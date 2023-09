"Vamos a muerte, con muchas ganas y mucha ilusión"

David Sánchez, entrenador del Xerez DFC, espera ilusionado el estreno liguero este domingo (19:00) en Chapín frente al Salerm Puente Genil, asegura que le hubiese encantado pisar más veces el Municipal, que su único temor son los posible nervios del estreno en sus jugadores más jóvenes, pero confía plenamente en hacer un buen partido y quedarse con los tres primeros puntos en juego.

–La pretemporada ha quedado atrás y llega la liga...

–La pretemporada ha sido larga y dura, hemos entrenado bastante, y tenemos unas ganas enormes de empezar. Afrontamos un partido importante y también sería importante arrancar bien frente a un buen rival, en un buen escenario y con nuestra gente. Siempre tienes esos nervios en la barriga por el inicio, por saber cómo vamos a estar, pero tenemos ganas de que llegue el domingo porque al final es lo que nos gusta a todos, tanto a los jugadores como a los entrenadores, competir y jugar partidos, que para eso entrenamos durante la semana.

–¿Está contento con la plantilla que tiene disponible para el estreno?

–Estoy contento con la plantilla, el club ha realizado todo el esfuerzo posible por tener el mejor equipo posible y siempre estamos abiertos, como cualquier club, al mercado hasta el final. Todo lo que suponga mejorar, bienvenido sea. Llegamos bien y con una buena plantilla, aunque vamos con un poquito de déficit por cantidad en los extremos y en la delantera, pero sé que el club está realizando todo el esfuerzo posible.

–¿Qué partido espera ante el Puente Genil?

–Un encuentro muy duro, ante un equipo al que es difícil hacerle goles y que siempre los hace. Lleva seis partidos de competición, eso supone un punto o dos más que los de pretemporada que hemos jugado nosotros por el tema físico, ha ganado la Copa RFAF y peleará en la Copa RFEF, pero no hay excusas. Insisto, será un partido duro, pero tengo confianza, llegamos muy bien, con muchas ganas, mucha ilusión, hemos trabajado duro físicamente y tenemos que igualarles ese tema físico y hacer un buen fútbol, que se puede hacer en Chapín por sus condiciones. El campo nos viene muy bien para lo que queremos y vamos a intentar dominar el balón y ser protagonistas.

–El Xerez DFC es un recién descendido y parte con el rol de favorito, ¿cómo lo gestiona?

–Bien, esto es así aunque hubiésemos estado en Segunda RFEF seguramente. El ambiente que nos rodea es siempre de ganar, ganar y ganar de un equipo grande. No olvidamos eso, sabemos dónde estamos, lo que queremos y vamos partido a partido. Esa es la realidad y diría que hay que ir hasta entrenamiento por entrenamiento. Siempre vamos a tener una semana para llegar a los partidos en las mejores condiciones. Estoy contento con el trabajo de los chicos, son fenomenales, han hecho un buen grupo, vamos a ir a más, nuestro techo aún está muy muy lejos. Estoy orgulloso porque han entrenado bien y hemos formado un equipo honesto, humilde y trabajador. El entorno no es malo, es querer estar arriba, el ascenso de un equipo que ha descendido... Tenemos que aislarnos un poquito de eso y preparar los partidos semana a semana que es lo que nos va a dar el fruto y el objetivo.

–El equipo sólo ha podido jugar un partido en Chapín, ¿le preocupa?

–Sí, claro. Nos hubiese gustado jugar más en nuestro campo, el rival también ha jugado un partido aquí. Son coincidencias y eso no depende de nosotros. Aún así, no queremos que eso sea una excusa, como que el rival lleva seis partidos más de competición... Vamos a muerte, con muchas ganas y mucha ilusión. Ese es el mensaje que quiero transmitir a los jugadores. Ojalá la gente salga el domingo de aquí con una victoria y orgullosa porque su equipo se ha dejado el alma y la piel en el césped.

Estreno "Lo que más preocupa son los nervios, por lo demás, tenemos margen de mejora pero llegamos bien preparados en todos los sentidos"

–¿Qué es lo que más teme del estreno?

–Los nervios. El día del Ceuta me di cuenta en los primeros quince o veinte minutos, los jugadores más jóvenes estaban nerviosos. Es lo único que me preocupa un poco, que no empecemos bien por ese runrún que siempre hay en estos estadios tan grandes y nos pueda afectar. El resto no me preocupa, llegamos bien preparados en todos los sentidos, aunque con margen de mejora. Estoy convencido que al final los chicos van a hacer un buen partido.

–¿Tiene ya el once claro?

–Tengo dudas. El jueves lo tenía más claro, pero después del entrenamiento que hicimos con tareas reales ya me lo pusieron más complicado y eso es bueno, que tengamos opciones, que todo el mundo apriete, que todos quieran jugar y que yo tenga dudas. Le tocará jugar a once y los del banquillo que salgan deben sumar. Luego, ya llegará el lunes y los que no fueron titulares podrán pelear por un puesto. Los jugadores son siempre un poco egoístas, quieren jugar y eso es lo bueno. Estoy muy contento con las dudas.

–En este primer partido, ¿algún mensaje para la afición?

–A la grada no se le puede pedir nada, tenemos claro que nosotros tenemos que darle y lo vamos a poner todo sobre el verde para que venga a venos, para que nos apoye y para que confíe en nosotros. Todo el mundo me dice que esta afición es agradecida y tenemos que darle cosas para que responda. Que nos da un poco de paciencia y tranquilidad porque hay chicos jóvenes y no es fácil jugar en Chapín, perfecto... Pero no vamos a pedirle nada, ahí está la cantidad de socios que llevamos. Sólo le pedimos que venga a vernos, a animarnos, que nosotros ya provocaremos que sucedan cosas para que ellos esté contentos y orgullosos y le demos motivos para volver y estar con nosotros.