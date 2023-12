Xerez DFC-Cartaya: un encuentro para continuar escalando

Oportunidad de oro para seguir sumando de tres y asaltar la zona de play-off. El Xerez DFC recibe este miércoles (12:00) en Chapín al Cartaya, un equipo que se encuentra en puestos de descenso, que fuera de casa sólo ha ganado un encuentro y fue al inicio del curso, en su mejor momento de la temporada tras encadenar cuatro jornadas sin perder -Córdoba B, Xerez CD, Cueta B y Cabecense-, aunque se le sigue resistiendo el sumar dos triunfos seguidos.

La escuadra de David Sánchez ha ido creciendo con el paso de las jornadas y el pasado sábado en el Carlos Marchena ante el Cabecense (0-4) se consagró y demostró que está preparada para retos importantes. Ante el cuadro onubense ni puede ni debe fallar para dar el salto que necesita.

Sin Teté

Con poco tiempo para recuperar, los azulinos encaran este compromiso con la importante ausencia de Teté, autor de tres de los cuatro goles de su equipo y que ha sido convocado con la selección andaluza para disputar la Copa de las Regiones UEFA. El técnico optó por no aplazar esta cita para el próximo día 7 de enero porque "confío en todos mis jugadores" y ahora tendrá que modificar ese once que tan buen encuentro realizó. Lo normal es que Cheikh salga de inicio, ya que Friaza cuenta poco, pero tampoco hay que descartar que el preparador azulino se decante por otro 'falso nueve', con lo que algunos de sus mediapuntas podrían ocupar la demarcación del goleador. El resto de la alineación, salvo sorpresa, debe ser la misma.

Novedades

Una de las novedades en la lista es la presencia del centrocampista Javi Díez, que firmó la pasada semana y no pudo debutar en Las Cabezas por problemas burocráticos. Ya tiene ficha y puede tener sus primeros minutos como xerecista ante su afición. Por contra, el medio alemán Fabian Burdenski, que ya no pudo jugar tampoco el sábado, sigue enfermo, no se ha recuperado y no está en una lista de convocados en la que sí vuelven a aparecer, además de Pepe Rincón, los canteranos Galafate, Mati Laínez y Juan Chaves.

Igualmente, Marcelo Villaça se encuentra en la citación tras superar su rotura muscular, aunque aún no está al cien por cien y los técnicos decidirán a última hora si finalmente está en el banquillo o se queda fuera. "Va justo, el sábado decidimos al final dejarle fuera para recuperarle aún mejor. Durante las próximas horas le daremos vueltas a la cabeza y decidiremos si está o no, no hay que tener prisa porque hay que tener mucho cuidado con esas pequeñas roturas, hay que cuidarlos a todos".

El rival, que ha perdido en sus dos anteriores visitas a Chapín, se encuentra en una situación comprometida, no gana desde hace cinco jornadas y acumula tres derrotas y dos igualadas. Tiene las bajas de Cerpa y Asuero y es duda Novoa.

Recogida de juguetes

Por otro lado, apuntar que la Fundación Xerecismo en Libertad realiza una recogida de juguetes en Chapín en favor de la obra social de la Hermandad de la Exaltación y pide a los aficionados su colaboración para que ningún niño se quede sin juguetes estas Navidades.