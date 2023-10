"No sé dónde está el equipo ni dónde el Ayamonte, no me preocupa la clasificación sino las sensaciones"

El Xerez DFC tiene una final contra el Ayamonte. La mala situación del equipo tras el grave tropiezo en Coria ha llevado a la directiva a convocar elecciones y ante lo extradeportivo, David Sánchez, técnico del equipo, tiene que aislar a su plantilla para que ponga los cinco sentidos en el encuentro contra los onubenses.

El míster, que ha reconocido estar en deuda con la directiva, espera que sus jugadores den un paso adelante y se levanten del palo sufrido en Coria, al que todavía da vueltas: "Los chicos entrenan muy bien durante la semana, esa es nuestra realidad. Después, por una cosa o por otra, no lo estamos demostrando los domingos. La semana ha sido muy larga, llevamos toda la semana pensando... hicimos muy buena pretemporada, con sensaciones muy positivas y la realidad es que ninguno esperaba este inicio. Y al no tener resultados le das muchas vueltas a la cabeza, te preocupas, es normal... Hemos hecho buena semana de trabajo, como siempre, pero el domingo tenemos que demostrarlo", aseveró.

La derrota en Coria tuvo varias fases, de un inicio dominador al 3-0 y luego la reacción tardía: "Si somos resultadistas, pierdes 3-0 contra el Coria y dices ¡hostia!, se han hecho muchas cosas mal. Pero cuando analizas el partido, antes del primer gol, que es un error nuestro, el Coria casi no pasa del centro del campo y nosotros tenemos situaciones para adelantarnos. Pero el fútbol son resultados y por muy bien que trabajes tienes que ganar y si ganas eres el mejor y si pierdes no lo haces bien", reflexiona el técnico.

El equipo está a 4 puntos de la tercera plaza y aunque no transmite buenas sensaciones, sólo han pasado cinco jornadas y se puede reenganchar. Sánchez, de cualquier forma, señala que "desde que empezamos la competición no he mirado la clasificación ni un día, no sé dónde está el Ayamonte o dónde estaba el Coria, ni dónde estamos nosotros. No me preocupa la clasificación ahora, me preocupan las sensaciones. Teníamos mucho entusiasmo en que iba a salir todo bien. Cuando hacemos las cosas que trabajamos, el equipo es superior al rival y cuando llega el minuto 60 y vamos 1-0 o 0-0 el equipo empieza a hacer cosas que no trabajamos y es por la precipitación y ansiedad de ganar y es normal, sabemos dónde estamos".

Por último, del Ayamonte dijo que "conocemos al rival, al entrenador, que lleva mucho tiempo en la categoría, va a ser un equipo duro, por dentro serán fuertes y por fuera verticales, van a intentar transitar y será un partido difícil. Vemos los partidos del grupo y son todos muy igualados. Pocos crean como nosotros, tenemos ocasiones de gol y no la metemos, hay que mejorar eso, pero al principio nos creaban muy poco, portería a cero y tenemos que crecer a partir de ahí, no podemos crear tanto ahora y que después cualquier fallo te cuesten goles".