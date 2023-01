"Si algún equipo ha merecido ganar ha sido el Xerez"

El técnico del Xerez DFC, Francis Pérez, confesaba tras la derrota en Alhaurín el Grande que el equipo se había merecido "mínimo" un punto ante el Juventud Torremolinos y se quejó de una jugada en la que Erik Aguado fue derribado en la frontal cuando se marchaba directo hacia la portería contraria, "todos lo hemos visto". El barbateño vio una primera parte "igualada" y una segunda en la que "llevamos el peso del partido", aunque admitió que "nos faltó decidir mejor" en algunas jugadas puntuales. Por último, hizo balance de una primera vuelta en la que "hemos ido de menos a más".

-Francis, ¿qué balance hace del partido?

-Primer tiempo no del todo como queríamos, nos faltó una marcha más en los primeros 20 o 25 minutos, reaccionamos y creo que se acabó bien. Creo que ha sido una primera parte igualada en el cómputo, ocasiones... Y en el segundo tiempo hemos llevado el peso del partido, las ocasiones han sido nuestras y al final esto es fútbol y nada, hay que seguir, seguir corrigiendo errores evidentemente, no queda otra.

-Ha habido una jugada clave en el partido en la que Erik se queda solo y no se ha señalado falta. ¿Cómo la ha visto?

-Creo que lo hemos visto todos. El colegiado no ha dado ninguna explicación. Es una acción que Erik hace un control orientado hacia la portería, se queda solo y evidentemente el jugador ahí no se va a tirar nunca. No lo han visto ni el línea ni él y ya está.

-¿Se va con un sabor agridulce después de todo lo que ha pasado en el partido viendo las ocasiones que han tenido Carri, Lolo Garrido y el palo de Simeone?

-Sí, sabor agridulce. Creo que nos ha faltado en esas últimas acciones decidir mejor y en definitiva sí, el punto era lo mínimo y en el caso de haber ganado alguien se lo ha merecido el Xerez.

-Han debutado tanto Agudo como Cheikh. ¿Cómo los ha visto?

-Son dos jugadores que han tenido dos sesiones de entrenamientos. David ya sabemos un poco cómo es, tiene mucha movilidad, trabaja mucho, briega mucho y lo he visto bien al igual que Cheikh, que ha disputado menos minutos. Poco a poco tendrán que ir encajando en el equipo y cogiendo todo lo que queremos.

-Ha apostado en el once por Joao y desplazando a Carri en la banda.

-Sí, queríamos darle un poco de fuerza ahí por el centro y hemos decidido hacerlo de esta manera. Sin más.

-¿Qué balance hace de la primera vuelta que ha hecho el equipo?

-Desde que estamos nosotros, hemos ido de menos a más. Sí es verdad que nos vamos con el partido de hoy con mal sabor de boca, pero bueno, creo que es un poco la línea que veníamos de las últimas semanas, de trabajar de esta forma y a afrontar la segunda vuelta de esta manera, con ilusión y muchas ganas.