David Sánchez, "contento, el Xerez DFC ya muestra las que van a ser nuestras señas de identidad"

El Xerez DFC sigue quemando etapas de cara a su estreno liguero el próximo 10 de septiembre en Chapín frente al Salerm Puente Genil y ha abierto con nota una semana con dos ensayos frente a equipos de Primera RFEF. El miércoles perdió por la mínima ante el Atlético Sanluqueño (1-0) en un partido intenso, de mucha exigencia física y en el que plantó cara a una escuadra verdiblanca más rodada. El siguiente complicado compromiso era este viernes en el Pedro Garrido (19:30) contra el Ceuta también de de Primera RFEF que entrena José Juan Romero y que cuenta con el jerezano y xerecista Edu Villegas como director deportivo, pero ha sido suspendido por la ola de calor. Ambos clubes buscan nueva fecha.

David Sánchez, entrenador azulino, comienza a perfilar más su dibujo que su once -tiene numerosas bajas por lesión y le faltan efectivos por llegar- y se muestra "contento. Fu nuestro tercer partido en la segunda semana y media de trabajo y vamos creciendo. El trabajo ha sido bueno, hemos hecho cosas ya que van a ser nuestras señas de identidad, aunque nunca gusta perder. Lo hablamos el día de Unionistas nada más comenzar la segunda parte y es un punto que debemos ir mejorando. Insisto, estoy satisfecho con el rendimiento de los chavales, corrieron y creyeron hasta el final. Tenemos que mejorar muchísimo aún, pero es el camino. En el fútbol, cuando uno lo da todo, la gente no te puede reprochar nada. A ellos siempre les digo que hay que dejarse la vida, que con balón un día estaremos mejor y otro no tan bien, pero nuestro trabajo es darlo todo por esta camiseta y por este club".

Reto "Tenemos que prepararnos lo mejor posible porque la campaña va a ser dura, pero tenemos ganas de que salga bien"

El Sanluqueño le puso las cosas difíciles y los azulinos respondieron. Cuando tengan que medirse a escuadras de Tercera RFEF, el técnico tiene claro que "los partidos van a ser diferentes. Ahora mismo, es fácil jugar contra el Sanluqueño por el campo, por el ambiente, por el rival que nos supera en dos categorías y el futbolista se motiva... Nos estamos preparando para el camino que queremos seguir, pero la realidad y nuestra categoría es otra, hay otro contexto y otros equipos y ahí hay que buscar esas ganas, esa ilusión y esa motivación para ganarle a los rivales. Va a ser un año complicado, en una categoría muy difícil. Hay que prepararse bien porque será una campaña dura, pero tenemos muchas ganas de que salga bien".

Sánchez terminó el encuentro en El Palmar con muy buenas sensaciones, pero se queda "con el sacrificio, corrimos mucho, ellos son buenos con el balón y nosotros hicimos daño a la contra, nos faltó acierto quizás el último pase y una definición mejor pero, insisto, me ha gustado todo. Estamos encontrado ya conexiones, en la última media hora vimos a chicos del filial y del juvenil y todos compitieron y creyeron. Mi equipo tiene que creer siempre, pero, claro, el contexto aquí era bonito, la hora, césped natural y mojadito y nos medíamos a futbolistas de superior categoría. Esa motivación es mi trabajo encontrarla en el día a día cuando empecemos la liga, que es nuestra realidad".