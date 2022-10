Francis: "Somos ambiciosos, llegamos con ganas e ilusión y creemos en la plantilla"

Francis ya ejerce de 'jefe' en el Xerez DFC. El barbateño ha sido presentado este jueves como técnico del primer equipo tras la destitución de Pérez Herrera, ha apostado por un mensaje llano, basado en la ilusión y el trabajo y en el estilo Simeone. Se siente orgulloso y agradecido, confía en la plantilla y se muesta ambicioso e ilusionado, al tiempo que rubraya que "mi único reto es ganar el sábado y luego ya pensaremos en el domingo siguiente".

El preparador azulino agradeció "el respaldo de la comisión deportiva y de la junta directiva. Esta oportunidad es la que todos buscamos, aunque llega en un momento que no gusta, pero todos sabemos que esto es fútbol y como funciona. Quiero también dar las gracias a Jose por lo que ha hecho por este club y desearle suerte en el futuro. A partir de ahora, se abre una nueva etapa que afronto con mucha ilusión, ambición y ganas".

La situación deportiva no es fácil, pero el salto al primer equipo para él es "un premio, aunque es cierto que tienes esa cosita por lo que ha sucedido con Jose. De todos modos, insisto en lo que he comentado antes, esto es fútbol y cuando las cosas no van bien siempre hay cambios. Estoy muy contento e ilusionado".

Nuevas ideas

Acaba de aterrizar y no ha tenido demasiado tiempo con el partido ante el Poli El Ejido a la vuelta de la esquina, pero tiene claro que hay aspectos que piensa modificar. "Cambiaremos algunas cosas, vamos a implatar unas nuevas ideas, una nueva forma de jugar y tenemos que creer todos en ellas, los primeros los futbolistas. Poco a poco las iremos implantando y confiamos en que todo salga bien, pero es pronto".

La plantilla, después de los últimos acontecimientos, bajo su punto de vista, se encuentra "en general muy bien. Los jugadores están muy metidos, muy concetrados y encantados con todo" y a sus nuevos futbolistas, de entrada, les ha pedido "muchas cosas. Defensivamente tenemos que ser un equipo fuerte y en general, completo. Nos gusta jugar en campo contario, ser un equipo alegre, sin balón pesado... Poco a poco iremos implantando nuestras ideas"

De salida, en ataque tendrá problemas por las ausencias de Edu Salles y Simeone, sancionados, pero no quiere convertirlas en excusa. "No vamos a contar con nuestros dos delanteros de referencia, pero con once vamos a jugar. No es excusa, confiamos en el plantamiento por el que vamos a apostar, confiamos en todos y lo van a demostrar".

Retos

El equipo se confeccionó pensando en estar lo más arriba posible, se encuentra en puesos de descenso y Francis se apunta a la filosofía de Simeone, partido a partido: "Mi primer reto es ganar el sábado y, a partir de ahí, centrarnos en el día a día y pensar en el domingo siguiente. Ya he comentado que somos ambiciosos, llegamos con muchas ganas e ilusión y creemos en la plantilla. En ese sentido, centrados en ganar el sábado".

Y sobre el rival en Chapín, un cuadro ejidense que también está en descenso, advierte que "el partido será complicado, que nadie se equivoque y piense que porque esté abajo nos lo va a poner fácil, hoy en día no hay ningún encuentro asequible. Ya conocemos cosas de ellos, es un equipo al que le gusta proponer, tener balón, un poco Barça, de hecho su entrenador estuvo en la cantera. Intaremos hacer las cosas bien".

La afición

Conoce la casa y a la afición y es de los que piensan que "antes de plantearnos qué podemos pedir a la afición, la pregunta sería qué debemos darle nosotros a la afición. Es que no hay mucho que hablar de ello, siempre está ahí y chapó. Somos nosotros los que le debemos de dar alegrías, triunfos, aptitud de querer y seguro que con eso van a responder como lo están haciendo".

Respaldo de la comisión deportiva

Juan Carlos Ramírez, integrante de la dirección deportiva de la entidad, acompañó al entrenador y a su segundo, José María Gutiérrez, en su puesta en escena y antes quiso "para cerrar el anterior capítulo dar las gracias a José Manuel Pérez Herrera por su trayectoria en el club, por el trabajo que realizó, por su dedicación y, sobre todo, por los valores que implantó. Le deseamos muchísima suerte en el futuro".

Sobre Francis, recordó que "es el segundo técnico de nuestra cantera que llega al primer equipo y cumple su sexta temporada en el club. Empezó en la campaña 16/17 con el cadete A y el resto de cursos ha estado al frente del Xerez DFC B, con dos ascensos hasta llegar a Primera Andaluza y con una fase de ascenso a División de Honor. Le deseamos toda la suerte del mundo y es un ejemplo a seguir por todo lo que ha transmitido en la cantera y por los valores que ha dado. Como se suele decir, viene desde el barro y se ha convertido en un ejemplo para nuestros técnicos canteranos. Cuando se trabaja y se tiene paciencia, la oportunidad llega, todos queremos llegar cuanto antes y no se puede correr. Ha sabido esperar, ha rechazado muchas ofertas importantes para salir, le ha llegado su oportunidad y la va a aprovechar seguro".