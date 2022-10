Tablas en un derbi que tuvo de todo y que acaba con tangana (1-1)

El Xerez DFC no pudo con el Cádiz Mirandilla y no pasó del empate a uno en un derbi intenso, que acabó en tangana y que jugó en superioridad toda la segunda parte por la expulsión de Moussa en la recta final del primer tiempo. Los azulinos, más con corazón que ideas, lo intentaron todo, pero estuvieron negados de cara al gol y sólo pudieron rescatar un punto al final con un gol de Edu Salles (88'), que nivelaba el logrado por Mwepu en el 79' en una contra de manual. Más emoción que juego, como siempre en este tipo de partidos.

Pérez Herrera, como era de esperar, apostó por Edu Salles como referente para ocupar la plaza del sancionado Gianluca Simeone y realizó otra variante más respecto a la que logró el triunfo con remontada la pasada semana en El Palmar frente al Atlético Sanluqueño. Se decantó por Erik Aguado en lugar de Carri.

Un derbi siempre es un derbi y se notó desde el minuto uno tanto en el verde como en la grada, muy activa y con un subidón notable después del masivo desplazamiento a Sanlúcar. El equipo salió enchufado, Edu Salles vio una amarilla (8') y justo después, primera ocasión para los azulinos. José Ramón, que lleva dos jornadas consecutivas anotando, probó fortuna con un buen disparo que se le marchó rozando el poste. Bello también tuvo una buena opción desde la frontal del área, pero su lanzamiento flojo y colocado lo atajó sin problemas Nando.

El Xerez DFC había dado un paso al frente y comenzaba a dominar a un filial al que le costaba general y acercarse con peligro al portal de Quesada. Peru, en el minuto 17, obligó al meta azulino a emplearse a fondo por primera vez para despejar su tiro duro, pero algo escorado, con la pierna izquierda.

Con el paso de los minutos, las fuerzas se igualaron un poco y hasta la media hora no volvió la escuadra azulina a generar peligro. Un saque de esquina botado por Bello se paseó por el área sin rematador.

Susto y expulsión

Y a los 37 minutos, susto. Llegó la ocasión más clara para los amarillos, en esta oportunidad de burdeo, en una contra conducida por Mady que no supo finalizar en el uno contra uno con Quesada. El meta azulino le aguantó bien al extremo y despejó abajo su lanzamiento con la derecha.

Los decibelios subían y en dos minutos el partido cambió de rumbo. Bello reclamó penalti de Genar (41') y en la siguiente acción, Moussa, que tenía ya una amarilla, cometió un error infantil. Realizó un agarrón tan claro como innecesario en el centro del campo que le costó la segunda amonestación y la consiguiente expulsión (42'). El Cádiz Mirandilla se quedaba con diez con toda la segunda parte por delante.

Cambios

Cifuentes, por la expulsión de Moussa, que estaba haciendo un buen trabajo en la medular, realizó un triple cambio en el descanso. Dejó en la caseta a Bastida, Joel Jorquera y Mady y dio entrada a Curro, Dani García y Mwepu. Y su equipo fue el primero en probar fortuna. Algarra, autor del gol del triunfo la pasada temporada, lo intentó con un disparo que se le marchó desviado (48').

La réplica la puso Ricky Castro con una acción mucho más clara (52'). Nando estuvo atento para detener en dos tiempos su disparo centrado después de que el balón le botara. En superioridad, el Xerez DFC tenía que arriesgar, Joao dejó su puesto en la medular a Carri y los amarillos a la contra tuvieron una buena oportunidad (60'). Un centro de Genar a no acabó dentro de milagro. La defensa lo mandó a saque de esquina. Y sin tregua, un disparo de Carri lo mandó Quesada a córner.

Contra letal

El Cádiz a la contra, con espacios porque el cuadro azulino se había ido arriba, se estiraba y generaba peligro. Primero José Ramón y luego Sergio Martínez evitaron riesgos importantes. Y a la tercera no perdonó. Mwepu se recorrió la banda con una velocidad endiablada, se internó en el área y definió de cine. 0-1. Minuto 79.

A partir del tanto, llegaron las imprecisiones, pero la fe y la constancia al final acabaron dando una justa recompensa. Un saque de banda de Razvan lo remató Carri tras tocar en un defensa, Nando realizó un paradón y el rechace lo mandó dentro Edu Salles, que estrenaba su cuenta. 1-1. Minuto 88.

Edu Salles, al rescate

La locura se desató en la grada, que rugió como nunca tras el rescate de Edu Salles y en los seis minutos de descuento que concedió el colegiado para buscar una segunda remontada. Los xerecistas lo intentaron con todo hasta el último instante forzando dos saques de esquina -14 en todo el encuentro- que los amarillos despejaron con muchísimos apuros. No hubo tiempo para más, sólo para que el colegiado señalara el final y se formara una tangana entre jugadores y los banquillos que se saldó con expulsiones y amarillas.

El Xerez DFC dejaba escapar dos puntos de un partido en el que no se sintió cómodo y que no supo sentenciar en su momento. Lo mejor, que ya encadena cuatro jornadas sumando y, poco a poco, va saliendo de la zona baja de la tabla.