"No tengo la mejor plantilla del grupo, pero voy a muerte con ella"

David Sánchez, entrenador del Xerez DFC, ha querido zanjar cualquier atisbo de polémica con Jesús Vilota, presidente de la entidad, y Edu Espada, director deportivo azulino, tras las declaraciones efectuadas por ambos durante la semana, en las que el mandatario aseguró que los delanteros era Cheikh y Friaza y que Espada no les había comunicado que tuviesen que reforzar el ataque y el responsable de la parecela deportiva aseveró que tenían la mejor plantilla del grupo y que en Bollullos faltó actitud. Ha sido cauto y prudente, pero lo ha dicho alto y claro: "No tenemos la mejor plantilla, en este grupo las hay muy buenas, pero la que tengo es mi familia y voy a muerte con ella". Y no se siente cuestionado, aunque sabe que "en el fútbol el primero que cae es el entrenador, pero eso me preocupa ahora cero, me preocupa preparar bien el partido en Sevilla, no equivocarme y ganar".

–La primera victoria debe llegar en Sevilla...

–Por supuesto, todas las jornadas salimos a por el triunfo. Esta semana se ha hecho larga porque tenemos muchas ganas de partido, de ganar y de llevarnos una alegría. No nos merecimos el empate en ninguno de los dos partidos, aunque es cierto que en Bollullos en la segunda parte no fuimos nosotros. Tenemos muchas ganas, a los chicos se les nota, quieren competir y ganar, pero esto es fútbol y, a veces, lo que uno piensa o quiere hacer no sale. Esperemos que el domingo sea un buen día y logremos la victoria. Además, me han comentado que se han vendido ya más de 400 entradas y que vamos a estar muy arropados por los nuestros. Las victorias hay que buscarlas y debemos encontrarla ya, se está convirtiendo en urgencia y pretendemos que los aficionados terminen orgullosos del equipo. Debemos dejarnos allí la piel desde el minuto uno hasta que acabe el partido.

–¿Le preocupa que tan pronto exista ansiedad que pueda frenar la evolución del equipo?

–Claro, esta semana le hemos dado más vueltas a la cabeza, se duerme menos, pero confiamos en el trabajo que estamos haciendo y pensamos que la línea es la idónea, hemos estado más cerca de los triunfos que de los empates, pero en este club se multiplica todo para bien y para mal aunque sea la jornada dos. Tenemos muchas ganas de hacerlo, en un campo difícil y ante un bien rival. Debemos dejarnos la vida y mejorara cosas.

–¿En que debe mejorar el Xerez DFC?

–En la segunda parte de Bollullos, nos metimos en su juego durante casi cuarenta y cinco minutos y el primer tiro de ellos llegó en el minuto sesenta y eso dice muchas cosas. Luego, ofensivamente tenemos que mejorar, generar más ocasiones, más claras y con más puntería, pero no sólo los delanteros, también la línea de tres, Edu tuvo dos oportunidades que un jugador de su nivel tiene que marcarlas. De haberlas convertido, igual ahora estaríamos hablando de otra cosa. El fútbol son resultados, lo entiendo y soy consciente. Hemos preparado el partido mentalizados para lograr los tres puntos.

–¿Se adapta este partido al estilo de su equipo?

–Sí, pero también para el Sevilla C, que es un equipo joven, dinámico y que juega bien al fútbol. Va a ser un partido complicado. Como contexto y escenario nos gustan más Chapín y el Jesús Navas, pero hay que enfrentarse a todos los rivales. Los equipos que terminan arriba son los que se adaptan a todo. Nuestra primera parte en Bollullos fue bastante buena y lo vuelvo a repetir, no nos tiraron entre los tres palos, tuvimos dos ocasiones de gol y en la segunda nos equivocamos, yo también en el planteamiento y en los cambios y entramos en lo que ellos querían. Al final, te vas de allí con la sensación de que de haber hecho en la segunda parte la mitad de lo que hicimos en la primera, hubiésemos ganado.

Realista "Lo que pasa es normal, sucede en todos lados y en clubes como este todo se multiplica por tres, ganas los próximos dos partidos y ya se está diciendo que en octubre hemos ascendido"

–¿Tiene la mejor plantilla de la categoría?

–No. La realidad es difícil de medir, al final de temporada los resultados lo dirán. Que si estoy contento con mi plantilla, sí; que voy a intentar sacarle el máximo jugo y voy a rascar todo lo que pueda, por supuesto. Estoy contento con mis jugadores, son mi familia y voy a muerte con ellos, pero creo que no tenemos la mejor plantilla... Insisto, el tiempo dirá. Mi trabajo es sacar el máximo rendimiento a todos los futbolistas, pero medir el nivel de cada plantilla se hace al final. Creo que otras plantillas también muy buenas en este grupo.

