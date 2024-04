David Sánchez: "El equipo ha metido una marcha más, miramos a la segunda plaza"

David Sánchez, técnico del Xerez DFC, confía en que sus jugadores no se relajen pese a la visita del Cabecense este domingo a Chapín, colista de la categoría, porque el equipo está muy cerca de la segunda plaza, un objetivo "inalcanzable" hace unas semanas y que ahora está a sólo tres puntos coincidiendo con la buena dinámica de los xerecistas y la crisis de resultados del Ciudad de Lucena.

-La gente puede pensar, llega el colista...

-Quedan cinco partidos, tres en casa, jugamos contra el colista pero no me preocupa la actitud del equipo porque creo que somos conscientes de lo que nos jugamos ya y si no, nos podemos equivocar otra vez. Podremos tener un mal partido, no estar bien con balón, pero la intensidad, las ganas, la ilusión y el compañerismo es innegociable. Se lo he dicho a ellos, habrá cambios si hay algún jugador que no esté con la intensidad que debe estar en estos partidos. Son conscientes porque lo hemos pasado mal y ahora sí estamos en un buen momento, estamos alargado la racha y el domingo nos vamos a enfrentar a un buen rival pese a que vaya último porque con el nuevo entrenador lleva buenos números, ganó en Utrera, en casa al Pozoblanco y el otro día empató con el Bollullos. Va a ser un partido difícil como todos en esta categoría y más en estos últimos partidos porque la gente aprieta mucho y hay equipos que se creían salvados y los resultados de abajo están acercándolos al descenso.

-Entonces, ¿está tranquilo?

-Estoy tranquilo porque los veo entrenar y están motivados y con ganas e ilusión. Han metido una marcha más, el otro día en Ceuta se hincharon de correr, era el minuto noventa y tantos y seguían corriendo y eso que decían que llegamos mal a los últimos minutos. ¿Que hay jugadores que se pueden relajar? Ellos sabrán. Hay mucha competitividad, ahora sí puedo mirar atrás y hay gente que puede salir perfectamente, hay mucha competencia y no sería de ser listo bajar el ritmo porque llega lo más bonito de lo que nos queda. Estoy convencido de que vamos a jugar con la intensidad que necesitamos y aquí estoy yo para decirlo y subrayarlo.

-Lucena y Pozoblanco están fallando y tienen la segunda plaza a tiro.

-Sí. Cuando te pones a un partido... estamos ahí. Nuestra intención es competir como lo estamos haciendo, si es jugando a un buen fútbol mucho mejor, ganar, irnos con buenas sensaciones, que la gente se vaya contenta y a esperar otros resultados. Nosotros vamos a pelear por estar lo más alto posible, es nuestra idea, pero la más cercana es ganarle al Cabecense, que va a ser un rival diferente al que nos encontramos en la primera vuelta.

-¿Cómo se le gana al Cabecense?

-Siendo nosotros. Miramos al rival, mandamos información al equipo, pero sobre todo nuestra para ver dónde podemos mejorar y seguir creciendo. En este sentido hemos mejorado mucho en el balón parado, en transiciones, en el juego por dentro y por fuera, defensivamente estamos bien. Hemos mejorado y cuando lo haces estás más cerca de los resultados.

-En este sentido, ¿está el equipo en el punto que quería a estas alturas de campeonato?

-Mínimo, al equipo le falta un punto más. lo que más me gusta es que tenemos margen de crecimiento. Creo que otros equipos han llegado a su límite y nosotros tenemos un puntito más de crecimiento y si digo dos creo que tampoco me equivoco. ¿Por qué? Porque creo que son capaces.

-¿Y cree que en estas cinco jornadas da tiempo a seguir creciendo de cara sobre todo al play-off?

-Sí, da tiempo. Luego, los play-offs son otra cosa, he jugado muchos y he tenido pocos ascensos y compañeros de mi época que han jugado menos tienen más ascensos. Los play-offs son complicados, pero ahora sólo pensamos en el Cabecense y en acabar lo más alto posible y gracias al trabajo de los chicos estos últimos meses tenemos posibilidades de esa segunda posición y sería una pena dejarla pasar, pero hay que ser humildes.

-El Ciudad de Lucena era hace mes y medio inalcanzable y ahora está a tres puntos...

-Los últimos resultados del Lucena sorprenden. Lo normal es que Xerez CD y Lucena hubieran peleado por la primera posición, pero en los últimos partidos tiene una racha negativa que les ha durado demasiado, no estoy al tanto, pero nadie se lo esperaba. Era inalcanzable, pero su mala racha y la buena nuestra ha hecho que sea alcanzable y vamos a intentarlo, por supuesto.

-Cambiando de tercio, Beny ha regresado a los entrenamientos. ¿Hay posibilidad de que esté disponible para final de temporada?

-No lo sabemos, estamos muy contentos porque lo vemos sonreír, ayer lo metimos un ratito en el entrenamiento. Le damos su tiempo, es una cosa delicada, nada grave, pero delicada y hay que dejarlo tranquilo. Está con ganas, estaba haciendo un gran año, para mí de los más completos, pero ha tenido el problemilla ese, ya tiene el alta para correr y estar un poco con el equipo y hay que intentar que se sienta a gusto y si llega a tiempo para ayudarnos bien y si no, darle tranquilidad porque lo primero es su salud. Es un chico muy querido en el vestuario porque a pesar de su timidez la gente lo quiere mucho y desde fuera nos ayuda, está más sonriente.

-Matías está sancionado y Juanlu Llamas entiendo que será de nuevo titular. ¿Le habría gustado darle más minutos esta temporada?

-Me hubiera encantado. No sé si es bueno decirlo, pero es uno de mis déficits este año, no haber cambiado en algún momento al portero. Pero Matías ha dado un rendimiento muy alto, tiene mucho carácter y en el campo se nota, en el equipo mucha juventud y poco carácter, Oca ha estado mucho tiempo fuera y Matías es de los que nos da ese carácter, argentino, le gusta ganar a cualquier cosa... Pero durante la temporada creo que podía haber hecho algún cambio, Fran (entrenador de porteros) alguna vez me lo ha propuesto y he sido yo el que no lo ha visto. No me importa decirlo, creo que podía haber hecho algún cambio porque confío mucho en Llamas. En Ceuta podría haber jugado Matías si lo forzamos, pero confiamos mucho en Llamas, no ha dado ni un problema durante todo el año, ha entrenado estupendo, es un buen compañero y te da cosilla no haberlo sacado algún por partido porque por merecimiento seguro que se lo ha merecido.

-Los tres centrales disponibles...

-Sí, ahora tengo un problemón. Vamos a jugar con tres centrales y así no se mosquea ninguno (risas). Competencia, ya está, que aprieten, así se hacen mejores unos a otros. ¿Por qué está Marcelo rindiendo tan bien? Porque tiene a Beto detrás, tenerlo en el banquillo no es fácil. Y así sucesivamente: Teté/Pablo; Cheick/Carri, Javi Díez/Parejo; Llamas/Matías... mucha competencia y eso es fundamental para el equipo y como entrenador, aunque sea un marrón, tengo que decidir y es muy bueno y uno de los tres verá el domingo el partido a mi lado.

-¿Cómo está Teté?

-Está ahí ahí, no está del todo bien. Es el hombro y veremos cómo llega, a ver qué sensaciones tiene. Ganamos el domingo sin él, no creo que pase nada si no llega.