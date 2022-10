Edu Salles: "Me quedo con las cinco semanas que llevamos sin perder y con el gol"

Edu Salles se convirtió el pasado verano en el primer fichaje del Xerez DFC. El ariete brasileño llegó avalado por su notable trayectoria y los quince goles que logró en el Mensajero, conjunto canario también del Grupo IV de Segunda B. La ilusión fue máxima y el punta comenzó la campaña de titular, pero hasta el sábado ante el Cádiz Mirandilla no logró su primera diana, un tanto que sirvió para que su equipo rescatara un punto ante el filial.

Se muestra "feliz por gol, pero también con un poquito de mal sabor de boca. El partido se nos puesto de cara para y no supimos aprovecharlo. Al final, nos quedamos con estas cinco semanitas que llevamos ya sin perder".

El cuadro azulino dispuso de bastantes oportunidades, pero no las aprovechó y eso "nos produjo un poquito de frustración. Esas son las emociones que tenemos que controlar durante el partido. Personalmente, me desespero mucho, no sé si desde fuera se nota. Me vuelvo loco dentro del partido y hay que gestionar las emociones y confiar en que va a llegar. Un delantero, por lo menos yo, la principal característica que debe tener es intuir dónde va a caer el balón dentro del área. El gol de rechace lo conseguí así. Luego, también el portero me hizo un paradón en un remate de cabeza. Nos quedamos con esa frustración, pero también contento. Las sensaciones están un poco divididas".

Sobre su regreso a una titularidad que perdió hace unas jornadas en favor de Gianluca Simeone, admite que "cuesta un poco y se nota estar tres semanas jugando veinte o veinticinco minutos, pero el fútbol es así. El equipo no inició bien, Gianluca lo hizo bien, metió gol y el equipo mejoró. Tocaba esperar otra oportunidad y seguir trabajando para eso. He podido aprovechar la oportunidad y ahora espero tener continuidad".

"Marcar me ha quitado un peso de encima, pero mis temporadas son así, el año pasado llevaba cuatro goles antes de Navidad"

Estrenar su cuenta goleadora ha supuesto para él "quitarme totalmente un peso de encima. En pretemporada también me costó un poco arrancar y luego terminé con un buen número de goles. Las temporadas mías suelen ser así. El año pasado llegué al parón navideño con sólo cuatro goles y estaba desesperado, pero en la segunda vuelta arranqué y metí muchos goles. Espero que esto me vuelva a pasar nuevamente".

La victoria en El Palmar dio alas a los xerecistas y con el empate ante el filial cadista, el vestuario se encuentra "un poquito tocado porque nos vamos con la sensación de intentar e intentar y de no conseguir la primera victoria en casa. Aún así, también nos quedamos con estas cinco semanas sin perder y otra vez más ponernos por detrás en el marcador, reponernos e intentarlo hasta el final. Nos vamos con frustración, pero también satisfechos por intentar siempre la igualada".

Chapín registró la mejor entrada de lo que va de competición y el artillero brasileño tuvo palabras de agradecimiento para la afición. "Tenemos que darle las gracias porque montó una fiesta muy bonita y esperemos que cada vez acuda más gente a Chapín porque nos empuja mucho. El gol de ellos fue un golpe muy duro y esas ganas y esa voluntad de buscar el empate y la victoria ha sido por ver la grada llena y empujándonos hasta el final".