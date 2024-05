David Sánchez, entrenador del Xerez DFC, se pronuncia sobre Álvaro Martínez: "Un purasangre"

Álvaro Martínez seguirá al menos una temporada más siendo jugador del Xerez DFC. El club anunció la renovación para la temporada 24/25 y una segunda opcional en función de lograr una serie de objetivos de un jugador que lamentablemente para los intereses azulinos se pierde el play-off de ascenso al tener afectadas dos vértebras tras la lesión que se produjo en el último partido de liga regular y con un tiempo estimado de recuperación de dos meses.

David Sánchez, técnico que también renovó hace dos semanas, ha lamentado no poder contar con uno de los referentes del equipo en la medular, "el chico no puede ni andar" y con respecto a la renovación, ha indicado que "Bello ha hecho un gran trabajo porque no es fácil renovar a Álvaro sin saber dónde vamos a estar el año que viene. Es un jugador que ha hecho un temporadón, un jugador muy querido, un purasangre. Como entrenador cualquiera lo querría. No lo conocía personalmente en Murcia, sí deportivamente, y le tengo un cariño especial. Me alegro mucho de su renovación, es un paso muy por importante".

El preparador sevillano valora mucho al medio azulino porque "con jugadores así un vestuario gana, siempre está sumando, siempre trabajando. Es un albañil del fútbol y hay que dar la enhorabuena al club y a Antonio porque no era fácil sin saber la categoría y conociendo que tenía ofertas o intereses de equipos de Segunda RFEF".

Renovar al técnico y ahora a Álvaro Martínez sin conocer si el club va a estar en Tercera o Segunda RFEF indica que se le quiere dar continuidad al proyecto, algo que el míster confirma: "Creo mucho en ellos. Si yo tengo un compañero al lado que sé que trabaja bien le doy continuidad aunque las cosas no le salgan bien. Esa continuidad te la da a medio y largo plazo".

En ese sentido "el club está haciendo un buen trabajo, tenemos un gran bloque aquí, un vestuario que hay que cuidarlo y espero que la renovación de Martínez sirva para que otros jugadores se queden con nosotros. Tenemos jugadores que pueden jugar en Segunda y en Primera RFEF perfectamente y espero que el el mayor bloque posible se quede porque han hecho una familia".