"Será un campo muy jodido como no vayamos preparados"

La goleada del domingo a La Palma ha devuelto la sonrisa y aumentado la confianza de la plantilla del Xerez DFC. David Sánchez, técnico azulino, se muestra contento y admite que la semana ha sido muy buena, pero no se fía del colista y lanza un mensaje claro: "Vamos a un campo muy jodido, como no nos pongamos el mono de trabajo vamos a sufrir". No quiere hablar de la posible llegada de refuerzos y lamenta la marcha de Edu Oriol.

–Tras la goleada a La Palma, toca el segundo triunfo...

–Sería muy importante, fundamental, enlazar dos victorias seguidas. Nos hemos mentalizado y sabemos que el partido es muy difícil, pero hay que intentarlo.

–El Coria es colista, ¿qué espera del partido?

–Sé que va último o penúltimo porque le he seguido y sé que sólo ha sumado un punto, pero desde que comenzó la temporada no me fijo en la clasificación. Se lo he dicho a los futbolistas, he visto en el campo los dos partidos que han jugado en casa y no podemos confiarnos. El día del Utrera se fueron al descanso 0-0 y el resultado no era justo, el Utrera hizo tres goles en tres minutos y ante el Puente Genil, tampoco estuvieron mal. Se adelantó el rival, empataron y estuvieron a punto de remontar, aunque también el Puente Genil pudo ganar, el partido fue igualado. Va a ser un campo muy jodido como no vayamos preparados, ya en pretemporada lo sufrimos. Es un rival que tiene corazón, sentimientos y fuerza. Nos va a costar mucho, vamos a sufrir, si no nos ponemos el mono de trabajo. Le he contado a los jugadores la realidad, no le he dicho todo esto para motivarlos porque vamos enfrentarnos al último. El césped está un poquito mejor, pero no mucho y sólo estaremos cerca de la victoria si hacemos las cosas bien.

–¿Cómo ha sido la semana?, ¿se han liberado los jugadores tras el primer triunfo?

–La intensidad ha sido la misma, los chicos entrenan muy bien, son muy disciplinados, muy respetuosos en todos los aspectos, muy educados, hacen lo que les decimos... La victoria nos ha dado un poquito más de alegría, de tranquilidad... Me he fijado en sus miradas y tienen hambre, ganas de más y eso es lo importante. Somos seres humanos y la confianza es brutal. Estamos contentos, pero no queremos que la confianza sea negativa, no hemos hecho nada. Estamos en la jornada cinco, hemos ganado y partido y no podemos distraernos, todo está muy igualado y como no salgas mentalizado, cualquiera te gana seguro. Insisto, ellos son competitivos y hay que salir vivos desde el minuto uno

–La jornada semana realizó bastantes cambios, ¿lo que funciona no se toca?

–Hice los cambios porque había puesto tres equipos casi iguales, los resultados no llegaban y hay mucha igualdad en toda las posiciones. Hice cambios, por suerte todo salió bien y cuando uno haga intenta tocar lo menos posible. Vamos a jugar en un campo diferente por el estado del césped, tenemos ahí alguna duda y veremos, aunque repetirá un porcentaje alto del once de la pasada jornada. El equipo va mejorando y marcamos, pero es que el día del Puente Genil también creamos ocasiones y no las marcamos... Todo depende del acierto de cara al gol. Moreno la mete entre la cara y el hombro y los goles nos dan confianza. Ilias también apreció mucho, Álvaro y Fabian dieron templanza al centro del campo, jugaron bien... Luego, con el 2-1 cometimos un error y llegaron los nervios, pero ya volvimos a marcar. Lo que buscamos es dar continuidad a la buena primera mitad que hicimos, fuimos verticales, tuvimos corazón, ritmo, competimos, cada balón era a vida o muerte. El equipo tiene margen para crecer y las victorias te ayudan.

Cheikh "He visto el partido con La Palma tres veces y realiza un trabajo brutal, aunque la gente sólo se fija en los goles, hay que felicitarle por todo lo que hace por el equipo"

–Ante La Palma, Joselu Friaza ya vio puerta, ¿lo necesita Cheikh?

–Le vendría fenomenal. He visto el partido tres veces y realiza un trabajo brutal, aunque la gente sólo se fija en los goles. Presiona, hace buenos movimientos y define, pero el portero se las paró. Friaza sí que está con la sonrisa de oreja a oreja, he ha venido muy bien. Esperemos que Cheikh marque pronto porque será importante para él, pero tenemos que felicitarle por el trabajo que hace para el equipo, hace muchos kilómetros a máxima intensidad, que es lo que pedimos.

–Tras La Palma y Coria, llegará el Ayamonte, un tramo de calendario asequible...

–No sé si os lo vais a creer, pero es que no miro el calendario. Me he enterado ahora que dentro de dos jornadas vamos a Lucena porque hemos hablado del viaje. Para qué voy a mirar más allá de Coria... Ya estamos pendientes del Ayamonte, pero nada más. No pienso en lo que viene, no me preocupa ahora, me preocupará luego. Ahora, sólo pienso en ganar al Coria.

–El director deportivo aseguró hace dos semanas que los fichajes serían inminentes y no llegan pese a que el lunes también se marchó Edu Oriol...

–Me sabe mal no responder porque me gusta dialogar y dar explicaciones y entiendo la pregunta, es obligado que la hagáis, pero esa pregunta ya no es para mí. Soy el entrenador, estamos a dos días del partido en Coria y lo tenemos preparado con los dieciocho que somos. Lo siento, de verdad.

–¿Cómo valora la salida de Edu Oriol?

–Firmar a Edu fue cosa mía. Le conozco desde hace muchos años, cuando yo estaba en el Nástic, tanto en él como su hermano estaban en el filial y entrenaban con nosotros. El año pasado estaba en el UCAM, yo estaba en el Murcia, y me encantó. Sabía su situación personal con la familia y apreté. Hace dos semanas habló conmigo, creía que al bajar a Tercera se iba a divertir y que podría tener el fútbol en un segundo plano, pero eso aquí no es real. Se dio cuenta pronto de que era un primer plano y alto. Tuve una conversación personal con él, intenté que se quedara para buscarle esas motivación que no tenía, pero no estaba y el lunes, después del partido, ya me dijo que había tomado la decisión y no le puse ningún inconveniente. Hay que respetar su decisión, es muy buen tío, claro y que va de frente. Es una pena porque creo que nos hubiese dado mucho tanto en el campo como en el vestuario por su experiencia. Esto es fútbol y si no está preparado, lo mejor es dar un paso al lado. Ha sido un profesional porque podía haberse quedado, ir y venir a Sanlúcar y pasearse, pero ha levantado la mano. Se lo tengo que agradecer y desearle que le vaya muy bien en la vida. El vestuario lo tiene abierto y al cuerpo técnico, también.