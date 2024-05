"Hay que poner toda la carne en el asador, el partido ante un gran Ceuta B va a ser duro"

El Xerez DFC afronta este sábado (18:30) en el Martínez Pirri ante el Ceuta B el partido de ida de la segunda eliminatoria de la fase de ascenso a Segunda RFEF tras dejar en la cuenta al Pozoblanco y los azulinos ya tienen atados todos los cabos y totalmente perfilado un viaje complicado a tierras norteafricanas, ya que no cuentan no con un hotel en el que poder descansar por la elevada tasa de ocupación durante estos días en la ciudad caballa.

David Sánchez, técnico azulino, encara el partido con máxima cautela, respeta al rival, destaca la temporada que ha realizado, su potencial y lamenta las condiciones en las que el equipo debe viajar por la falta de plazas hoteleras este fin de semana en Ceuta. De todos modos, es optimista y lanza un mensaje a la afición para que realice un nuevo esfuerzo y apoye al equipo.

–¿Está su equipo ante el partido más importante de la temporada hasta el momento?

–Seguro, afrontamos una eliminatoria muy dura y difícil y hay que pensar que es a ida y vuelta, que parece que sólo jugamos en Chapín. En Ceuta tenemos que poner toda la carne en el asador, hay que darlo todo, tanto nosotros como la afición. Todo el mundo que nos pueda acompañar tiene que hacerlo porque no hay más. Lo importante es la ida, si sacamos un resultado favorable allí eso que tenemos ganado. El partido va a ser muy duro, ante un buen rival y debemos estar preparados mentalmente.

–¿Se juega gran parte de la eliminatoria en este primer encuentro?

–No lo sé, esto es fútbol y el fútbol cambia en un minuto en una acción concreta, con un árbitro que se puede equivocar, influye todo. Son dos partidos con 180 minutos por delante y hay que intentar sacarlo adelante. Espero un partido igualado y por eso he comentado que hay que poner toda la carne en el asador este sábado. No valen dudas, pedimos a todos los que puedan acudir que nos acompañen, merece la pena el esfuerzo. Todos hemos hecho un esfuerzo brutal, desde el primero al último, y queda lo más difícil y lo más bonito, cada vez nos acercamos más al objetivo.

–¿Se esperaba el 0-4 del Ceuta B en Lucena?

–Esto es fútbol, ya lo he comentado. En casa empataron a uno y luego, allí golearon, aunque antes del 0-1 el Lucena tuvo dos y no las mete y luego el primer gol de ellos llega en un error defensivo. Entre los entrenadores siempre hemos comentado que este rival es el que no queríamos por juventud, porque no tiene la presión nuestra o la que tenía el Lucena por subir y porque es un filial que también cuenta con gente veterana. Además, el viaje no es cómodo y se dan muchas circunstancias que no gustan a un entrenador, pero es lo que hay. Debemos poner los cinco sentidos en el partido, estamos preparados, capacitados y confío en los chicos hagan un buen encuentro y estén a un nivel alto.

Las claves "Me preocupa el viaje y el Ceuta B al completo, tiene un buen equipo, debemos estar serios, tirar de la experiencia de los veteranos y de la ilusión y la garra de los jóvenes"

–El Ceuta B no ha tenido presión durante la temporada, ahora comienza a sentirla, ¿eso puede pasarle factura?

–No lo sé si les pasa. Lo que sí sé es que ahora a todos los equipos que estamos en play-off nos cuesta más crear, jugar, la salida de balón... Es normal, ahora un error te puede costar muy caro y no es fácil para equipos jóvenes como el nuestro. Ante el Pozoblanco hubo momentos en los que tuvimos la pelota, pero nos costó más, no es igual que en liga. Ahora todo es a vida o muerte. Seguramente, ellos también tendrán esa presión de no fallar, como todos los equipos. Nosotros debemos mentalizarnos, no poner excusas y asimilar el viaje, en el que no vamos a poder ni descansar porque no hay hotel. Eso nos hará más duros y fuertes, estamos teniendo muchos inconvenientes en este play-off de lesiones, de viajes, lo mío de la mesa electoral. Esto lo tenemos que sacar entre todos.

–¿Qué es lo que más le preocupa del rival a día de hoy?

–Me preocupa el viaje, que salimos temprano y no vamos a tener descanso, y el Ceuta B al completo. Tienen muy buen equipo, con sus bandas y sus delanteros, Sixtus ha ofrecido un gran rendimiento desde que llegó, y el césped es artificial, eampo es de dimensiones reducidas y que no está en las mejores condiciones. Allí ganamos en liga, hicimos un buen partido y debemos estar serios, sólidos, compenetrados y tirar de la experiencia de nuestros veteranos y de la ilusión y la garra de los jóvenes.

–Ante el Pozoblanco tuvo que improvisar sin Carri ni Álvaro, ¿cómo cree que va a responder el equipo si vuelve a ser baja Carri?

–No le doy importancia de cara al exterior, el jugador tiene que notar que el equipo está por encima de cualquier jugador, aunque tonto no somos. Lo de Martínez lo intentamos hasta ocultar y lo fácil hubiese sido quejarse. No hay que darle muchas vueltas, si no está, no está y a buscar soluciones. Está con lumbalgia, si llega será perfecto y si no, estará Cheikh, que hizo bien el otro día. Intentaremos sacar el mejor once posible. Seguro que el que salga se deja la vida porque sabe lo que nos jugamos, lo que representamos y lo importante que sería sacar un buen resultado de allí.

–¿Qué importancia le da al factor campo y clasificación en el caso de empate?

–Mi idea en el último partido ante el Pozoblanco no era sacar todas las cartas, pero mi cuerpo técnico me convenció y me argumentó los motivos por los que era más importante ser tercero que cuarto. A eso no le daba tanta importancia, les hice caso, saqué todas mis cartas y ganamos, aunque se lesionó Álvaro. Ahora, lo analizo y es importante, nosotros en casa somos muy fuertes, no hemos perdido, tenemos a nuestra gente y todo ayuda. Estamos contentos con la vuelta en casa y con nuestro tercer puesto. Insisto, el que pueda ir a Ceuta, que vaya, que merece la pena. Espero un gran ambiente y sacar un resultado favorable.