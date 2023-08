El Xerez DFC despide a Lolo Garrido

El Xerez DFC ha dado un paso más para resolver la situación de los jugadores con contrato con los que no cuenta de cara a la próxima temporada. Hace ya varias semanas comunicó tanto a Lolo Garrido como a Guille Donoso que no entraban en sus planes y este lunes ha prescindido del centrocampista jerezano, que ya no entrena con el grupo.

Edu Espada, director deportivo azulino, asegura que "hemos tomado la decisión de prescindir de él y así se lo comunicamos en la tarde-noche de lunes, ya no está entrenando con el grupo y nuestro abogado está llevando el tema".

Mientras, sobre Donoso apunta: "Guille y su representante saben desde mucho antes de iniciarse la pretemporada que no entraba en nuestros planes y hemos intentado que las contactos fuesen lo mas fluidos posibles, pero en la mayor parte de las ocasiones no obtuvimos respuesta. En un primer momento, parecía que él tenía la predisposición de salir del club y entendíamos que no iba a ser a coste cero, aunque así nos lo había transmitido su entorno, y ahora está ahí".

El máximo responsable de la parcela deportiva azulina aclaró además que "tenemos que dar un paso adelante en el tema contractual las dos partes, buscar una salida y tratar de que no se produzcan los incidentes que se han producido por el tema de alguna falta disciplinaria respecto a las salidas nocturnas. Queremos que todo el mundo sea consciente de la importancia de esta temporada. Guille es un magnífico profesional y una excelente persona pero no podemos tener tanta flexibilidad. Hay que ser ejemplo, él sabe lo que es el fútbol profesional, ha jugado en Segunda, es un tío fabuloso y la pasada temporada, aunque no le salieron las coas, fue un buen ejemplo dentro del vestuario y queremos erradicar cualquier cosa contraproducente".

La situación de Hugo Carrillo es totalmente diferente a la de Lolo y Guille, el club cuenta con él, pese a su fichaje frustrado por el Cádiz. "Estamos supercontentos con él, es un jugador más de la plantilla, ha jugado en los dos amistoso y ha sido de los más relevantes. Mientras esté con nosotros, hago un llamamiento a la afición, nos gustaría que lo apoyara y que dejara a un lado lo que ha pasado. Entiendo que no debe ser cómodo para él recibir algunos de los insultos que ha recibido y, además, no benefician ni al grupo ni a lo que es la categoría de la entidad".

"Marcelo es el capitán, tiene que ser uno de los jugadores importantes dentro y fuera del campo"

Con Marcelo tampoco tiene dudas. "Es jugador del club, fue capitán en la última temporada y para nosotros sigue siendo el capitán, tiene que ser uno de los jugadores importantes tanto dentro como fuera del campo para dar un poco de empaque a toda la savia nueva que llega".

Por último, confirmó que la plantilla no está cerrada. "Seguiremos trabajando, queda mucho tiempo hasta el inicio de liga y vamos a intentar cuando llegue el momento tener el mejor equipo posible. Ahora mismo, con la aportación de jugadores como como Edu, que nos dan ese plus de veteranía, tenemos que completar el plantel con lo que realmente necesitamos, Después del 31 podemos firmar jugadores, el fútbol es caprichoso y en cualquier momento podemos firmar al futbolista ideal para nuestro perfil. De momento, estamos contando con la cantera y los jugadores están ganando experiencia, algo que les va a venir fenomenal".