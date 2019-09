"Merecimos más, remamos y nos quedamos en la orilla"

Andrés García Tébar, entrenador del Xerez DFC, se mostró decepcionado al término del partido en el Navarro Flores tras encajar la primera derrota de la temporada (3-2). Lamentó los fallos en la primera mitad, la falta de ritmo por las interrupciones que tuvo el juego, no quiso valorar la actuación arbitral y admitió que "un equipo como el nuestro que aspira a otros objetivos debió puntuar aquí".

-¿Qué valoración hace del partido?

-Siempre digo que un partido de fútbol es como un toro, que nunca sabe cómo va a salir. No salimos como deberíamos de haberlo hecho, estuvimos dubitativos en las zonas de iniciación y de creación y ahí perdimos balones que nos hicieron daño. El acierto de ellos fue sensacional porque cada vez que llegaron hicieron gol. En la primera mitad, desde la subjetividad que puedo tener, entiendo que no deberíamos de habernos ido con tanta distancia en el marcador. Entre palos y ocasiones, con lo difícil que era jugar, merecimos algo más. El fútbol necesita ritmo y velocidad y aquí era imposible. No creo que se hayan jugado más 41 o 42 minutos de juego real en todo el partido. No estuvimos ni mucho menos como pretendíamos y queríamos, aunque sí que es cierto que en la segunda mitad, con los cambios mejoramos. Todo el que se ponga esta camiseta debe tener un mínimo de dignidad y de orgullo y eso fue, junto con algo más de fútbol, lo que sacamos en la segunda mitad. No merecemos salir de aquí sin haber sumado nada.

-¿Su equipo mereció el empate?

-Como se dice, remamos y remamos y tuvimos ocasiones para haber marcado más goles pero, desgraciadamente, nos quedamos en la orilla. Veníamos con la intención de sumar y no pudo ser. Estoy tremendamente disgustado porque lo que envolvía al partido, jugar fuera de casa y ver a cientos y cientos de aficionados apoyándote era para devolverles la situación.

-Tras el descanso, realizó tres cambios...

-Hubo muchas cosas que no me gustaron. Es la primera vez que hago tres cambios de una vez y eso que llevo muchos años entrenando, aún sabiendo el riesgo que eso conlleva porque en 45 minutos, cualquier lesión te conduce a jugar en inferioridad. Entendía que había que cambiar algo y lo hice también porque me fastidia mucho perder. Creo que esa la primera vez que un equipo al que entreno le hacen tres goles. De perdidos, al río. Había que arriesgar y no maquillar el resultado. Me daba igual perder por tres que por cinco pero al final no llegó el efecto esperado.

Decepcionado "Ante este equipo y en este tipo de campos, alguien que lucha como nosotros por otros objetivos era para puntuar"

-¿Qué faltó al final para puntuar?

-Esto es Tercera División y el partido se les puso tremendamente de cara por méritos suyos y deméritos nuestros. He perdido y lo veo desde otro prisma, pero en la segunda parte se habrán jugado doce minutos de juego real, te han descontado cuatro y han habido pérdidas continuas. Esto es fútbol, no hay más, no me voy a justificar pero estoy descontento. Con todos mis respetos y toda mi humildad, ante este equipo y en este tipo de campos, alguien que lucha como nosotros por otros objetivos pues era para haber puntuado. El fúbtol es así, es un deporte que tiene muchas connotaciones a su alrededor y no se pueden adivinar las cosas.

-¿Les frenó el parón para la hidratación de los jugadores?

-Nosotros necesitamos que el partido tenga ritmo y no lo ha habido. Me consultaron y dije que no, pero hay una normativa que cuando se exceden los 30 grados, si no hay acuerdo entre los dos equipos, como inicialmente no lo había porque yo no quería esos parones, el que decide es el árbitro y nos perjudicó.

-¿Cómo valora la labor del árbitro?

-No voy a opinar, mejor que lo hagáis vosotros.