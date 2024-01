El Xerez DFC, sexto en la tabla con 27 puntos, visita este domingo (12:00) para medirse al Salerm Puente Genil, noveno pero con sólo un punto menos, en el primer partido de la segunda vuelta. Las dos escuadras necesitan ganar para afianzarse en la parte alta de la tabla y buscar el play-off, los dos técnicos, David Sánchez y Juanmi Puentenueva, han intercambiado elogios y los dos saben lo importante que es ya sumar de tres de cara al golaveraje. En Chapín, en el partido que abría la competición, ambas escuadras empataron, por lo que en el caso de que alguna de las dos gane también sacará ventaja a su rival de cara al final de liga en una hipotética igualada a puntos. El preparador azulino subraya que "el Puente Genil es uno de los mejores equipos a los que me he enfrentado, tiene futbolistas que me gustan".

–¿Cómo afronta el Xerez DFC el inicio de la segunda vuelta ante el Salerm Puente Genil?

–Comienza la segunda vuelta y hay restan muchos partidos y muchos puntos en juego. Muchas veces pensamos que se acaba mañana la liga. Tenemos muchas ganas de que llegue el domingo, de hacer un buen partido allí y de ganar, que nos vendría muy bien.

¿En este segunto tramo de liga se verá otro Xerez DFC mejor aún?

–Nos costó algo al principio fuera, pero en casa hay pocos rivales que no hayan perdido como nosotros. Hay que tener en cuenta que el equipo era nuevo, pero está entero, fuerte, con un ritmo bueno y provoca muchas cosas, aunque también es joven y le falta, como el domingo. Con futbolistas más expertos como Oca, con el 1-2 nos faltó eso, la endeblez mental nos hizo empatar.

–¿Qué espera de este partido en el Manuel Polinario?

–Un partido muy complicado, el Puente Genil es uno de los mejores equipos a los que me he enfrentado, muchos de sus jugadores me gustan mucho personalmente. Pasaron por una mala dinámica y se desengancharon un poco, pero le ganaron el domingo al Bollullos y están otra vez ahí. Para mí, va a ser un campo complicado, ante un buen equipo y con buenos futbolistas. Nos vamos a encontrar con uno de los partidos más complicados que tenemos que afrontar porque, insisto, es un equipo que me gusta. Es uno de los rivales que más nos complicó cuando nos enfrentamos a ellos.

Segunda vuelta "Soy optimista, ellos creen en mí y yo creo en ellos; quedan cuatro meses de liga muy duros, pero vamos a estar cerca del objetivo"

–¿Puede pasar factura a los jugadores lo que sucedió en Pozoblanco, empatar después de ser superior?

–Son circunstancias que suceden en el fútbol y lo debemos tomar un aprendizaje, aunque se puede mejorar. Nos ha pasado a nosotros y también a otros equipos y nos volverá a pasar, esto pasa. Cuando vas ganando por ese resultado y eres tan superior, te marcan, empiezas a perder balones, a meter el culo más atrás, a hacer cosas que no debes y te entran las dudas. Cuantas más veces ves el partido, más rabia te da el empate. De todos modos, acabé contento porque hicimos un partidazo ante un gran rival porque en la segunda parte, pese a los goles, también tuvimos más ocasiones que ellos y les pudimos hacer daño en las transiciones. Hemos visto el vídeo, que ha sido largo, y se han dado cuenta, yo con 36 años he perdido partidos en el descuento. Hay que cometer los menos errores posibles, todos los goles llegan así.

–(...)

–Siempre soy optimista y mis sensaciones son buenas. Al principio fue duro, pero ahora me encuentro muy contento, especialmente porque yo creo en ellos y ellos creen en mí. Hemos conseguido un vínculo bueno. A ver cómo acaba el año, pero me gustaría que este optimismo se mantuviera hasta el final. Se lo he dicho a ellos, quedan menos de cuatro meses de liga que van a ser muy duros, pero los que estamos aquí somos los que tenemos que sacar esto adelante. Hay que sumar, el que juegue un minuto o el que los juegue todos, todos van a ser importantes. Nos quedan meses muy duros, pero soy de los que están convencidos que estaremos cerca del objetivo. Estamos fuertes y tenemos ganas, a ver si nos metemos en la zona alta.

Oca "Su lesión es una 'malajá', es un jugador importante para nosotros y nos ha hecho acudir al mercado, con él tendríamos más puntos"

–¿Cómo se encuentra Oca?

–Para nosotros su baja es una 'malajá' o como se diga. Su baja es jodida porque es un jugador muy importante para nosotros y en Pozoblanco hubo un antes y un después con su lesión. Es un perfil que en esta categoría es fundamental, es uno de nuestros capitanes en el campo y en el vestuario y es una pena. Sus problemas nos han hecho salir al mercado porque necesito a un futbolista de ese perfil y en el futuro, cuando lleguen partidos importantes, un Oca o un jugador parecido siempre es importante y es lo que hemos intentado buscar.

–El mejor recambio posible, Alberto Durán...

–Con la recaída de Antonio te das cuenta que es importante un jugador así, con él tendríamos muchos más puntos seguramente. Cuando se ha recuperado de sus problemas, nosotros también hemos sido muy rápidos en ponerlo y a lo mejor necesitaba más tiempo para adaptarse mejor a los partidos, ya que el ritmo es diferente al de los entrenamientos. Hemos acudido al mercado, hemos encontrado a Alberto y estamos contentos, es de Jerez, conoce la casa y esperamos que nos ayude.