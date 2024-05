El técnico del Xerez DFC advierte: "Como jugador me llevé muchos palos"

David Sánchez, técnico del Xerez DFC, ha comentado en la previa del encuentro contra el Pozoblanco, vuelta de la primera eliminatoria de la fase de ascenso en la que los azulinos tienen ventaja del 0-1 logrado en el Estadio Nuestra Señora de Luna y además la propia por haber quedado tercero -para pasar le vale con una derrota por la mínima tras los 90 minutos y la prórroga-, que el fútbol es "injusto muchas veces, yo me he llevado palos muy gordos como jugador" y por este motivo advierte de que hay que darlo todo este domingo porque "no hay otra oportunidad".

-David, ¿cómo hay que afrontar un partido de vuelta como este con la ventaja que tienen en la eliminatoria?

-Con normalidad y tranquilidad, sabiendo que el fútbol muchas veces no es justo, podemos tener un mal día. La parte positiva es que jugamos en casa, arropados por nuestra gente, que el equipo está en buen momento, fuerte, sólido, ha mejorado una barbaridad y todavía creo que le falta un punto para llegar a su máximo. Estamos con la tranquilidad y humildad de intentar hacer un buen partido, ser nosotros mismos todo el tiempo posible que nos dejen y en el momento que tengamos que sufrir, como ya pasó el otro día, sufrir.

-Algunos de los futbolistas con más experiencia del vestuario han comentado esta semana que hay que salir al partido como si fuese uno más de liga, a ganar sin mirar la ventaja en la clasificación.

-Son seres humanos y la teoría es muy fácil. Los jugadores cuando escuchan cosas malas les perjudicaban y ahora que oyen tantas cosas buenas... Cuando llegué aquí noté mucha negatividad, como que había muchos caminos en el mismo club y creo que ahora se han juntado todos esos caminos y eso es gracias al trabajo de los jugadores. Es verdad que los resultados ayudan, pero noto que todos vamos por el mismo camino y eso es fundamental para el club. La ilusión que vuelven a tener te hace estar orgulloso, ellos son los que han cambiado la dinámica. Pero el elogio tiene que llegar hasta un cierto nivel porque son jóvenes, son humanos y no nos podemos equivocar. Si el Pozoblanco demuestra que es mejor que nosotros tendremos que darle la mano, pero que no sea por dejadez o por confianza. El fútbol cuando te pega una hostia es muy dura y a lo mejor cuando quieres reaccionar ya es tarde. Como lo he vivido como jugador, lo tengo que decir. No es poner excusas. La alegría, la ilusión, el entusiasmo... Todo eso me parece fenomenal, pero hay que tener calma, los pies en el suelo, hay que ganar el domingo, llenar Chapín. El aficionado se tiene que ir como se va el cuerpo técnico, con dolor de cabeza, principio de fiebre, la garganta reventada, el lunes muerto... Porque merece la pena. Si Dios quiere nos esperan cosas muy bonitas y no podemos dejarlas ir y menos por exceso de confianza.

-Es el tercer enfrentamiento seguido contra el Pozoblanco, al que no le vale especular.

-El partido es muy largo y llevamos un 0-1. Es verdad que tienen que marcar dos goles, pero aquí ya ganaron 1-2 al Club Deportivo. El fútbol te cambia en una jugada. Tenemos que estar concentrados como el otro día y si después el fútbol es injusto... Tenemos que ser más compañeros que nunca.

-¿Le preocupa que haya un exceso de confianza?

-No me preocupa porque se lo hemos repetido mucho esta semana a los jugadores. La afición tiene un comportamiento de diez, ya lo vimos la semana pasada. Ya lo saben, pero vienen de un descenso el año pasado y tenemos la oportunidad de volver a la categoría, pero hay que tener los pies en el suelo y dos dedos de frente y saber que el domingo no pueden dejar de animar hasta el final y si cuando acabe el partido y por suerte es favorable ya pensaremos en lo siguiente; lo que no podemos es estar pensando en el siguiente sin haber pasado la primera fase. Y ahí es donde quiero dar un toque de atención a todos. A los jugadores tenemos que darle ese equilibrio, porque ves el partido en Pozoblanco y fue una batalla brutal: Marcelo, David, Oca y Hugo con Abraham, Durán y Parejo... los emparejamientos fueron brutales y estamos orgullosos porque dieron el cien por cien. De ese nivel de compromiso no podemos bajar y si con balón estamos bien vamos a tener situaciones de gol.

-No sé si es muy seguidor de estadísticas, pero al equipo le vale para pasar repetir cualquiera de los resultados que ha tenido en liga esta temporada en casa.

-Los datos se han puesto muy de moda. Le doy cierta importancia. Pero vemos luego tantos resultados... El fútbol es tan injusto y he vivido momentos tan desagradables, te llevas palos muy gordos y no quiero que nos vayamos a casa con esa sensación, si nos vamos a casa al menos que nos dejemos la vida, porque cuando te quieras dar cuenta y quieras reaccionar ya es tarde. Es lo que quiero transmitir porque lo he vivido como jugador. El domingo se acaba una ronda y (si no pasas) no hay más, no podemos decir hemos perdido pero el domingo tenemos otra oportunidad. No. Nos tenemos que dar cuenta. Nos estamos jugando mucho y todos tenemos que ir a lo mismo. Te crees que tienes un resultado muy favorable y el fútbol te cambia en una jugada.

-Le quería preguntar por Alberto Durán, sustituto de Álvaro Martínez en la medular. Comentaba el otro día que era la primera vez que jugaba en la posición de 'ocho'.

-Sin menospreciar a los fichajes de invierno, porque creo que hicimos muy buen mercado, para mí es especial porque es lo que nos hacía falta. Donde lo pongas compite. Tiene esa picardía, su perfil, cuando lo he sentado alguna vez no ha puesto mala cara, al revés, trabajando más. Ojalá lo hubiera traído en verano, lo teníamos en mente pero no lo conocía mucho. Estoy muy contento con su llegada. He visto otra vez el partido del Pozoblanco y estaba en todas las peleas, en todas las guerras y a mí esos jugadores me gustan y aparte creo que nos hacía falta en este vestuario porque no teníamos de ese perfil.