–Jesús Viloita aseguró hace unos días que Edu Espada no le había pedido la llegada de más jugadores porque usted no se lo había transmitido, ¿no van a producirse más fichajes?

–Todo tiene un proceso. Dos semanas antes del final de la pretemporada me senté con Edu y con el presi y les expresé mis sensaciones como entrenador, me habéis preguntado varias veces y siempre he hablado de un delantero y de extremos en las primeras ruedas de prensa. A partir de ahí, he tomado la decisión de no hablar más, soy el entrenador. Si llega alguien para mejorar, bienvenido sea, pero no puedo estar todos los viernes hablando de lo mismo. Ofrecí mi versión privadamente, que es como me gusta trabajar, y también en alguna entrevista, en la que dije que, bajo mi punto de vista, nos falta algo. Ahora, con lo que tengo voy a muerte y confío a muerte. Que como entrenador, me gustaría tener alguna opción más, pues claro, todos. Al del Bollullos le preguntas y te responde que cambia mi plantilla por la suya..

–¿Le han comentado desde el club que ya no llegarán refuerzos?

–Las cosas que hablo con el club no me gusta comentarlas. Repito lo que he comentado, esto tiene un proceso. Con un cuaderno y un lápiz, que es como me gusta trabajar, les expliqué lo que creía que le hacía falta al equipo y también lo dije en un par de ruedas de prensa y ya está. Mi trabajo es entrenar y el verde, que bastante faena tengo. A esa pregunta tienen que contestar otras personas. Intento ser lo más honesto posible, estoy volcado y centrado en mi parcela.

–Se han disputado sólo dos jornadas y no han perdido, ¿se está sacando todo un poco fuera de contexto?

–Leo un poco, me comentan, pero me olvido de lo que digan fuera. Mi trabajo es el día a día, sé lo que hay que hacer para mejorar el camino que llevamos y sé que sólo han pasado dos jornadas. Esto es normal, pasa en todos los clubes y en clubes como este todo se multiplica por tres. Ganas los próximos dos partidos y ya se está diciendo que en octubre hemos ascendido. Por suerte, he jugado al fútbol, he vivido esto como jugador y sé convivir con ello tanto en lo bueno como en lo malo. De todos modos, claro que estoy rabioso porque nos faltan al menos dos puntos, claro que tengo ganas de que llegue el domingo para ganar y que si el domingo pasa algo, el lunes ya estaré preparando el entrenamiento como si hubiésemos ganado.

Sincero "En el fútbol sabemos que siempre el entrenador es el primero que cae, pero eso me preocupa cero, me preocupa prepararlo todo bien para el domingo y ganar"

–¿Le preocupa que todo se complique más si no ganan y le señalen directamente?

–En el fútbol sabemos que siempre el entrenador es el primero que cae, pero eso me preocupa cero, me preocupa prepararlo todo bien para el domingo y cuando acabe el domingo, poder decir que he acertado en todo lo planteado o no, y luego centrarme en el entrenamiento del lunes. He vivido en el fútbol profesional situaciones de todo tipo fuera de mi casa, lo mejor, lo peor y lo del medio. Sé convivir con eso en el día a día y si llevo algo negativo dentro sé también ocultarlo.

–Usted dice que sabe llevar esta situación, ¿la asimilan los jugadores más jóvenes?

–Pues seguramente no lo asimilen de la forma en la que yo lo hago, la edad y la experiencia sirven para algo. Al ser tan jóvenes, quizás puede que alguno no sepa llevar lo que es jugar en el Xerez. Yo tuve compañeros de mi edad, con más de treinta años, en equipos grandes que no sabían llevar el contexto exterior. Yo, por mi forma de ser, por mi experiencia, sí supe. Puedo estar contento, esto feliz o muerto y difícilmente lo voy a exteriorizar. Tengo que dedicarme a trabajar, tengo mucha ilusión desde que llegué, tengo muchas ganas de hacerlo bien y de que el equipo gane, que con las victorias va a crecer mucho porque tiene margen. El equipo es joven y si la cosa se pone más fea, que ojalá no suceda, espero transmitirle tranquilidad, sabiendo que aquí hay que ganar y que el objetivo es claro. Les intentaré ayudar y si hay que hacer un poco de psicólogo, pues también.