Marcelo: "Apoyaba el pie y la rodilla crujía"

Marcelo Villaça, lateral derecho del Xerez DFC, se somete este martes a una resonancia magnética que determinará la gravedad de la lesión de la rodilla derecha. El defensa jerezano se lesionó a los nueve minutos de juego del derbi contra el Cádiz B tras un saque de puerta de Juan Flere que disputó con el local Jorquera y aunque intentó seguir tres después tenía que abandonar el terreno de juego.

El lateral no tiene buenas sensaciones y se teme una grave lesión. Hay que recordar que Marcelo ya sufrió una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha hace algo más de un año en el partido que el XDFC disputó en Lebrija contra el Antoniano. Entonces, siguiendo un tratamiento conservador, pudo reaparecer algunas semanas más tarde y fue pieza importante en la fase de ascenso. En un partido de pretemporada en El Palmar volvió a recaer de la lesión, lo que le hizo perderse el primer tramo de liga, ya que finalmente tenía que pasar por el quirófano para operarse del menisco al sufrir otra lesión en la misma rodilla cuando estaba a punto de reaparecer.

Ahora, el lateral vuelve a tener problemas en una rodilla derecha que lleva un año siendo un quebradero de cabeza. En declaraciones a Canal Sur, el jerezano apuntaba que "tengo que pasar mañana una resonancia y los resultados estarán el jueves o el viernes" y con respecto a sus sensaciones, explicaba que "intenté seguir, pero cuando me salgo del campo es porque no podía más. Noté un pequeño chasquido en la rodilla, intenté volver a jugar, pero en el momento que apoyaba la rodilla me seguía crujiendo, así que tuve que salirme y las sensaciones son malas".

Marcelo confiesa estar "fastidiado no sólo por la lesión, sino por la situación del equipo, faltan siete jornadas y me gustaría ayudar desde dentro. Personalmente, me había costado volver a mi nivel anterior tras el parón por la lesión".

El futbolista no pierde la esperanza de que finalmente no sea una dolencia tan grave aunque asegura que "sea lo que sea, voy a intentar sumar y si me toca apoyar desde fuera daré el máximo para seguir empujando. Somos un equipo y todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, sea dentro o fuera del campo".

En estos momentos complicados, Marcelo se apoya "en mi novia y mi familia", confiesa que "me siento muy respaldado por mis compañeros y la afición y eso es de agradecer porque uno tiene momentos de bajón y esto te ayuda y no te desvía del camino. Hay que asumir el rol que toque y sumar".