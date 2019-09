El triunfo en Pozoblanco (1-3) ha devuelto la tranquilidad al Xerez DFC y también a su técnico, Andrés García Tébar, que encara la recta final de la preparación del partido del domingo en La Juventud (12:00) ante el Gerena con las máximas garantías, con la confianza de sacarlo adelante pero también advierte que "en el fútbol las diferencias cada vez son menos" y considera a la escuadra sevillana "un rival complicado, que ha empezado bien y que encaja pocos goles, aunque también ha hecho sólo tres".

-¿Les dio la vida el triunfo en Pozoblanco en los últimos minutos del partido?

-Todos necesitábamos la victoria después de la derrota en Rota y el parón por la exclusión del Écija. Queríamos jugar lo antes posible para revertir la situación y tuvimos que esperar quince días. Era un partido que, a priori, pintaba de otra manera pero al final sufrimos. En ese sentido, la diferencia de decibelios que hemos tenido en el vestuario ha sido diferente. Es algo que repito a los jugadores, que demos lo máximo que tenemos siempre porque al final estás más feliz a todos los niveles.

-¿Pudo costar caro no cerrar el partido antes?

-Un gol en fútbol no es distancia, aunque cuando llegas al vestuario prefieres tenerlo a favor y más cuando estás en superioridad numérica. Te vas a disgusto en el sentido de que tuvimos situaciones claras para haber evitado lo que nos sucedió en la segunda mitad. Disgustado por eso, todo es mejorable, empezando por la dirección, pero en líneas generales estoy contento. Al final del partido hablaba con el presidente del Pozoblanco y me decía que hacía mucho tiempo que no pasaba un equipo como el nuestro por allí. El fútbol cada día es más parejo, más competitivo y cada vez son las distancias más cortas. Por poner un ejemplo, quién le iba a decir al Real Madrid que iba a perder tantos puntos como perdió el año pasado.

-¿Le falta tranquilidad al equipo durante los encuentros?, ¿tiene ansiedad?

-Es una sensación que le transmito a los jugadores. Vas a Rota y mucha gente puede pensar que, en un escenario propicio para haber dado otra imagen, no estuvimos tensionados como dice Zidane. Lo digo de verdad, era todo lo contrario. Existe ansiedad, queremos ganar los partidos antes de que pite el árbitro. Por ejemplo, en el segundo gol de ellos, hay dos jugadores nuestros corriendo en ataque cuando no teníamos el balón. Con un pase nos crearon superioridad y marcaron y con esto no digo que sin ello no hubiese sucedido igual pero ocurrió. Creo que tenemos que tener un poquito más de calma, defender un poquito mejor y seguro que crecemos como equipo a partir de ahí.

Objetivo "Debemos tener un poquito más de calma, defender mejor y seguro que crecemos como equipos a partir de ahí"

-¿Qué opinión tiene sobre el Gerena?

-Es un equipo que empezó a construirse ya finalizando la pretemporada y que ha tenido un buen arranque de Liga. A veces, el fútbol a nivel físico es un poco contradictorio. Yo recuerdo que Nene Montero, un entrenador muy conocido aquí, estando en el Badajoz hace muchos años comenzó a entrenar la semana previa a la competición, no recuerdo si era en Segunda A o Segunda B, y acabó la primera vuelta líder sin hacer la pretemporada. Están en construcción, se están reforzando a casi a diario y, como he comentado, han tenido un buen comienzo. Han jugado con tres de los equipos de los que se están mostrando fuertes, Sevilla, Ciudad de Lucena y Coria, y lo están haciendo bien. Me parece un equipo difícil y que no encaja goles, aunque sólo ha hecho tres. Va a ser un rival complejo.

-¿Dónde coloca las claves para sumar otros puntos?

-Es complicado porque el fútbol tiene muchas connotaciones. Igual piensas una cosa durante la semana y sobre el césped se produce todo lo contrario. Esperamos neutralizar y combatir sus armas. Hay que mejorar las cosas que no se hicieron bien y mantener las que sí se hicieron.

-Será el último partido en La Juventud, ¿está contento?

-Chapín tiene ya un aspecto espectacular, exceptuando algunas calvitas que tiene aún. Ya he comentado esta situación. A mí lo que me gustaría es tener un campo con el césped y las dimensiones de Chapín y el ambiente de La Juventud por la cercanía de nuestra afición. Me encantaría que esas dos cosas estuviesen unidas. Me gustan los campos sin pistas de atletismo pero eso no va a poder ser, nuestro campo es el que es y en el que tenemos que jugar.