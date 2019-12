Edu Villegas niega contactos con la Balona

Edu Villegas, director deportivo del Xerez DFC, niega tajantemente haberse puesto en contacto con la Balona para solicitar la cesión de Javi Forján, delantero de La Barca máximo goleador del Grupo X de Tercera la pasada temporada, al contrario de como aseguran desde el club linense.

Sea como fuere, el Xerez DFC mantiene abiertas tanto la operación salida como la llegada. El objetivo es reforzar la delantera sin descartar alguna otra llegada siempre y cuando entre en los parámetros económicos que se está moviendo el club azulino.

La incorporación de algún jugador que no fuera sub-23 obligaría a la salida de otro futbolista mayor de 23 años, ya que con la llegada de Joaqui el club tiene el cupo de 16 licencias cubierto en cuanto curse la ficha del chipionero, toda vez que Kevin Levis ya no figura en la relación de futbolistas del XDFCen la página web oficial de la Andaluza.

Así, con 19 fichas ocupadas -la de Joaqui será la 20 y última de futbolistas mayores de 23 años-, el club azulino tiene libres dos licencias de sub-23. Las otras cuatro son las de Alain, Goma, Amin e Ikwu, central que no entra en los planes de Uribe -como tampoco antes en los de García Tébar- pero que tiene uno de los cuatro contratos profesionales de la plantilla y su desvinculación es más complicada de querer mantener su estatus.

Y es que aunque el Xerez DFC no necesite liberar fichas de sub-23 sí que necesita aligerar gastos para no descompensar el coste económico de la plantilla. Así, por un lado hay que reducir gastos y por otro hay que librar fichas si llega algún mayor de 23 años, labor en la que lleva enfrascado Edu Villegas durante los últimos días.