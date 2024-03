"Estamos en un gran momento físico y mental, pero hay que tener tranquilidad"

El Xerez DFC está lanzando. Ha logrado su cuarta victoria consecutiva por primera vez esta temporada al imponerse al Córdoba B en el Nuevo Arcángel por 0-2, ha perdido un sólo partido de los últimos 18 que ha disputado y sigue cuarto en la tabla con 48 puntos, pero ya a sólo tres del Pozoblanco, tercero con 51.

David Sánchez, técnico azulino, no ocultó su satisfacción, elogió el buen partido de su equipo y la madurez que está demostrando, pero también pidió tranquilidad porque "quedan siete partidos y las notas se dan al final de temporada".

–Cuarta victoria consecutiva de su equipo, ¿cómo lo ha visto en el Nuevo Arcángel?

–El equipo es obvio que ha ido de menos a más a lo largo de la temporada y ahora estamos en un buen momento. Llevamos cuatro triunfos seguidos con cuatro porterías a cero y eso es fundamental en el fútbol y mucho más en estas categorías. Siempre estás con el miedo ese de que las rachas empiezan y acaban y tenemos que intentar alargar la nuestra lo máximo posible. Estoy contento con el trabajo, la lástima que el resultado debió ser más amplio y no sufrir tanto hasta el final, pero esto es fútbol. Además, también estoy muy contento con los futbolistas que han salido desde el banquillo y con los que no han podido salir porque han sumado. Estoy muy contento, sumamos tres puntos más, quedan siete partidos, 21 más, y hay que estar tranquilos y no desviarnos de nuestro camino.

–Restan 21 puntos, pero el equipo que marca la zona de play-off se queda a nueve, ¿la brecha es ya casi definitiva?

–Nosotros lo he dicho siempre, no miramos la tabla, aunque en las últimas jornadas ya la estamos mirando un poquito más porque va quedando poco. De todos modos, la mira más la gente que me rodea. Sinceramente, estamos tranquilos. Lo de este año es un gran aprendizaje y en los momentos malos tuve esa tranquilidad de la que hablo, esa calma necesaria para transmitírsela a los jugadores. Sabíamos que al final el trabajo iba a dar sus frutos pero, insisto, calma porque esto todavía no ha acabado.

–Las notas hay que ponerlas al final de temporada. Lo que es evidente es, como he comentado, que estamos muy contentos con el trabajo, el equipo está en un buen momento físico y mental y hay una gran unión. Cuando me he montado en el autocar antes del viaje he notado una energía positiva importante, con un ambiente espectacular, soy un entrenador que cree mucho en eso. Son tres puntos importantes, como todos los que quedan, a descansar y a partir del lunes a pensar ya en el próximo partido.

–No mira la tabla, pero el tercero está a tres puntos...

–Estamos más cerca del Pozoblanco y es algo que nadie se podía imaginar. Estamos a un partido, pero ese discurso no se saca en el vestuario, nuestro discurso es que hay que ganar, que hay que hacer un buen partido, que hay que mantener la portería a cero y que tenemos que ser fieles a nuestras ideas. El equipo lo está asumiendo muy bien, tanto los titulares como los que salen del banquillo. Todo se nota en los entrenamientos, ahora mismo es muy difícil entrar en el once y en las convocatorias. Estamos satisfechos porque el equipo es más completo, no podemos salirnos del camino. Tranquilidad y tranquilidad, que el fútbol es raro.

–¿Qué le ha comentado al equipo en el descanso tras marcharse frustrado con sólo 0-1 después de tantas ocasiones falladas?

–Perdonamos, pero Carri ya falló el penalti cuando íbamos ganando y le veía muy seguro, muy sólido y fuerte mentalmente. Superamos ya el aprendizaje de llegar a un club como este, yo era nuevo en el cargo y también había muchos jugadores nuevos. Insisto, el equipo está fuerte y hay que seguir. Me encanta el buen ambiente y que disfruten ahora, pero queda muchísimo y el fútbol al final de temporada dirá si el objetivo lo hemos cumplido. Ahora, a descansar y celebrarlo por los momentos duros que hemos pasado durante el año. Personalmente, he hecho un máster.

–Una vez más, la afición se ha volcado...

–Tenemos que darles las gracias porque siempre están ahí. Hay desplazamientos que han realizado en los que no les dimos lo que merecían y no ya a nivel de resultados porque esta afición no pide eso, pide ganas, ilusión y competitividad. Siempre hemos tenido todo eso, pero a los jugadores hay que entenderlos. He sido futbolista y gracias a ese entendimiento el equipo ha madurado y mejorado. Ha sido un domingo bonito en todos los sentidos.