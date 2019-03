Andrés García Tébar, técnico del Xerez DFC, huye de cualquier tipo de euforia tras el importante triunfo ante el Betis Deportivo de la pasada semana en la Ciudad Deportiva Luis del Sol con el gol de Manu Heredia en el descuento. La entiende y la alimenta entre los aficionados pero la erradica de su vestuario. Tiene los pies en el suelo, no se fía del Conil, sólo piensa en esta cita y en sacarla adelante ante un rival "sólido, que tiene bastante claro qué tiene que hacer tanto en el apartado ofensivo como en el defensivo y que ha mejorado desde la llegada de Alfonso Cortijo". Además, destaca la importancia de sacar el mayor número de puntos posibles en Chapín en los cuatro partidos que les restan como locales.

-¿Le preocupa que pueda existir exceso de euforia con la victoria frente al Betis Deportivo?

-No me preocupa porque en la plantilla no lo hay, lo tenemos controlado. Lo entiendo a nivel de aficionado, es lo lógico. Soy un recién llegado y disfruté con el recibimiento que tuvimos. A nivel de vestuario no hay nada, me encargo yo de que no sea así.

-¿Qué tipo de encuentro espera ante el Conil?

-El partido más próximo siempre es el más complicado. Es un equipo bastante sólido, tiene pocas fisuras y tiene bastante claro qué tiene que hacer tanto en el apartado ofensivo como en el defensivo. Lo poco que conozco de ellos es que desde la llegada de Alfonso Cortijo no han perdido y han mejorado.

-Llegan con bajas, ¿es mejor o peor?

-Imagino que todo afecta y también me gustaría saber realmente qué se están jugando porque si descienden sólo tres, están fuera de cualquier situación. Como es complicado que eso lo categoricen está todo un poco en el aire. Venir a Chapín siempre es una motivación y algo importante para cualquier rival.

-¿Será un encuentro distinto al de otros en casa?

-Cuando tenemos más espacios las cosas nos suelen ir mejor y siempre prefiero jugar en casa a fuera. Dos partidos iguales son complicados que se den, ojalá arranquemos bien y nos adelantemos en el marcador, que nos daría mucha más tranquilidad. A priori, lo que tenemos que hacer es aprender de lo que nos sucedió en el último partido aquí ante el Salerm Puente Genil en los últimos minutos de la segunda mitad. Si el resultado no nos fuese favorable, hay que tener un poquito más de calma, de tranquilidad para elegir mejor las opciones y, por supuesto, no quedarnos con diez.

-¿Hace cuentas?, ¿analiza ya el calendario que les resta?

-La dificultad máxima en estos momentos es el Conil, no hay nada más allá. Hay un grupo de bastantes equipos en pocos puntos, está todo tremendamente igualado, muy comprimido. Igual una semana crees que te has quedado sin opciones y a la siguiente todo es diferente. En estos momentos, no pensamos en otra cosa que no sea el partido ante el Conil, sería un atrevimiento.

-Su equipo llega en un buen momento de forma al tramo final de Liga y otros de los de arriba están fallando...

-Todo es relativo. La pasada jornada, Los Barrios, que igual era el candidato para bajarse de ahí, le ganó al Utrera, que ahora mismo manda en el grupo. El Algeciras, a día de hoy, ha perdido opciones pero no está descartado ni muchísimo menos, para mí tiene una de las plantillas más completas y sólidas y van a pelear hasta el final. Utrera y Cádiz B sí que es cierto que están en otra batalla, tienen un colchón de puntos que les va a llegar, ellos lucharán por esa importante primera plaza. El resto tenemos que sumar mucho y para nosotros es fundamental hacerlo en casa. Si en estos cuatro partidos que nos restan en Chapín somos capaces de sacar el mayor número de puntos posibles nos daría muchas más opciones.

-El Xerez DFC sería líder en una hipotética clasificación desde su llega, ¿cómo lo interpreta?

-Es una situación anecdótica que ha coincidido con mi llegada. A los jugadores y a mí lo que nos gustaría es estar dentro en la última jornada, estos datos son de los jugadores y no míos, es una coincidencia nada más.

-El césped de Chapín vuelve a tener problemas, ¿les afecta?

-No soy jardinero pero necesitamos que el terreno de juego esté en las mejores condiciones, eso es imprescindible para que haya un buen partido de fútbol. Se está secando por algunas zonas, el jueves entrenamos y estaba lento, muy duro y seco y el domingo necesitamos el césped cortito y rápido y es un contrasentido. Pero, bueno, es lo que hay.