Partido trampa para el Xerez DFC en su visita al colista Coria

El Xerez DFC tomó aire el pasado domingo al lograr ante La Palma en Chapín sus primeros tantos de la temporada y cerrar el encuentro con una goleada (4-1) que suponía también su primera victoria. Ahora, el reto de los azulinos no es otro que volver a sumar de tres este domingo (12:00) en el Guadalquivir en un encuentro trampa ante el colista Coria, que aún no sabe lo que es vencer. Ha sumado sólo un punto, en casa frente al Salerm Puente Genil (1-1), y ha perdido los otros tres envites que ha disputado, también como local contra el Utrera (0-3) y fuera, en Pozoblanco (1-0) y la pasada jornada en el Eloy Ávila Cano frente al Bollullos, igualmente por 1-0 y de penalti.

David Sánchez ha avisado a los suyos: "Será un partido muy jodido como no vayamos preparados, he visto sus partidos en casa y es un equipo con corazón, sentimientos y fuerza; sufriremos si no nos ponemos el mono de trabajo". El técnico lo tiene claro y ha mentalizado al grupo para encarar la cita lejos de cualquier tipo de confianza o relajación.

Posibles cambios

La pasada jornada buscando un cambio radical ya revolucionó el once y en esta oportunidad, dado el buen resultado, es probable que sólo realice algunos retoques en función del planteamiento que realice. En el caso de que se decante por jugar con dos delanteros, el ataque sería para Cheikh, que vuelve a la que fue su casa, y Joselu Friaza, que se estrenó como goleador, con lo que un futbolista del centro del campo tendría que quedarse en el banquillo.

En ese centro del campo, Burdenski fue titular por primera vez y Rafa Parejo, que arrastra molestias en un tobillo, entró en el segundo acto. Dadas las condiciones del terreno de juego -el césped no permite muchas florituras- no es descabellado pensar que pueda repetir. Pepe Rincón y Antonio Moreno están cumpliendo en las bandas.

En defensa, Marcelo cedió su puesto a Beto y es una de las dudas del once. El sevillano debe decidir si continúa apostando por la juventud y la explosividad del madrileño o recupera la experiencia del jerezano.

La sorpresa en la lista de convocados la ha protagonizado Pedro Pata, que llegó al equipo hace justo un mes, que se ha quedado fuera por decisión técnica. En su lugar, para completar los 18, ha entrado el joven extremo del filial Mati Laínez. La plantilla es corta y tras la marcha de Edu Oriol se ha quedado sólo con 18 jugadores. Los fichajes, pese al anuncio de Edu Espada, director deportivo azulino, hace dos semanas siguen sin llegar y al técnico se le pueden comenzar a acumular los problemas en el momento que pierda a algún efectivo por lesión o sanción.

La afición responde

La afición azulina una vez más acompañará al equipo en este desplazamiento y se hará notar. El Coria remitió al Xerez DFC 300 entradas a principios de semana y los seguidores han respondido, por lo que se espera una nutrida representación xerecista en las gradas del Guadalquivir para seguir un partido que será ofrecido por la plataforma triunfemos.webdirecto.com a un precio de 6,95 euros.