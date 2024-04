¿Cuándo certificará el Xerez DFC la clasificación matemática para el play-off de ascenso?

El Xerez DFC regresa este miércoles a los entrenamientos con la vista puesta ya en el próximo partido de Liga, en casa frente al Cabecense, colista de la tabla y que apurará en Chapín sus escasas opciones de mantener la categoría. Los sevillanos cierran la tabla con 24 puntos y están a seis de la salvación que marca el Sevilla C. Una derrota este domingo (18:00 horas) sería casi definitiva para la suerte de un equipo que tras la marcha de Juan Carlos Menudo tuvo una pequeña reacción ganando a Utrera y Pozoblanco que les acercó a la zona de permanencia, pero la derrota en Puente Genil y el empate del pasado fin de semana contra el Bollullos les ha restado muchas opciones.

El equipo de David Sánchez, por su parte, está muy cerca de certificar su clasificación para el play-off de ascenso. Los azulinos son cuartos con 52 puntos y tras la brillante victoria el pasado domingo en Ceuta ha puesto más tierra de por medio con sus inmediatos perseguidores y, además, aprovechó los tropiezos de Ciudad de Lucena y Pozoblanco para acercarse a la tercera y segunda plaza.

Ese es el objetivo que ahora se marcan los xerecistas, una segunda posición que hace varias semanas parecía imposible y que ahora está a tan sólo tres puntos de distancia. En efecto, a falta de cinco jornadas para cerrar la fase regular, el XDFC se encuentra a dos puntos del Pozoblanco, rival que tendrá que visitar Chapín en la última jornada. El calendario, además, no es liviano para los pedrocheros, que tienen que recibir este fin de semana al Utrera y jugar dos partidos seguidos a domicilio, el primero en casa de un Sevilla C con el agua al cuello y seguidamente en Puente Genil. Los azulinos, incluso, miran más allá, a un Ciudad de Lucena que se ha desinflado en el tramo final del campeonato. Los de Rafa Carrillo acumulan tres derrotas consecutivas, sólo han sumado cuatro de los últimos 18 puntos y además el cuadro de David Sánchez le tiene ganado el golaveraje particular.

Los xerecistas están también a un paso de certificar matemáticamente su clasificación para el play-off de ascenso. Con 52 puntos, aventajan en nueve a Utrera y Puente Genil, sexto y séptimo clasificado respectivamente. Un triunfo ante el Cabecense llevaría a los azulinos a los 55 puntos y si sevillanos y pontanos caen este próximo fin de semana la ventaja se iría hasta los 12 puntos con los mismos por disputar, por lo que necesitaría un punto más para que la clasificación fuese matemática, ya que los azulinos tienen que visitar al Utrera en la penúltima jornada.