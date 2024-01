Un Salerm Puente Genil con dos caras ya espera al Xerez DFC

El Xerez DFC regresa este domingo (12:00) al Manuel Polinario para rendir visita al Salerm Puente Genil. Un escenario y un rival de gratos recuerdos para un cuadro azulino que logró en ese lugar en la temporada 20/21 su mayor gesta deportiva en sus diez años de historia, el ascenso a Segunda RFEF.

Tras dos campañas en las que los xerecistas han militado en superior categoría, ambas escuadras volverán a verse las caras con un objetivo común, pelear por el play-off de ascenso. Los pontanos llegan a la cita después de romper la pasada jornada con un triunfo ante el Bollullos por 2-0 una racha de cuatro encuentros sin ganar con 26 puntos y en la novena plaza y los azulinos, tras encadenar ocho citas sin perder y sextos con 27 unidades.

El cuadro de Juanmi Puentenueva, al que le pasó factura en forma de lesiones el esfuerzo realizado para conquistar la Copa RFAF, se ha mostrando algo irregular en el primer tramo de competición, pero como local es uno de los conjuntos más fiables del grupo. De hecho, ha sumado 17 puntos, sólo ha perdido un encuentro, ante el Utrera por 2-3 el pasado 7 de enero en una cita que también fue aplazada en su día por la convocatoria de jugadores de ambas escuadras con Andalucía, y ha empatado dos, frente al Gerena y Córdoba B.

Los rojinegros, en momentos puntuales y especialmente fuera de casa -sólo han ganado un encuentro, al Espeleño, aunque han empatado seis y han atesorado nueve puntos-, han acusado las importantes bajas de Joaquín, Juanfran y Fernando López y se han dejado puntos en escenarios -Coria, Sevilla o Conil- en los que no se puede tropezar si el objetivo es estar arriba. El centrocampista y el delantero ya están recuperados y entrarán en la convocatoria frente a los azulinos, lo mismo que Edu Chía, que no pudo finalizar el envite de la pasada jornada. Mientras, Fernando ha dicho adiós a la temporada.

Los azulinos, lo mismo que sucedió en Chapín y, salvo sorpresa poco probable, se van a encontrar en la portería al exazulino César. El cancerbero fue el mejor de su equipo en el partido ante el Bollullos y fue clave en el triunfo.