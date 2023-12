"El partido tiene muchas lecturas positivas, hicimos muchas cosas bien"

David Sánchez, entrenador del Xerez DFC, se mostró orgulloso de su equipo tras el triunfo en Chapín frente al Cartaya por 2-0, destacó que habían hecho muchas cosas bien, que estaban creciendo como equipo y resaltó el trabajo de Friaza, su gol y el que no bajara los brazos a pesar de haberse quedado fuera de la lista varias jornadas.

–Por fin ha llegado la segunda victoria consecutiva y su equipo encadena cinco jornadas sin perder

–Hay que sacar muchas lecturas positivas, dos victorias seguidas, cinco partidos sin perder, dos porterías a cero, entra Friaza y moja, el Cartaya es el primer encuentro que pierde por más de un gol... Son datos a tener en cuenta, hemos hecho muchas cosas bien, aunque en la segunda parte también hicimos algunas mal, en alguna contra debimos hacer un poquito más y los cambios también nos debieron dar más porque el equipo estaba cansado del sábado, igual que el rival. El Cartaya, ya perdiendo por 2-0, no tenía miedo a que le cayeran más goles y fue acumulando gente arriba y se igualó un poco el partido. Estoy contento porque nos hacía falta y como entrenador todas esas cosas positivas me dan tranquilidad para seguir trabajando y para seguir el camino, queda mucho tiempo. Igual que en la jornada dos o en la tres, cuando no salían los resultados, transmitía tranquilidad al vestuario, ahora más que nunca, esto es muy largo. Ya pensamos en el Conil, que será otro rival complicado y, además, allí no se lograron buenos resultados en temporadas anteriores.

–En el Carlos Marchena Teté hizo tres goles y ante el Cartaya Friaza, que entraba por él, los ha acariciado...

–La verdad es que sí. Marcó el primero y el segundo que le anulan no es fuera de juego, está un metro y medio por detrás y es lo que hay, luego también ha estrellado un balón en el poste y tuvo ocasiones. Me encanta su actitud, es chico al que he dejado fuera varias veces y nunca, aunque no estaba sonriente, me ha puesto una mala cara, siempre ha seguido trabajando y ha creído en él. Hay que dejar gente fuera, pero confiamos en todos, no tengo nada contra nadie, ojalá saque lo máximo de todos. Creíamos que era su momento, ya en Las Cabezas nos dio y estoy muy contento por él. Al final, me ha dado un abrazo muy cariñoso y como entrenador eso para mí es importante. El vestuario es fundamental porque es el que logra los objetivos. Hay unión y hay que seguir así.

–El gol le va a venir bien, Friaza es que entrena bien todos los días, igual que el equipo, nadie baja la intensidad porque entonces es que ya no estaría aquí. Es un jugador que no ha bajado los brazos y lleva varias semanas muy bien y a ver si mantiene esta línea. Cada partido es diferente, los entrenadores estudiamos al rival y no siempre somos justos. Pensábamos que era su momento y ha respondido. Los delanteros viven del gol, ha hecho un buen trabajo y ganará confianza. El equipo está en línea ascendente y así es más fácil para todos ir creciendo. Me alegro por él y que encima me dé las gracias y un abrazo... Al revés, no me gusta dejar a los chicos fuera, es duro... Intento dar cariño a los que se quedan fuera, el fútbol no es fácil.

–En la segunda parte, al equipo le volvió a costar más...

–No estoy de acuerdo con eso, en Las Cabezas marcamos tres goles. El Cartaya metió mucha gente arriba y noté al equipo un poquito cansando a última hora por el partido del miércoles. Es lo que comenté antes, nos faltó resolver alguna contra. De ellos, recuerdo un tiro al larguero y poco más. La gente que ha salido del banquillo también nos tiene que seguir dando, la gente fresca debe dar más y eso nos ha faltado.

–Afianzado en la parte alta, ¿cómo encarará el equipo la cita en Conil?

–Partidos asequibles en esta categoría y en campos así no hay ninguno. El Cabecense ha empatado a dos en La Palma y cuando nosotros ganamos parece que el rival es muy inferior y lo mismo es que nosotros lo hacemos más inferior de lo que es. En Las Cabezas estuvimos bien y no es normal que el equipo local no te tire a puerta y con el Cartaya nos vamos 2-0 al descanso cuando nunca habían encajado más de dos goles de diferencia... Este es el trabajo. Insisto, este es el camino y esto es muy largo, hay que escalar y estar lo más vivos posibles al final.

–El equipo ha remontado el vuelo en el último mes coincidiendo con el adiós de Edu Espada, ¿tanto ha influido?

–Ni lo he pensado, sólo pienso en el día a día, en que todos tengan unas buenas zambombas y, a partir del lunes, en preparar el partido ante el Conil.