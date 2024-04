Juanlu Llamas, deseando debutar en Chapín con el Xerez DFC

Juanlu Llamas, portero del Xerez DFC, va a debutar este fin de semana en Chapín contra el Cabecense después de su titularidad en Ceuta supliendo a Matías Ramos, que vio en el banquillo la quinta tarjeta amarilla de la temporada. El meta cordobés jugó su primer partido como azulino en la segunda jornada contra el Bollullos en el Eloy Ávila Cano y ha tenido que esperar hasta la vigesimonovena jornada para volver a estar bajo palos.

El portero del equipo azulino se sintió cómodo en el Martínez Pirri, "tuve la suerte de que me tocó una defensa que estuvo inconmensurable" y con respecto a su rol durante la temporada afirma que se siente importante y "partícipe, para mí está siendo un gustazo, estoy en un club con una dimensión que en esta categoría está fuera de lugar, con unos grandes compañeros y el gran grupo que hemos hecho. Encima ahora estamos logrando resultados, así que es una gozada".

Segunda plaza "Todo lo que no sea pensar en ganarle al Cabecense nos puede ir peor que bien, primero ganar el domingo y luego ya veremos"

El Xerez DFC se encuentra muy cerca de certificar su clasificación matemática para el play-off de ascenso e incluso mira a la tercera y segunda plaza, que tiene a dos y tres puntos respectivamente, aunque Llamas asegura que "primero hay que ganarle al Cabecense y luego Dios dirá. Los partidos valen todos lo mismo y si luego la pifiamos no serviría de mucho, hay que tomar este partido con la mayor seriedad posible porque ellos han cambiado de entrenador, han tenido una mejoría importante y quizá se verá un rival diferente al que está abajo en la clasificación. Por nuestra parte, todo lo que sea mirar más allá del Cabecense nos puede venir peor que bien".

Natural de Lucena, sí se muestra sorprendido por la mala dinámica del equipo de su localidad natal, que acumula tres derrotas consecutivas y ha perdido comba con respecto al líder, el Xerez CD: "Tenía velocidad de crucero y lleva unas jornadas... durante una temporada siempre hay dinámicas y por mucho que quieras darle poca relevancia a una derrota cuando encadenas un par de resultados negativos inevitablemente te afecta moralmente. Le está mermando mucho y además a la altura de temporada que estamos pues es complicado reponerse de situaciones así".

Suplencia "El míster es muy cercano, no sólo conmigo, su trabajo es muy difícil y no creo que debe tener cargo de conciencia sobre si ha sido injusto o no"

Todo lo contrario que la racha del Xerez DFC, que sólo suma una derrota en la segunda vuelta (La Palma) y fue el segundo equipo en ganar en Ceuta: "Nuestra dinámica de trabajo y de entrenamientos siempre ha sido buena, ha habido momentos que por lo que sea no hemos podido materializarlo en puntos, pero ahora sí se está refrendando". Y cree que con un comienzo mejor se estaría ahora peleando por el ascenso directo: "Nos costó a principios de año, es verdad, sobre todo en algunos campo fuera de casa y nos dejó en una posición complicada, con muchos puntos de distancia con los de arriba, aunque quizá sin esos varapalos del principio no habríamos cambiado después de dinámica o de mentalidad".

Apunta que el equipo hizo clic tras la derrota en Espiel: "En una temporada siempre hay partidos que marcan un poco el punto de inflexión y creo que el día del Córdoba B en la primera vuelta fue uno de ellos, fue un antes y un después en cuanto a la manera de competir del equipo y luego también ganamos el derbi la semana siguiente y eso nos dio un extra de confianza a todos".

Punto de inflexión "El día del Córdoba B en la primera vuelta fue un antes y un después y ganar el derbi la semana siguiente nos dio un extra de confianza a todos"

Llamas se muestra ilusionado por debutar en Chapín, "tenía muchas ganas" y espera que el estadio registre una gran entrada porque el día del derbi fue "espectacular ver cómo estaba el campo, nunca había jugado con tanta afición". Sobre su suplencia toda la temporada, comenta que "Mati ha tenido una línea ascendente y yo también me he sentido así en los entrenamientos. El míster es muy cercano con nosotros, no sólo conmigo, y alguna vez ha salido alguna conversación de que podía haber hecho una cosa u otra, creo que su trabajo es bastante difícil y eso le avala porque al final estamos consiguiendo buenos resultados, no creo que se tenga que tomar como un cargo de conciencia que haya sido o no injusto conmigo".