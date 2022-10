"Me siento triste porque no perder era lo justo, pero debemos mejorar mucho"

Francis se estrenaba en el banquillo de Xerez DFC ante el Polideportivo El Ejido y el equipo volvió a dar la de arena. Perdió por la mínima frente a un rival que llegaba por debajo en la tabla y que se llevó el triunfo con un gol de Escardó en el minuto 84'. El nuevo técnico azulino se mostró "triste" y fue sincero: "Lo justo era no perder, pero debemos mejorar mucho".

–¿Qué valoración hace del encuentro?

–Conocíamos al rival e intentamos estar juntos, especialmente por el centro, acumulando gente para que se sintienran incómodos, nos hicieron correr mucho y nos faltó tener más el balón y buscar más alternativas, jugamos demasiado directo y la idea era, en el caso de ser directos, buscar la espalda de los laterales. En el segundo tiempo notamos el cansancio, aunque tuvimos nuestras ocasiones. Me siento triste porque no perder era lo justo. Hay que seguir y mejorar mucho, es lo que hay.

–¿Acusó el equipo estar corriendo tanto tiempo detrás de la pelota sin la posesión?

–Sabíamos que ellos es lo que buscan siempre y es cierto que hubo mucho desgaste y que lo acusamos en el segundo tiempo, en el que estuvimos más rotos. Insisto, hay que mejorar y seguir.

Semana caótica

–La semana fue caótica, con la salida de Pérez Herrera y la dimisión del presidente, ¿influyen esos aspectos sobre el campo a nivel mental?

–Pienso que no. La salida de Pérez Herrera es normal que los futbolistas la acusen el primer día, es una situación rara e incómoda, pero son profesionales y al segundo día ya se meten en la nueva dinámica y estuvieron concentrados, entrenaron muy bien y no creo les haya afectado. No obstante, yo sí soy un entrenador nuevo y con otros métodos.

–Pese a no estar bien del todo, el quipo generó oportunidades, dos palos y dos buenas intervenciones de Godino...

–Ya he comentado que el empate al menos lo merecíamos. Tuvimos ocasiones claras y ellos prácticamente sólo tuvieron un par, tuvimos más que ellos. Me da pena porque la semana de trabajo fue buena, buscábamos otras cosas y no llegaron. El partido se ha dado de esta forma y nada más, a corrergir y mejorar.

Simeone y Salles

–¿Acusó el equipo al final las bajas de Salles y Simeone?

–Son dos jugadores referencia. Apostamos por Erik, que es más dinámico, que juega más al espacio, y ha hecho un gran trabajo. Buscábamos más opciones a la espalda de los laterales, algunas llegaron por el centro y ahí no teníamos tanta ventaja. Es lo que tocaba.

–Ricky se había asentado en el lateral izquierdo, pero ha apostado de inicio por Razvan y cuando lo sacó lo colocó de extremo...

–Teníamos los jugadores de banda justos y Ricky siempre ha sido extremo. Si lo metíamos de lateral nos quedábamos sin soluciones para la banda. De todos modos, también confíamos en Razvan y ha sido un poco por eso.

La moral del vestuario

–¿Cómo se levanta el ánimo de la plantilla tras otro revés así?

–Ya hay que pasar página y pensar en el filial del Granada. Tenemos que analizar y corregir las cosas que no hemos hecho bien y centrarnos en el próximo rival. Hay que tener confianza y pensar que vamos a mejorar para que lleguen los resultados.

–David Cabello elogió al Xerez DFC y dijo que no era un equipo más, que era un equipo importante, ¿creen los futbolistas realmente que hay plantilla para más?

–Hemos comentado que llegamos con ambición y eso es porque somos los primeros que lo pensamos. Confío en ellos plenamente, tenemos muy buen equipo y podemos hacer cosas buenas.