Jesús Viloita, presidente del Xerez DFC: "Tenemos delanteros y se llaman Friaza y Cheikh"

Dos empates sin goles en las dos primeras jornadas de liga en el Grupo X de Tercera RFEF han hecho saltar las alarmas en un sector de la afición del Xerez DFC, hasta tal punto que el presidente de la entidad, Jesús Viloita, ha tenido que realizar un 'facebook live' para responder a los aficionados, que demandan la llegada de un delantero ante el poco bagaje ofensivo de los azulinos ante Puente Genil y, sobre todo, Bollullos.

Viloita ha asegurado que el club ha dotado de presupuesto a la dirección deportiva para la confección de la plantilla y que Edu Espada en ningún momento le ha comentado que al equipo le haga falta un refuerzo en la zona de vanguardia. Es más, el presidente azulino -que ha intentado responder a los mensajes que han enviado los socios- ha asegurado que "tenemos delanteros y se llaman Joselu Friaza y Cheikh".

El dirigente xerecista ha explicado durante su comparecencia que tras el empate en Bollullos "no estamos satisfechos porque la imagen no fue acorde a lo que esperábamos porque pensábamos en traernos la victoria". Viloita no entiende el nerviosismo que se ha instalado entre los aficionados: "Desde la directiva trabajamos por y para el Xerez y claro que nos gustaría estar en mejor posición, pero nosotros ni jugamos ni marcamos los goles, pero creemos que estamos trabajando bien. Hemos destinado una persona (Edu Espadas) y unos recursos para que el equipo estémás arriba, pero esto acaba de empezar, la liga termina en mayo y hay mucho margen de mejora".

El presidente del XDFC no cree que las expectativas que se han creado -play-off de ascenso o ascenso directo- sean inalcanzables porque "hemos dotado un presupuesto importante para estar arriba y ni mentimos ni estamos vendiendo humo. Imagínate que dijéramos que el objetivo es la permanencia. Nos dirían que cómo decimos eso con 4.000 socios. La realidad es que tenemos un presupuesto alto y tenemos que estar arriba".

Delantero contrastado

Se le preguntó al presidente por la llegada de un delantero contrastado para reforzar la plantilla y, de momeot, lo descarta "a día de hoy" porque "Edu Espada no nos ha dicho que lo necesitemos". El dirigente aclaró que "el director deportivo ha decidido traer a Joselu Friaza y que continúea Cheikh y quizá Edu tiene más conocimiento que la propia deportiva. Los delanteros ya han llegado y uno es Joselu Friaza y el otro es Cheikh, que el año pasado marcó 9 o 10 goles en Tercera con el Coria. El año pasado se decía que la parcela deportiva se entrometía en los fichajes cuando no era verdad y todo el mundo demandaba a un director deportivo y trajimos a uno que venía de triunfar y le hemos dotado de un presupuesto y él decide a quién hay que traer, ha confeccionado la plantilla y estamos a muerte con ella".

Añadió que Espada "también se ha encontrado con contratos de la temporada pasada con fichas altas que hemos intentado renegociar y en algunos casos se ha conseguido y en otros no y eso le ha podido condicionar". Viloita tampoco se quiso olvidar de la cantera, de la que se puede echar mano llegado el caso: "Tenemos un Xerez B con jugadores que el año pasado incluso jugaron en Segunda RFEF como Mariscal, Chaves y Galafate; Mario, que ha hecho la pretemporada y un juvenil de División de Honor. Estamos contentos con el trabajo de Edu y de David, se ha hecho una buena pretemporada y confianza plena, esto acaba de empezar y los resultados llegarán", al tiempo que comentó que "a veces, el nivel de crispación" que rodea al club "es desmedido".

Mikan y Jovanovic

También se refirió al asunto de los dos jugadores serbios anunciados como refuerzos durante el mes de julio. Ambos se marcharon a su país para arreglar los papeles y sólo Mikan tiene opciones de regresar. De los brasileños. Savio y Lucas Moreira, indicó que el primero está en una situación similar -sin la documentación en regla-, mientras que el segundo tiene pasaporte portugués, sigue entrenando con el equipo y se está valorando su incorporación.