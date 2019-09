Andrés García Tébar, entrenador del Xerez DFC, tiene muchísimas ganas de regresar a la competición y sacarse la espinita de la derrota en el Navarro Flores ante el Rota (3-2) de la segunda jornada de Liga. El descanso obligado por la retirada del Écija Balompié les ha servido para preparar mejor y con más tiempo el encuentro ante el Pozoblanco del domingo pero la espera se les ha hecho larga.

El preparador azulino no se fía de un cuadro cordobés que "comenzó bien y en casa aprieta" y espera que sus jugadores hayan aprendido la lección tras perder frente al cuadro de Romerito, ya que "la intensidad le gana a la calidad" y adelanta que realizará algunos cambios en el once.

-¿Cómo ha llevado este parón obligado tras perder ante el Rota?

-Creo que han sido las dos semanas más largas de mi vida, es la realidad. No había vivido una situación así. Lo que queda es esperar que lleguen las seis de la tarde del domingo y revertir lo que sucedió en Rota.

-¿Se sacan muchas conclusiones de una derrota así después de una primera parte tan atípica?

-Sí. Siempre somos más objetivos desde la derrota que desde la victoria. Nunca quieres perder pero todos los estos días nos han permitido analizar con más detenimiento todo lo acontecido. Estas sesiones de trabajo han estado enfocadas a paliar todos los errores que tuvimos, no sólo a nivel táctico, también a nivel de concentración, de estar más metidos, más tensionados. Es muy difícil que un equipo de fútbol no cometa errores pero lo que tratamos con el trabajo es que sean los menores posibles. Los jugadores son inteligentes, tenemos un vestuario que es conscientes de lo importante que es este año tanto para ellos como para el club y para la afición. Esperamos tener la oportunidad de revertir la situación ahora.

-Con el escudo no se gana es el mensaje que ha lanzado el vestuario en estos días...

-Eso es obvio. Es una frase muy hecha y comentada en el mundo del fútbol. La receta o el remedio es fácil. Si igualamos, no digo que superemos, lo que proponen los rivales en la categoría, que es ir a los balones divididos y los ganes, ir a las segundas jugadas y aprovecharlas, que tengas piernas fuertes, tendremos muchas opciones de ganar. Eso en la primera parte de Rota nos faltó. Entiendo que si nivelamos esas situaciones que el contrario te va a plantear, tenemos opciones porque técnicamente somos uno de los mejores equipos de la categoría. De todos modos, repito, hay una frase que no es mía, que es de un entrenador que no recuerdo pero que comparto al cien por cien, que dice que la intensidad le gana a la calidad. Es lo que espero hemos tenido que aprender.

-¿Mejor perder en la segunda jornada de Liga que más adelante?

-A mí no me gusta perder nunca. Esto lo digo con toda la sinceridad del mundo, si me preguntan cuándo quiero perder, pues prefiero hacerlo de haber ganado veinte partidos seguidos. Es otro tópico, otra frase hecha.

Confiado "Nos falta bastante para llegar al nivel deseado y lo importante es que tenemos muchísimo margen de mejora"

-¿Qué le falta al Xerez DFC aún para asemejarse al Xerez DFC que pretende?

-Es complicado. Siempre buscas la perfección, ha venido mucha gente nueva y estamos en el inicio. Si esta pregunta me la hacéis dentro de diez o doce jornadas, puedo contestar, ya la forma de trabajar y las ideas están más modeladas. Estas dos semanas nos han venido bien para eso. Nos falta bastante y lo mejor de todo es que tenemos muchísimo margen de mejora.

-¿Qué tipo de partido espera en Pozoblanco ante un recién ascendido?

-Arrancaron bien, empataron en la Ciudad Deportiva y luego han tenido dos derrotas consecutivas ante dos equipos que se han colocado en la parte alta y que están demostrando que están en un buen momento. El domingo les vi en Coria y el partido fue igualado, se pusieron 3-2 y al final le hicieron el cuarto. Con el Ciudad de Lucena les vi por televisión y el encuentro también fue igualado. Entiendo que ellos en casa, en su casa, tienen un bloque experimentado y le ponen las cosas difíciles a cualquiera. Nosotros tenemos que ir a ganar donde juguemos.

-¿Se plantea realizar algunos cambios?

-No voy a decir las palabras de Toshack, pero en Rota hice tres cambios en el descanso y si hubiera podido hacer alguno más lo hubiera hecho. Tenemos la baja de Álex por sanción y, probablemente, puede haber alguno más. Aún así, no soy de hacer demasiados cambios. Los primeros afectados son ellos, los primeros que no quieren que ocurran estas cosas son ellos, quedan varios días para el partido y tengo tiempo por delante para ir perfilando las ideas que tengo en mente.