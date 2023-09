Edu Espada, director deportivo del Xerez DFC: "Tenemos la mejor plantilla del grupo"

El Xerez DFC no ha tenido un buen inicio de temporada, sólo han sumado dos puntos ante Puente Genil en Chapín y Bollullos en el Eloy Ávila Cano y en ambos partidos el equipo ha ido de más a menos, no ha visto puerta si bien tampoco ha encajado goles: notable en defensa, suspenso en ataque. Los aficionados piden reforzar la delantera, aunque el presidente, Jesús Viloita, ya se pronunciaba este lunes en la radio del club y del mismo modo, Edu Espada ha comentado que "tenemos la mejor plantilla del grupo", al tiempo que aseguraba que al equipo le faltó actitud en Bollullos.

En efecto, el director deportivo se fue con malas sensaciones del Eloy Ávila Cano y apuntó que "la realidad es que salgo de Bollullos y me voy a casa viendo una radiografía de lo que pasaba el año pasado, la misma sensación que me ha acompañado en toda mi estancia aquí en Jerez", comentaba en Cope. "El equipo en líneas generales me ha gustado en pretemporada, el míster y el cuerpo técnico hacen una labor espectacular y mucho de lo que trabaja se ve en el campo, pero luego hay un componente que es la actitud y si no la tienes ni en esto ni en nada en la vida va a salir, no puedo ser más claro, querer es poder, sin dar nombres y seguramente el único culpable soy yo", dijo.

"No me gusta -añadió- en la jornada dos tener la sensación con la que me fui de Bollullos. El fútbol es un deporte de 11 personas que tienen que hacer una labor en el terreno de juego y el error forma parte del juego, pero la actitud tiene que ser el mayor aliado de mis futbolistas y creo que el entrenador lo comparte, ha sido futbolista del máximo nivel y sabe cuándo las cosas no salen porque esto es un deporte y cuándo no salen porque hay esa falta o carencia de actitud".

Espada afirmó haber visto ya seis partidos de liga y a siete u ocho equipos y aseguró que "no cambiaría a ningún jugador de los míos por ningún jugador de otro equipo, creo que tenemos la mejor plantilla del grupo, creo que los jugadores que se han firmado han venido por lo que son y porque creemos que tienen esa proyección para estar un peldaño o dos por encima de donde estamos ahora y con la suficiente personalidad y hambre para jugar en un escenario como es Chapín".