Oca, Hugo y Beny de derecha a izquierda; Rafa Parejo y Álvaro Martínez, en la sala de máquinas; Pepe Ricón, Teté e Ilias por delante y Joselu Friaza, arriba.

Y sobre un terreno de juego de reducidas dimensiones y en mal estado, la escuadra xerecista saltó al verde con intensidad y la intención de abrir pronto la lata y a los cinco minutos, llegó el primer lanzamiento a puerto, un balón de Ilias lo recogió Friaza escorado y le pegó con la izquierda a las manos del portero.

Sin florituras

El campo no permitía florituras, los xerecistas buscaban jugar fácil, sin complicarse en exceso, con balones largos ante un cuadro amarillo sin prisas, que en el minuto diez no supo sacar petróleo a una larga de ataque en la que se acumularon los fallos defensivos azulinos, que comenzaron con una mala salida de Matías Ramos, por la precipitación.

La intensidad era alta y los de Francis se veían obligados a realizar un doble esfuerzo para evitar que el Xerez DFC se sintiera cómodo y generara, lo lograba con el paso de los minutos y, además, al combinado azulino le faltaba tranquilidad y acierto para finalizar las acciones ofensivas que iniciaban. Los de David Sánchez lo intentaron en el 21' con una contra en la que se marchó con fe Pepe Rincón, le pegó desde la frontal y el balón se marchó a córner tras pegar en un defensa.

El Xerez DFC pisa el acelerador

Los minutos transcurrían sin que sucedieran cosas importantes, no existía buen juego, apenas había ocasiones y sí muchos duelos individuales. Ni unos ni otros lograban llevar el partido a su terreno y los entrenadores no paraban de dar órdenes desde la banda para intentar que el ritmo no decayese y que sus futbolistas no perdiesen ni un ápice de concentración. Y en el 36', Ilias probó fortuna con un buen disparo a bote pronto desde la media luna al que respondió Juanma con el paradón de la mañana. Era un aviso más que serio.

El Xerez DFC pisó el acelerador en los últimos minutos del primer tiempo y en el 39', Beto plaza también la tuvo con un buen remate de cabeza en plancha que se estrelló en el lateral de la red y se llegó al descanso tras un par de saques de esquina que los locales solventaron con muchos apuros y con un Teté renqueante, echándose mano al bíceps femoral de su pierna derecha.

Moreno por Teté y gol

En la vuelta al verde, se confirmaron los temores. Teté se quedó en la caseta y ocupó su puesto Antonio Moreno. Y el Xerez DFC logró abrir la lata, como no podía ser de otro modo en este campo, tras un rechace. Antonio Moreno se sacó un zapatazo lejano que rechazó blando y mal el portero y el más listo de la clase, Ilias lo cazó y lo mandó dentro. 0-1. Minuto 47.

El gol rompió el partido, que ya era otro. El tanto dio alas a los xerecistas, que aprovecharon el desconcierto amarillo para apretar y buscar el segundo. Los de Francis achicaban agua como podían y no olían el balón. Friaza (50') e Ilias (52') acariciaron el segundo.

El Conil no bajaba los brazos, apretó y en el 55' lo intentó a balón parado, pero apareció Matías Ramos para despejar un buena falta lateral de Óscar Oliva que ganó potencia con el viento, en el 62' fue Khalok, que acababa de entrar, el que mandó el balón arriba con la izquierda y en el 66', amarilla a Oca, la quinta, y falta en el lateral del área que Cuenca lanzó por encima del larguero.

Mono de trabajo

Los de Francis sufrían porque no encontraban la fórmula para hacer daño a los azulinos, que se ponían el mono de trabajo para guardar una ventaja que tenía su peso en oro. Además, contaba con el apoyo de una afición que rugía igual que en Chapín. En el descuento, Cheikh tuvo la sentencia ala contra en el mano a mano con el portero, pero el meta del cuadro jandeño le ganó la partida. Hubiese sido el broche perfecto, pero ya la victoria estaba conseguida porque no había tiempo para más.

La afición celebró el triunfo como merecía, no en balde era la primera victoria en este escenario que ha dejado de ser maldito. En esta oportunidad, a la quinta fue la vencida. Ahora, el Xerez DFC ya sólo piensa en otro duro test para cerrar 2023 de la mejor forma posible en Chapín. El Utrera, con 23 puntos, dos menos que los azulinos que se han ido a 25, espera.