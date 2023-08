Edu Oriol: "El Xerez DFC está llamado a ser el equipo a batir, llego ilusionado"

Edu Oriol y el Xerez DFC han unido sus caminos en el momento menos esperado. La pasada campaña, el experimentado lateral derecho entró en todas las quinielas para reforzar al cuadro azulino en el mercado de invierno, pero recaló en el UCAM Murcia. Este verano, ha dado el sí a la entidad y se muestra feliz y con ganas de poner su granito de arena para lograr el ansiado ascenso.

Ha sido presentado este martes en las instalaciones de Suzuki Albariza Motor y no oculta que "llego muy contento e ilusionado al Xerez DFC, soy una persona que me muevo mucho por sensaciones, por indicios, tengo casi 37 años, una edad avanzada para muchos, pero siempre digo que el día que sufra en un terreno de juego lo dejaré. A día de hoy, soy competitivo y quiero ser el mejor en mi sitio. Vengo a un club que, a pesar de estar en Tercera, tiene unas exigencias muy altas y eso motiva, es un proyecto ambicioso. Pretendo sumar, aportar mi granito de experiencia y mis condiciones técnicas y físicas para lograr los objetivos marcados. Esperamos que el año sea ilusionante, bueno, dar alegrías a la afición y recuperar la Segunda RFEF cuanto antes".

No se lo pensó a la hora de dar el sí por dos motivos claros, "deportivos y familiares. El Proyecto me seduce porque, como he dicho antes, que es ambicioso, este club está llamado a recuperar la categoría y la masa social que mueve es importante, lo mismo que la ciudad. También influye el tema familiar, tengo dos hijos y cuanto más cerca esté de ellos, más feliz estaré y más rendiré".

Experiencia "No debemos pensar tanto en la palabra ascenso, el trabajo del día a día es el que te lleva a lograr los objetivos a largo plazo"

La pretemporada, bajo su punto de vista, está siendo "buena. Las primeras semanas fueron duras, hay que repostar gasolina para lo que viene. He visto bien al equipo en los dos partidos. Ante Unionistas llevábamos pocos días de trabajo y competimos, no hay nada que reprochar al equipo en actitud y en Sanlúcar ya hicimos más cosas. El míster tiene claro que quiere ser protagonista, eso me gusta y, seguramente, eso se irá viendo con el paso de los partidos. Está claro que estamos llamados a ser el equipo a batir y así tiene que ser, protagonista todas las jornadas. El trabajo del día a día es el que te lleva a lograr los objetivos a largo plazo. Primero, hay que pensar en el inicio de liga, luego en la jornada dos y luego en la tres y no pensar tanto en la palabra ascenso porque te entra frustración y ansiedad cuando ves que las cosas no salen".

Es polivalente, pero lleva años jugando como lateral derecho, "es el puesto en el que más rindo, donde más rindo, aunque si el míster me necesita en otro lado, ayudaré", subraya para aclarar. "Soy veterano, pero tengo mi parte juvenil. Cuando estás rodeado de chicos jóvenes, te contagias un poco. No quiero que me vean como un veterano veterano, quiero aprender de ellos".

Edu Espada "Es un gran fichaje y hasta inesperado, pensábamos que su mercado no era el nuestro por su gran nivel"

El defensa estuvo acompañado en su puesta de largo por Edu Espada, director deportivo xerecista, que está satisfecho con su llegada: "Edu Oriol no necesita presentación porque es conocido por todos, tiene una dilatada trayectoria tanto en el fútbol profesional como en el resto de categorías. La pasada temporada, después de cuatro o cinco años, tuve la oportunidad de seguirle en el Utrera y en el UCAM Murcia y para nosotros es un gran fichaje y hasta un poco inesperado porque pensábamos que en su mercado no iba a ser el nuestro, creíamos que tendría ofertas de superior categoría por su gran nivel, como así lo está demostrando en los partidos de pretemporada en los que ha participado. Le deseamos la mayor de las suertes porque nos espera una campaña ilusionante".

Por su parte, Jesús Viloita, presidente azulino, también acudió al acto, agradeció a Suzuki Albariza Motor el acuerdo de patrocinio y se mostró feliz con la contratación de Edu. "Le deseamos la mayor de las suertes en la temporada venidera, esperamos que esté contento en el club y disfrute de la ciudad".