Francis, técnico del Xerez DFC B, "muy orgulloso" del ascenso de su equipo

El Xerez DFC B ya es equipo de Primera Andaluza tras dar la RFAF las competiciones por finalizadas. El cuadro azulino ocupaba la cuarta plaza en el momento del parón en Segunda Andaluza. Francis Malia es un entrenador desde que se creó hace dos campañas y se muestra "muy orgulloso. Es un premio al trabajo realizado, no ha sido fácil. Nos hubiese gustado conseguirlo en el campo pero la situación con la pandemia es la que es y las circunstancias son las que son".

El técnico explica que "a pesar de todo, estamos muy contentos, es lo más justo. Estuvimos todo el año arriba y los chavales merecían la recompensa, escalamos otro peldaño. La categoría ha sido complicada. Los chicos han sabido competir muy bien porque hemos ido a campos en los que no se podía jugar y ellos supieron hacerlo. Han competido bien y estuvieron a la altura. Ahí estuvo la clave, nos supimos adaptar a la categoría".

Echa la vista atrás y recuerda que "lo hemos pasado mal en algunos momentos. Somos un filial, el más veterano tenía 24 años, queríamos jugar y llevar la iniciativa en los partidos pero tampoco nos podíamos equivocar porque el reto era subir y había que ganar. Los rivales veteranos te complican y saben cómo hacerte daño. Insisto, los chavales han competido de diez y han estado muy comprometidos".

"La clave, que los chavales supieron competir"

El barbateño cumple su tercera temporada en el club y espera "seguir una más para continuar con el proyecto, que es muy bonito. Me encanta aprender. En mi primera temporada me hice cargo del equipo cadete, en un año precioso porque quedamos segundos y lo pasamos genial, y ya el pasado del filial, con los dos ascensos. La temporada pasada fue dura, no teníamos apenas jugadores y nos costó mucho sacar el curso adelante. Esta campaña, con la base que teníamos y las incorporaciones, lo hemos vuelto a conseguir, todo ha ido muy bien. Me siento cómodo, muy a gusto y tengo ganas e ilusión, que creo que para ser entrenador es algo muy importante".

Tras el logro, ahora le toca "descansar un poquito pero empezar pronto a trabajar pensando en el próximo año. La campaña, pese a que es baja, ha sido dura, había hasta siete equipos importantes con opciones de ascenso y ganar cuesta mucho en todas las categorías".

La temporada del primer equipo la está siguiendo muy de cerca y no tiene dudas: "Ya es lo que falta, el ascenso también para que sea un año perfecto para el club y para todos. Estamos a la espera del 'play-off', estamos a dos partidos. Hay que prepararse bien para afrontar las dos finales en las mejores condiciones. Hay buen equipo, lo tenemos todo y por qué no vamos a dar ese saltito".

Francis, que tuvo que colgar las botas por culpa de las lesiones antes de cuenta en el Racing de Santander, no olvida "mis enfrentamientos con Uribe con el Xerez CD y el Racing. No soy muy de estadísticas, pero recuerdo alguno de los encuentros en los que nos enfrentamos porque solía ganar casi siempre. Seguro que le salen bien las cosas y termina logrando el objetivo con el que todos soñamos. Sería muy importante dar el salto a Segunda B, el tema cambia mucho".