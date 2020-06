Evitar las lesiones, primer objetivo del cuerpo técnico del Xerez DFC

El Xerez DFC ha iniciado la cuenta atrás para preparar el 'play-off exprés' que debe disputar el 18 o 19 de julio en Marbella ante el Ciudad de Lucena con el regreso al trabajo y los técnicos tienen claros los objetivos que se quieren marcar para llegar de la mejor manera posible y afrontarlo con plenas garantías.

Evitar las lesiones, recuperar las buenas sensaciones, descanso y cuidar la alimentación son los parámetros que destacan con letras mayúsculas dentro de la hoja de ruta de un plan de trabajo que van a dividir en dos fases, la primera correrá a cargo de Dani Aguilar, preparador físico del equipo, y la segunda, de cuatro semanas, será responsabilidad de Josu Uribe, entrenador azulino, e irá encaminada ya a aspectos técnicos y tácticos.

En la última fas de la desescalada, el Xerez DFC también aspira a disputar algún amistoso ante equipos que están preparando sus fases de ascensos o bien de la zona o incluso se platean jugar un amistoso con el Marbella.

El técnico azulino, se muestra encantado con el regreso y no oculta que "tenía muchísimas ganas de regresar, lo hemos pasado mal con tantos días de confinamiento y esto nos da vida, queríamos salir ya de la cueva".

Sobre el estado de los jugadores, apunta:"Nos falta muchísimo pero es lógico, a los demás equipos también les faltará.De peso han llegado casi todos bien, Antonio Sánchez, que lleva casi cuatro meses parado por la lesión y con una primera vuelta en la que casi no jugó nada es el que más lo ha acusado, lleva un año muy duro.De todos modos, es fuerte, tiene ganas y va a llegar a tope, es un bicho".

Mientras, futbolistas como "Marcelo, Fran Ávila, Alain, Jacobo, Zafra, Bello, Javi, Edet o incluso Mika, que también terminó lesionado, se encuentran muy bien físicamente. Las sensaciones de los chavales de salida eran de tristeza porque querían hacer cosas que el cuerpo no les permitía. Querían cambiar de ritmo, marchase y no podían... Son muchos meses sin tocar balón".

El asturiano destaca que "son cosas normales, estas dos primeras semanas las vamos a dedicar a un trabajo casi exclusivo para evitar lesiones, que es lo más importante en estos momentos. Dani va a hacer un trabajo de readaptación muscular encaminado a ello y luego ya tendré para mí cuatro semanas, en las que intentaremos incluso jugar amistosos si Sanidad lo permite, eso es lo que nos va a permitir conocer nuestro estado, la chispa de la competición. Ahora, voy a dejar todo en manos de Dani, me preocupa mucho el tema de las lesiones. Se lo he dejado claro a los jugadores, si no descansan, no se cuidan, no llevan una alimentación equilibrada y cumplen con las pautas que les vamos a entregar van a tener problemas y tendrán más riesgo de lesión. Vamos a pelear a muerte por una cosa muy bonita y no quiero problemas en ese sentido".

Los jugadores, además, han dado todos negativo en el test del coronavirus, algo que "me preocupaba, estaba asustado en el sentido que veía un poco lo que estaba ocurriendo en otros equipos. Hubiese sido un contratiempo pero aquí en el Sur y en Jerez han habido pocos casos. Fue un alivio".

En cuanto al 'play-off', tiene claro que "no hay favorito. El Ciudad de Lucena sé que va a tope, que tiene ventaja por la segunda plaza, pero nosotros también vamos a ser un rival duro de batir. Se dice mucho que el Betis Deportivo tiene ventaja y es favorito pero no lo veo tan claro. Siempre que he subido de Tercera a Segunda B lo he hecho de cuarto, nunca de primero".

Argumenta su creencia en "el formato de la competición, muy corta, en la que no te puedes equivocar. Como he comentado antes, al que le vale el empate tiene una pequeña ventaja porque le valen dos resultados pero tampoco creo que sea determinante. Saldremos a ganar, a por ellos y luego que sea lo que Dios quiera. Nos vamos a medir a un buen equipo pero hay mucha igualdad entre los cuatro. También todo el mundo da por hecho que el Betis le va a ganar al Utrera y no lo veo tan claro, el Utrera tiene muy buen equipo. Los cuatro tenemos opciones, no veo a ninguno por encima del resto, no hay nadie ni mejor ni peor. Iremos a muerte a por nuestro sueño, a por todas".