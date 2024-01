David León: "Estoy deseando aportar, demostrar mi nivel y sumar"

David León es, hasta el momento, la última incorporación que ha efectuado el Xerez DFC. El lateral izquierdo isleño procede del Jaén, del Grupo IX de Tercera RFEF donde ha estado a las órdenes de Emilio Fajardo. El defensa ha superado los 1.000 minutos en el club del Santo Reino, que partía con el objetivo del ascenso directo pero que está a 11 puntos del Juventud Torremolinos, sólido líder. León confiesa que, si bien contaba con la confianza de Fajardo -que ya lo tuvo hace dos temporadas en el Xerez CD-, personalmente necesitaba un cambio y en el Xerez DFC cuadraba todo en pocas horas por la baja indefinida de Beny, al que desea un regreso lo antes posible.

Tras un par de días entrenando con su nuevo equipo, David León asegura estar "muy feliz" por regresar a una ciudad "a la que guardo mucho cariño" por su etapa anterior en el Xerez CD. Centrado ahora en su nuevo club, espera "aportar lo máximo". Las primeras sensaciones son "buenas", apunta. "Sobre todo se ve un grupo sano de gente joven que tiene las cosas claras, el míster es una persona cercana y desde el primer momento le da confianza a los jugadores y eso es algo que personalmente necesitaba en este momento. Los entrenamientos tienen un ritmo espectacular y si el equipo trabaja así tengo claro que vamos a estar más arriba de lo que estamos, cien por cien".

Llega a un equipo instalado en una racha de nueve partidos sin perder aunque los empates están impidiendo que esté más arriba: "Tengo bastante experiencia en Tercera y es una categoría muy competida, cualquier equipo te puede ganar, cuando vas fuera te meten un gol y es imposible remontar. No perder siempre es una dinámica buena porque todo lo que sea sumar es positivo, a lo mejor en casa sí hay que sumar de tres porque es lo que te hace estar arriba, hay que buscar no encajar y crecer como equipo", señala el lateral zurdo.

Xerez CD y Ciudad de Lucena están a 12 puntos y el ascenso directo se ha complicado muchísimo: "Vengo de la misma situación en Jaén, que está a 11 puntos del primero, pero allí decíamos lo mismo que digo aquí, las segundas vueltas son muy largas, las cosas dan muchas vueltas y, si no es por la vía rápida, intentaremos ascender en el play-off, que aquí en Chapín estoy seguro de que será mucho más fácil porque a los rivales les va a costar mucho".

De momento, este domingo se recibe a un Bollullos que está en play-off y a dos puntos, por lo que un triunfo colocaría a los azulinos en el objetivo. "He llegado esta semana y del tirón se transmite esa sensación de que es un partido importante que hay que sacar más tres". Y de su fichaje, confiesa que "ha sido algo rápido, las cosas no estaban saliendo bien ni colectiva ni personalmente en Jaén, he tenido minutos y lo he jugado casi todo allí, pero no me estaba encontrando como futbolista y no estaba dando todo lo que pienso que puedo dar por diferentes situaciones, ya fuera del club o personales. No echo balones fuera porque creo que todo depende de cada uno y busco un poco reencontrarme con el David León que se vio en la versión anterior aquí, que estoy seguro de que la tengo, me considero un jugador mucho más experimentado en muchas situaciones y estoy deseando aportar, demostrar mi nivel y sumar".

Su llegada a coincidido con la baja de Beny: "Por desgracia, ha sido por la lesión de un compañero, que es algo que a nadie le gusta, pero como digo vengo a sumar y en el momento que vuelva Beny competiremos por un puesto y el míster decidirá. Siempre he llevado bien la competencia sana, me considero buen compañero en ese aspecto y aquí todos estamos par a sumar. Lo importante es que Beny se recupere cuando antes".

En cuanto a la plantilla, apunta que "veo un grupo muy bueno, muy sano, se entrena a un ritmo espectacular y la calidad de los entrenos se va a ver en el campo, tengo que ponerme a la altura de los compañeros" y de la categoría, concluye: "Cada año está más compensada y cuesta mucho mantenerse arriba. Xerez CD y Lucena han sacado una diferencia grandísima, pero si se hacen las cosas bien, sumamos de tres y cogemos una racha buena al final estará todo muy equilibrado, hay que salir a todos los partidos muy concienciados independientemente del rival porque el que menos piensas te gana".