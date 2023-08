El Xerez DFC cae por la mínima ante el Sanluqueño en un partido intenso (1-0)

El Xerez DFC ha perdido por la mínima (1-0) en El Palmar ante el Atlético Sanluqueño, un rival de Primera RFEF, en un encuentro intenso, disputado y en el que los azulinos plantaron cara a los verdiblancos. El equipo mostró buenas sensaciones y estuvo serio en defensa, pero en ataque le faltó claridad a la hora de llevar a cabo las transiciones y acierto en el último pase para haber hecho más daño a un conjunto local sólido, muy físico y que con un duro centro del campo. Las piernas pesan todavía a estas alturas de pretemporada.

David Sánchez apostó por una defensa de cuatro y un once en el que tuvieron protagonistas algunos de los llamados a ser pesos pesados del equipo junto a otros jugadores recién llegados y jóvenes canteranos.

Los azulinos, después de la notable imagen de los dos primeros amistosos, comenzaron el encuentro con las ideas claras, realizando una presión alta e intentando jugar ante un rival rodado, que intentaba sacar el balón, pero que no lo tenía fácil ante el empeño xerecista. Y es que los de David Sánchez, bien plantado y compitiendo bien no le daba tregua.

Las primeras aproximaciones fueron azulinas. La primera, terminó en saque de esquina y la segunda la cortó seguro Cortijo. La intensidad era la nota dominante y el colegiado tuvo que tirar de tarjetas para poner paz. En esos minutos, llegó la primera opción clara para los de Iriondo. En el minuto 24, un tiro de Nacho Ramón lo atajó Llamas. Luego, un lanzamiento de Parejo se marchó alto y en el 37', la mejor oportunidad para los locales. El meta xerecista se lució en un mano a mano otra vez ante Nacho Román tras recibir un gran pase de Airam Cabrera.

Gol en el 2º acto

Los dos equipos regresaron al verde con muy pocos cambios. El Atleti sólo dejó en la caseta al exazulino Juan Flere, que dejó su puesto a Samu Pérez, y los azulinos repitieron. La tónica era la misma, aunque en esta oportunidad el conjunto local se adelantó en el marcador en el minuto 49 con una sensacional jugada. Una escapada de Viti por la banda izquierda la mandó dentro Nacho Román con recorte incluido por el palo del portero. 1-0.

Tras el gol, el Xerez DFC comenzó a mover el banquillo y seguía sin perderle la cara a un encuentro tenso, con los jugadores empleándose a fondo y el colegiado mostrando amarillas. Con frescura, las transiciones eran más rápidas, pero a los xerecistas les faltaba acierto a la hora de tomar las decisiones para resolver las situaciones en ataque.

El Sanluqueño quería apretar el acelerador para no tener problemas y sacar adelante el encuentro y no dudó en emplearse con contundencia. El colegiado tuvo trabajo, pero la sangre no llegó al río, aunque expulsó a Fer Román de forma indebida al equivocarse con las tarjetas. Los azulinos ahora deben centrarse en su próxima cita, el viernes en el Pedro Garrido ante el Ceuta.