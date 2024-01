"El punto nos sabe a poco, merecimos más"

David Sánchez, entrenador del Xerez DFC, se mostró decepcionado y triste tras el empate, lamentó las ocasiones falladas, aseguró que su equipo no estuvo fino con balón y también destacó que merecieron los tres puntos.

–En Puente Genil terminó enfadado con el empate, ¿cómo se marcha tras esta nueva igualada?

–También me marcho enfadado, pero por aspectos distintos a los de la pasada jornada. Los chavales lo han dado todo en intensidad, ganas e ilusión. Han trasmitido todo, lo han intentado hasta el final, pero mi equipo no me ha gustado. Creo que ha sido nuestro peor partido en casa, no empezamos con ese ímpetu que siempre tenemos. Apretamos, pero no estuvimos finos con balón, tuvimos cantidad de pérdidas y hay jugadores que nos dan un rendimiento muy bueno, pero que en esta oportunidad no han tenido un buen partido. Esto es fútbol y todos los días no se puede estar igual.

–Acabo triste porque era un partido muy importante. Ha venido mucha gente, había un ambiente espectacular y nos venían muy bien los tres puntos para meternos en play-off y enganchar a todos esos aficionados con la victoria. No ha podido ser. Por mi parte, no puedo recriminarle nada al equipo, habrá días en los que estará mejor con balón y otros, peor. También nos faltó eficacia de cara al gol y sólo queda seguir trabajando. Te da rabia porque tuvimos situaciones de cabeza, con el pie, de córner, en jugadas... Pero, insisto, el equipo no estuvo fino con balón, muchos pases en línea de tres cuartos... Es lo que he comentado, algunos jugadores que son determinantes para nosotros no estuvieron bien. Los cambios nos dieron, estamos encantados con Jaime, Teté también tuvo un par de acciones... Un punto que nos sabe a poco porque merecimos ganar, pero de haber estado mejor con balón porque seguro que hubiésemos abierto el marcador.

–¿Se esperaba a un Bollullos tan conservador?

–Eso no depende de mí. Me esperaba... Es que es mejor no hablar porque ellos hacen juego y respeto a todo el mundo. Intento evadirme de eso porque al final sales aquí y dices lo que piensas y no sería bueno ni para mí para el club, que represento a una entidad muy importante. Han hecho su juego, han intentado hacerlo lo mejor posible, han sacado un punto e imagino que estarán contentos con lo que han visto, así me lo acaba de decir su entrenador. Al final, hemos jugado con un equipo de play-off, sabíamos que iba a ser complicado e igualado. Tenemos que ser más eficaces y tener más hambre de gol, pero no sólo los delanteros, también los jugadores de segunda línea. Hemos rematado muchas jugadas, pero no están entrando por desgracia.

–¿Frustra mucho empatar tantos encuentros consecutivos que están impidiendo al equipo asaltar la zona de play-off?

–Sí porque estábamos en una dinámica ascendente en cuanto a resultados tras ese paso que dimos hacia adelante, el equipo está jugando bien y es valiente, a mí me gusta. Hay días en los que estás menos fino. Estos cuatro partidos te frenan un poco. Ahora, toca descansar, han corrido mucho, están agotados. Han tenido muchas ocasiones de gol, pero no pudo ser. Ya sólo nos queda pensar en el Sevilla, que jugamos otra vez en casa para intentar lograr la victoria y romper esta racha de empates.

–El equipo necesita refuerzos arriba y el miércoles acaba el plazo...

–Vamos a intentar incorporar a gente ofensiva para que sume en ese déficit que estamos que estamos teniendo de cara al gol para mejorar la plantilla. No estamos teniendo esa suerte, esa eficacia, ese acierto o no sé como llamarlo, pero ya no es de uno, es de varios. Hay que seguir, esto es un camino largo y vamos todos juntos. Vamos a trabajar para lograr el objetivo.