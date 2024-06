Domingo de dulce resaca para el Xerez DFC

Sangre, sudor y lágrimas. Trabajo, constancia, entrega, solidaridad, espíritu de lucha... El Xerez DFC 23/24 de David Sánchez ha tenido que luchar contra múltiples adversidades, pero lo ha conseguido. Su bola estará este lunes en el sorteo que se celebrará en Las Rozas de los emparejamientos de los equipos para establecer las finales por el ascenso a Segunda RFEF. Este sábado vivió una noche inolvidable, de las que hacen afición y de las que salen reforzadas tanto masa social como equipo.

Los azulinos se impusieron a un Ceuta B que no lo puso fácil por 3-2 tras un encuentro y una prórroga agónica. Antes, la temporada fue dura, pero la plantilla fue creciendo y en nada se parece a la que comenzó la campaña en septiembre con un bloque nuevo y muy joven, pero con mucho talento y calidad. Sólo le faltaba que el capitán del barco les pusiera a funcionar poco a poco. Y así fue. Tras una primera vuelta irregular, el bloque xerecista sublevó contra adversidades, cuajó un segundo tramo de competición impresionante, fue capaz de terminar tercero y, en el play-off, está mostrando su mejor versión. Los de David Sánchez han creído en su entrenador y en ellos mismos, han madurado y en nada se parecen a aquel bloque que ofrecía dudas al principio.

Tras dar cumplida cuenta del Pozoblanco en la primera eliminatoria de la fase de ascenso, en la segunda ronda repitió éxito frente al filial caballa y ahora está a 180 minutos de regresar a la categoría que perdió el pasado curso.

Comunión equipo-afición

La afición se volcó con el cuadro xerecista durante toda la jornada, primero en la Fan Zone, luego con su marcha hasta el estadio y, por último, dentro. El Municipal fue una olla a presión. El triunfo no se podía escapar. Y así fue. Después de más de 120 minutos de juego -el partido y la prórroga se hicieron eternos, aunque cortos para los amantes del fútbol porque el encuentro fue un espectáculo-, la alegría desbordada.

Llegaron a la grada los abrazos, las lágrimas y las ganas de conocer al rival en la final... Serán otros dos partidos a todo o nada. Los azulinos se enfrentarán a un adversario de otro grupo y ya no importará la clasificación. Si al final de los 180 minutos entre la ida y la vuelta hay empate, habrá lanzamientos de penalti.

🔥🏟️ Simplemente increíble lo vivido hoy en Chapín.💙 Comunión 𝐞𝐪𝐮𝐢𝐩𝐨 𝐲 𝐚𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨́𝐧.🗣️ ¡Lo vamos a conseguir!📸 @Tsb97#LibreYNuestro | #SomosUno pic.twitter.com/szTcdN6Y0P — XEREZ DEPORTIVO FC (@XerezDFC) June 8, 2024

Beto, eufórico

Beto fue uno de los grandes protagonistas del encuentro con su gol en la prórroga. El lateral derecho entró en el verde en el minuto 94 por Pepe Rincón y sólo seis minutos más tarde anotaba el gol (3-2) que daría a su equipo el triunfo ante los caballas y el pase a la final. El joven defensa acertó a mandar dentro un centro desde la izquierda del canterano Jaime Fernández.

Tras el encuentro, confesó que "ha sido una gran noche, pero ya es que no tenemos tiempo ni ara celebrarlo, ya tenemos que pensar en la semana siguiente, ahora llegan los dos partidos decisivos".

Beto, sobre su gol nada más saltar al verde, recuerda que "no esperaba algo así y estoy superfeliz por el gol y por ayudar al equipo. Cuando marqué sentí una euforia tremenda. Este logro nos lo merecemos por todo lo que hemos sufrido durante el año, esto no se podía acabar aquí".

Del mismo modo, hizo un guiño a la afición. "Cuando sufrimos, la grada tiene que ayudarnos siempre un poco más para para remontar estas situaciones difíciles y lo logramos. Ahí ha estado".

Carri y el penalti fallado

Carri también se convirtió en otro de los jugadores que tuvieron su cuota de protagonismo en el choque, tanto por su aportación como por una pena máxima que falló tras lanzarla a lo 'Panenka' en la recta final del partido.

El chiclanero subraya que "el partido fue de locos. Sabíamos que íbamos a sufrir hasta el final, independientemente del penalti fallado, porque ellos tienen un equipazo, dinámico, con gente vertical. Ha sido muy complicado".

Y en cuanto a la pena máxima errada, confiesa: "Tenía claro de lanzarlo a lo 'Panenka', aunque quizás no era el momento, pero así lo han tirado jugadores hasta en la final de de un Mundial. Matías se tiró al medio cuando lo tiró Adil y mi lanzamiento se quedó en medio y el portero lo cogió con las manos. Insisto en lo que he dicho antes, lo tenía claro. Si lo hubiese marcado, todo el mundo estaría hablando del carácter, de la personalidad, del atrevimiento de Carri. Lo fallé y ya está, lo importante es que el equipo pasó y estamos a un pasito del objetivo".

De todos modos, el Xerez DFC "no bajó los brazos" tras esa acción y "llegó el gol de Pablo, aunque ellos también empataron rápidamente. El equipo tuvo carácter, personalidad y peleó hasta el final".

El equipo ahora sólo espera rival en la final y "no tengo preferencias, tengo tanta confianza que venga quien quiera, este equipo va a ascender sí o sí, no tenemos miedo a nadie, el Xerez Deportivo FC no debe tener miedo a nadie y menos con el apoyo de la afición".

Por último, Carri también quiso dar la enhorabuena al Xerez Toyota Nimauto, que completó una remontada épica en Móstoles y también sigue peleando por el ascenso a Segunda División de fútbol saña. Los de Isco Torres perdieron 1-5 en el Ruiz-Mateos y vencieron en el fortín madrileño por 3-8. "Estábamos jugando y se oía a la afición cantar sus goles. La verdad es que ha sido tremendo, eso sí que es una remontada. El fin de semana ha sido redondo y les les felicito, tengo muchos amigos allí jugando".