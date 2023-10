David Sánchez se siente "en deuda" con la directiva del Xerez DFC

El Xerez DFC no atraviesa un buen momento. El equipo sólo ha sumado 5 puntos de 15 posibles y tras la dura derrota en Coria, la directiva que preside Jesús Viloita anunció asamblea general extraordinaria para convocar elecciones. David Sánchez, técnico del equipo, ha reconocido este viernes en rueda de prensa que se siente "en deuda" con la junta directiva y que le sabe "muy mal" la situación que está atravesando.

"Llevo aquí tres meses, ellos me dan la oportunidad de llegar al Xerez y desde que he llegado, tanto el presidente como los directivos, hablo de lo deportivo, me han tratado fenomenal, tanto cariño y tanto apoyo, sólo tengo palabras de agradecimiento. Yo no sé qué pasó de aquí hacia atrás, pero me duele mucho verles en esta situación porque lo que han hecho es confiar en personas en el tema deportivo y se podrán haber equivocado, como se han podido equivocar en haberme firmado a mí, pero, de verdad, en lo deportivo todo lo que ha estado en sus manos lo han hecho y me sabe muy mal".

Preguntado por si está en deuda señala que "totalmente, muchísimo, soy el responsable de la situación y soy el que tiene que asumir la situación en la que estamos; soy el máximo mandatario en lo deportivo, en las alineaciones, en la preparación de partidos y en sacar el máximo rendimiento y es donde me tengo que exigir porque me siento en deuda, llevo aquí 3 meses y no puedo decir nada malo de ellos, esa es la realidad".

El técnico tampoco lo está pasando bien, la semana ha sido complicada tras la derrota en Coria "y la realidad es que ninguno esperaba este inicio. Le das muchas vueltas a la cabeza, te preocupas, es normal. Estamos todos muy dolidos, el resultado fue duro aunque luego tuvimos un 3-2 y si dura 5 minutos más lo hubiéramos empatado, pero la realidad es que el Coria te hace tres goles en errores muy groseros, muy vistosos y eso sí que duele y molesta, les regalamos los tres puntos. Estamos en un momento negativo, en un momento que palpas que cualquier cosa negativa o situación en contra nos cuesta muchísimo, los errores son goles", dijo.

"Cinco puntos de 15 no es admisible para nosotros, y no podemos mirar ni al lado ni atrás, nos tenemos que mirar el ombligo. Yo me puedo equivocar en poner a Friaza-Cheikh, Matías-Llamas, Oca-Ángel, pero ninguno ha demostrado ser muy superior al otro, y los que tienen que dar un paso adelante en el campo son ellos, tienen la posibilidad de revertir en la situación y yo creo en ellos. Esta semana he notado ese silencio y esa tristeza en el vestuario, y es bueno, he intentado que se olviden de la situación porque para ganar un partido hay que ir con alegría y confianza", finalizó.