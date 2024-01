Tarde de expectación, tarde de decepción (0-0)

Tarde de expectación, tarde de decepción. El Xerez DFC no pudo pasar del empate a cero en su vuelta a Chapín frente a un Bollullos intenso, tosco, que vino a hacer su partido y que se llevó un punto del Municipal que le mantiene en la quinta plaza con 31 puntos y deja a los azulinos sextos con 29. Los puestos de play-off se le resisten y también superar a los primeros clasificados.

El cuadro xerecista lo intentó, pero no encontró en esta oportunidad su mejor versión para hacer daño a un equipo bien plantado, siempre al límite, con un portero seguro que le dio tranquilidad cuando la necesitó. Además, la madera fue su peor enemigo. Beto y Pablo González estrellaron dos balones en los postes en el segundo acto.

El Xerez DFC regresaba a Chapín un mes más tarde -no jugaba como local desde el pasado 23 de diciembre ante el Utrera (0-0)- con la necesidad imperiosa de vencer tras encadenar dos empates consecutivos en Pozoblanco (2-2) en la última jornada de la primera vuelta y en el primero de la segunda (1-1) ante el Salerm Puente (1-1) y lo hacía para recibir a un rival directísimo en la lucha por el play-off, el Bollullos, que llegaba quinto con 31 puntos, por los 29 de los de David Sánchez.

Para este compromiso, el técnico apostó por su once habitual y la única novedad respecto al que firmó talas en el Polinario fue la presencia en el lateral izquierdo del recién incorporado David León por la ausencia de Beny. Alberto Durán repitió en el centro de la zaga y también el otro refuerzo, Pablo González, en la punta de lanza.

Ocasión de Ilias

Los azulinos sabían que había mucho en juego y salieron a por el partido. Llegaban, pero se mostraban espesos, no finalizaban frente a un rival pertrechado atrás, que buscaba las contras. La opción más clara para los azulinos llegó al cuarto de hora en una falta lateral en corto de Carri para Ilias, que abortó primero Juan y luego el propio mediapunta mandó fuera.

La réplica de los condales llegó en el minuto 28, cuando Carri cortó una buena contra en la media luna del área. El árbitro decretó falta y Álex Rico le pegó con la derecha, pero estrelló el balón en la barrera primero y luego acabó en las manos de Matías Ramos.

El crono avanzaba lento, como el juego, con imprecisiones y con un Xerez DFC al que le costaba desubicar a la zaga onubense, que trazaba bastante bien la línea para buscar que los de David Sánchez incurriesen en fuera de juego. Al filo del descanso, un centro de Carri lo remató Pablo González y lo atajó Juan. No hubo más opciones de ataque claras.

Triple cambio

Mario Rodríguez realizó un cambio en el descanso. Se quedó en la caseta Chama y entró Rubio y nada más arrancar este segundo acto, Beto se sacó desde la derecha un centro-chut envenenado que Juan tocó lo justo para que el balón no entrara tras tocar en el larguero. Los azulinos estaban obligados a apretar el acelerador si querían quedarse con los tres puntos que les permitieran entrar en play-off.

Pero fue el Bollullos el que avisó otra vez a balón parado tras una falta de Beto. Rubio le pegó de cine y apareció Matías Ramos para mandar el lanzamiento a saque de esquina, el primero del partido (52').

González, al palo

A David Sánchez no le gustaba nada cómo se estaba desarrollando el partido y realizó un triple cambio, aunque los tres fueron hombre por hombre. Marcelo, Javi Díez y Jaime Fernández entraron por Beto, Rafa Parejo y Pepe Rincón. Y superada la hora de juego (63'), Pablo González se encontró con el palo. Su buen lanzamiento se estrelló en el poste. El gol se le resistía a un combinado xerecista que no era capaz de superar a un rival práctico y tirando de manual para este tipo de encuentros. Para que no faltara de nada, el árbitro se fue al suelo en un lance entre dos jugadores y necesitó que le atendieran por problemas en un hombro.

Cheikh por Ilias

David Sánchez quemó sus naves y a falta de doce minutos, Cheikh saltó al verde por Ilias y nada más entrar, el punta forzó un saque de esquina y justo después, Juan despejó de puños un remate del senegalés y Alberto Durán mandó a las nubes el rechace. Minuto 80.

El Xerez DFC lo intentaba una y otra vez, pero no encontraba la forma de abrir la lata. La grada se desesperaba y lo protestaba todo, pero el Bollullos seguía a lo suyo. No se jugaba y en cada acción arañaban segundos al crono. El árbitro había sido permisivo y estaba obligado a descontar bastante tiempo. Dio nueve minutos de prolongación y en el primero Manu Romero vio la roja directa, por lo que los visitantes encaraban el tramo decisivo en inferioridad.

Cheikh, a la desesperada, remató cerca del palo tras una falta. Los azulinos empujaban a balón parado y un córner botado por Tete lo mandó de cabeza a las manos del portero Javi Díez. Los xerecistas tocaron zafarrancho de combate y los condales no salían de su área y achicaban balones como podían. Defendían con uñas y dientes un punto que les mantenía en play-off. Y sobre la campana, Cheikh se elevó para rematar un balón de Jaime Fernández. No había manera.